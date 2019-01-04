Tayvan, eski savaş uçağı motorlarını seyir füzelerinde kullanacak

Tam Boyutta Gör

Çin’in birleşme çağrısı üzerine 2019 yılına gergin başlayan Tayvan, diğer yandan tersine mühendislik projeleriyle elindeki teknolojiyi değerlendirmenin yollarını arıyor. Amaç uçak motorlarını seyir füzelerinde kullanılabilir hale getirmek.

United Daily News’in haberine göre, Tayvan Hava Kuvvetleri ve Çin Bilimler Akademisi iş birliğinde yeni bir araştırma başlatıldı. Eğer araştırmalar olumlu sonuçlanırsa, emekliye ayrılan F-5E/F tipi savaş uçaklarındaki turbojet motorları seyir füzelerinde yeniden hayat bulacak. Bu uçaklarda General Electric J85 tek şaftlı turbojet motorları kullanılıyor.

Uzun menzilli füzelerde kullanılacak

J85 tek şaftlı turbojet motoru güçlü itme kuvveti sayesinde yüksek hız, yüksek irtifa ve uzun mesafe uçuşları için uygun bir motor tipi olarak görülüyor. Bu nedenle motorun tersine mühendislik aşamalarından geçerek uzun menzilli seyir füzelerinde kullanılması planlanıyor. Ses hızının yaklaşık 1.5 katına çıkmaya imkan veren motorun bu füzelerde de başarılı olabileceği düşünülüyor.

Tayvan Hava Kuvvetleri’nin elinde 242 adet tek koltuklu 5E tipi savaş uçağı ve 66 adet iki koltuklu F-5F tipi avcı uçağı bulunuyor. Bu da uçakların global üretiminin yaklaşık dörtte birine denk geliyor. Öte yandan Tayvan’ın diğer kısa, orta ve uzun menzilli füze çalışmalarının da devam ettiği belirtiliyor.