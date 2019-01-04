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Tayvan, eski savaş uçağı motorlarını seyir füzelerinde kullanacak

Tayvan Hava Kuvvetleri ve Çin Bilimler Akademisi iş birliğinde yeni bir araştırma başlatıldı. Emekliye ayrılan F-5E/F tipi savaş uçaklarındaki turbojet motorlar seyir füzelerinde kullanılacak.
4 ay
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tayvan, eski savaş uçağı motorlarını seyir füzelerinde kullanacak
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Çin’in birleşme çağrısı üzerine 2019 yılına gergin başlayan Tayvan, diğer yandan tersine mühendislik projeleriyle elindeki teknolojiyi değerlendirmenin yollarını arıyor. Amaç uçak motorlarını seyir füzelerinde kullanılabilir hale getirmek.

United Daily News’in haberine göre, Tayvan Hava Kuvvetleri ve Çin Bilimler Akademisi iş birliğinde yeni bir araştırma başlatıldı. Eğer araştırmalar olumlu sonuçlanırsa, emekliye ayrılan F-5E/F tipi savaş uçaklarındaki turbojet motorları seyir füzelerinde yeniden hayat bulacak. Bu uçaklarda General Electric J85 tek şaftlı turbojet motorları kullanılıyor.

Tayvan, eski savaş uçağı motorlarını seyir füzelerinde kullanacak

Uzun menzilli füzelerde kullanılacak 

J85 tek şaftlı turbojet motoru güçlü itme kuvveti sayesinde yüksek hız, yüksek irtifa ve uzun mesafe uçuşları için uygun bir motor tipi olarak görülüyor. Bu nedenle motorun tersine mühendislik aşamalarından geçerek uzun menzilli seyir füzelerinde kullanılması planlanıyor. Ses hızının yaklaşık 1.5 katına çıkmaya imkan veren motorun bu füzelerde de başarılı olabileceği düşünülüyor.

Tayvan Hava Kuvvetleri’nin elinde 242 adet tek koltuklu 5E tipi savaş uçağı ve 66 adet iki koltuklu F-5F tipi avcı uçağı bulunuyor. Bu da uçakların global üretiminin yaklaşık dörtte birine denk geliyor. Öte yandan Tayvan’ın diğer kısa, orta ve uzun menzilli füze çalışmalarının da devam ettiği belirtiliyor.


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olzii 4 ay en beğenilen Tlg3
tayvan bilemi...
HTC, MSI, ASUS, BENQ, ACER, A4TECH, ADATA, AOC, COOLE MASTER, G-SKİLL, GİGABYTE,MEDİATEK, REALTEK, ZYXEL
bunlar sadece bilişim sektöründeki tayvan şirketleri.
tayvan bilemi...HTC, MSI, ASUS, BENQ, ACER, A4TECH, ADATA, AOC, COOLE MASTER, G-SKİLL, GİGABYTE,MEDİATEK, REALTEK, ZYXELbunlar sadece bilişim sektöründ...
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DH Misafiri 4 ay
bir yerde izlemiştim tayvan denilen ülke konya ovası kadar bir yermiş teknolojide geldikleri yeri saymıyorum eğitim sisteminden tutda yaşamları bile farklı çin e komünizm geldğinde çinden kaçan milliyetçilerin kurduğu bir devlet çin cumhuriyetidir.
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Tlg3 4 ay
Tayvam bile atağa geçti vay be
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olzii 4 ay Tlg3
tayvan bilemi...
HTC, MSI, ASUS, BENQ, ACER, A4TECH, ADATA, AOC, COOLE MASTER, G-SKİLL, GİGABYTE,MEDİATEK, REALTEK, ZYXEL
bunlar sadece bilişim sektöründeki tayvan şirketleri.
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BekirHan 4 ay Tlg3
Bile derken? Monster ile Casper Tayvan malı barebonelara marka basıp yerli malı pc/laptop diye kakalarken millete adamlar o barebonları üretiyordu.
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tahir40 4 ay
Tayvan'ın antika da olsa savaş uçağı var demek, herhalde Çin zayıfken satmıştır coniler.
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İstiklalFMK 4 ay
Tayvan'ın elinde 64 adet F-5 var. Her F-5'te iki motor var ancak kaç motor ve uçağın kullanılabilir durumda olduğunu bilmiyoruz. Tabii bu motorları seyir füzesinde kullanabilmesi için "son kullanıcı" anlaşması ile ilgili ABD'den izin alınmış veya veya anlaşmanın süresinin dolmuş olması gerekiyor. Tabi burada süre var mı bilmiyorum? Sadede gelirsek ABD bu duruma ses etmezse ki etmez. Mantıklı bir proje.
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