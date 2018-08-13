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Kripto para piyasasındaki düşü devam ediyor: Ether 300 doların altına düştü

Kripto para piyasasında geçtiğimiz hafta başlayan düşüş etkisini sürdürüyor. Bu düşüşten etkilenen Ether, Ripple ve Bitcoin Cash'in değeri bu yılın en düşük seviyesine geriledi.
9 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Kripto para piyasasındaki düşü devam ediyor: Ether 300 doların altına düştü
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Bu yıl şubat ayında ayı piyasasına giren kripto para piyasası, tarihinin en büyük kayıpları yaşadığı üçüncü döneminde. Geçtiğimiz yılın sonu ve bu yılın ilk haftalarında rekor değerleri gördüğümüz piyasa 7 aydır düşüş trendinde. Bu süreçte Bitcoin, pek çok kez 10 bin dolar sınırını aşmaya çalışsa da bu çabaların hepsi Bitcoin'in değerinin 6 bin dolar seviyesine geri dönmesiyle sonuçlandı. 


Yılın en düşük seviyesinde

Son olarak geçtiğimiz ayın sonunda Bitcoin'in değerinde kısa sürede yüzde 20'nin üstünde artış yaşanması, bu kez 10 bin dolar sınırının aşılacağı yönünde yorumlanmıştı ancak geçtiğimiz hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) tarafından yapılan açıklama tekrar piyasayı altüst etti. Bir haftalık süreçte değer kaybı devam ederken Bitcoin 6200-6400 dolar arasında değerini korumayı başardı. Buna karşılık Ether başta olmak üzere pek çok birim yılın en düşük seviyesine geriledi. 


Bugün devam eden düşüşle birlikte Ether'in değeri 290 dolara kadar geriledi ve geçtiğimiz yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyeye yerleşmiş oldu. Ether'e benzer şekilde Ripple 0.29 dolar, Bitcoin Cash 531 dolar ve Litecoin 56 dolar değeriyle yılın en düşük değerini gördü. Bitcoin'in değerini korumasına karşın diğer birimlerde meydana gelen düşüş piyasanın toplam değerinin 205 milyar dolara gerilemesine neden oldu. Bu değer en son geçtiğimiz yıl kasım ayında görünmüştü.


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considerable 9 ay en beğenilen
Bu balon patladı. Yazık sadece ciddi büyük para bağlamış kişiler kaldı kripto paralarda. Çıkamıyorlar, kumar gibi bekliyorlar. Erkenden çıkın işinize gücünüze bakın, kafanızdan silin bu illeti.
Bu balon patladı. Yazık sadece ciddi büyük para bağlamış kişiler kaldı kripto paralarda. Çıkamıyorlar, kumar gibi bekliyorlar. Erkenden çıkın işinize gücünüze ...
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asdasdqwertyveyaalxyvance 9 ay
400 tl ile girmiştim bu piyasaya al sat yaptım btc 19k dolar seviyesindeyken param 3600 dolar olmuştu keşke çekseydim ozaman şimdi 300 400 dolara düşmüştür

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Lorko 9 ay
Dün 255$ gören eth
Bugün 288$ gördü günlük fark olağanüstü, Trade fırsatını kaçıranlardanız galiba hepimiz.Dolar kuru yüzünden kar marjıda eriyor.
150-200tllik günlük al-sat kar fırsatı elimizden kaçtı gitti.
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sniper23 9 ay
Bitcoin düşmanları bunu beğendi
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DH Specialist 9 ay
Balon patladığına göre alım fırsatı kovalamanın vakti geldi. Aralıkta girenler “ah keşke daha önce girseydim” diyordu. Geçmişte de bir zamanlar yine balon patlamıştı benzer şeyler yaşandı. Yaklaşık 2-3 sene sonra o zaman alım yapanlar zengin oldu.
Aralıkta 100x yapmış şeyi rahatlıkla alanlar, %90 düşmüş şeyi almaya korkuyor.
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Tall Man 9 ay
Ether 2018 de Bitcoin'i geçecek len
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considerable 9 ay en beğenilen
Bu balon patladı. Yazık sadece ciddi büyük para bağlamış kişiler kaldı kripto paralarda. Çıkamıyorlar, kumar gibi bekliyorlar. Erkenden çıkın işinize gücünüze bakın, kafanızdan silin bu illeti.
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babacan52 9 ay considerable
buna kesinlikle katılmıyorum. btc'nin daha önü açık öncelikle etf sistemi gelmeli. Mevcut düzende asıl kumarbazlar kısmı rezerv sisteminin çok çok seyreltilmiş bir versiyonunu kullanan dünya bankaları ve türev piyasalarını başımıza bela eden kıymetli para babalarıdır...
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babacan52 9 ay
Türev araçlarına dahil ettiler ne olacaktı. Göğe çıkmasını bekleyemezsiniz. ETF gelmedikten sonra aşağı aşağı sona altın gümüş gibi bir banda tutunur. Çaresi ETF ile eski sınırlı olma özelliğini geri kazandırmak. Ama olur ama olmaz. Sağlam bir btc lobisi kurarsınız arkanıza zorda ama güvenilir bir devlet alırsınız şekil A biz :D kaybedecek bir şeyimiz hemen hemen kalmadı borsanıza fiziksel bir hal verirsiniz. O zaman yürür gidersiniz vesselam.
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