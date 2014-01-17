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Surgeon Simulator'ün iPad versiyonu yolda

5 yıl
6,9b
1
2
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Surgeon Simulator'ün iPad versiyonu yolda
Bossa Studios'un geçtiğimiz yıl masaüstü platformlar için yayımladığı Surgeon Simulator, iPad için de geliyor.

Halihazırda Windows, Mac ve Linux için indirilebilir içerik olarak sunulan yapım, mizahi unsurlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunun iPad versiyonunun ne zaman ve nasıl bir fiyatlandırma ile karşımıza çıkacağı henüz bilinmese de, yakın bir zamanda Appstore'daki yerini alacağı belirtiliyor.
Oyunun iPad versiyonunun dokunmatik ekranlar için özelleştirilmiş bir kontrol şemasına sahip olacağını da belirtelim.

http://www.youtube.com/watch?v=0ivDk8e4BQs Yorum Yaz
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Levent Levent. 5 yıl
Güzel haber
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Umutcan 5 yıl
Daha ne heavy'ler ex olacak desenize...
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