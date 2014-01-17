Surgeon Simulator'ün iPad versiyonu yolda

Bossa Studios'un geçtiğimiz yıl masaüstü platformlar için yayımladığı Surgeon Simulator, iPad için de geliyor.





Halihazırda Windows, Mac ve Linux için indirilebilir içerik olarak sunulan yapım, mizahi unsurlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunun iPad versiyonunun ne zaman ve nasıl bir fiyatlandırma ile karşımıza çıkacağı henüz bilinmese de, yakın bir zamanda Appstore'daki yerini alacağı belirtiliyor.

Oyunun iPad versiyonunun dokunmatik ekranlar için özelleştirilmiş bir kontrol şemasına sahip olacağını da belirtelim.

http://www.youtube.com/watch?v=0ivDk8e4BQs