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Surgeon Simulator'ın iPad versiyonu yayımlandı

5 yıl
6,2b
1
5
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Surgeon Simulator'ın iPad versiyonu yayımlandı
Bossa Studios'un simülasyon oyunu Surgeon Simulator, iPad kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan masaüstü sürümüyle benzer bir oynanışa ve görselliğe sahip olan yapım, yeteneksiz bir cerrahın kontrollerini ellerimize bırakıyor. Dünyanın en talilsiz hastası Bob'un kalp, böbrek ve göz rahatsızlıklarının yanı sıra diş hassasiyetlerine de çare bulmaya çalışacağımız yapımda bir de çok oyunculu mod yer alıyor. Game Center üzerinden sağlanan iki kişilik bu mod sayesinde, arkadaşlarınıza kimin daha iyi bir cerrah olduğunu göstermeniz mümkün hale geliyor.

PC versiyonundan farklı olarak cerrahımızın ellerini göremediğimiz iPad versiyonunda kontroller rahatlıklar sağlanamıyor. Ancak, bu durum yapımı daha eğlenceli ve zorlu bir hale getiriyor. Oyunun PC versiyonunu beğenen oyunculara önerebileceğimiz yapıma aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz. 


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multiTYRT 5 yıl
Bilgisayardan daha oynanabilir olacağı kesin
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Levent Levent. 5 yıl
25pp Aracılığı ile indirecektim fakat yorumlara baktım herkes açılmıyor,oyundan atıyor demiş,güncelleme gelsin de deneyelim
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Just Smile 5 yıl
indiriyorum bakalım, bilgisayardaki kadar iyiymiş söylenene göre
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Guhong01 5 yıl
Hadi biraz adam parçalayalım
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