Kripto para piyasasındaki düşü devam ediyor: Ether 300 doların altına düştü

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Bu yıl şubat ayında ayı piyasasına giren kripto para piyasası, tarihinin en büyük kayıpları yaşadığı üçüncü döneminde. Geçtiğimiz yılın sonu ve bu yılın ilk haftalarında rekor değerleri gördüğümüz piyasa 7 aydır düşüş trendinde. Bu süreçte Bitcoin, pek çok kez 10 bin dolar sınırını aşmaya çalışsa da bu çabaların hepsi Bitcoin'in değerinin 6 bin dolar seviyesine geri dönmesiyle sonuçlandı.





Yılın en düşük seviyesinde

Son olarak geçtiğimiz ayın sonunda Bitcoin'in değerinde kısa sürede yüzde 20'nin üstünde artış yaşanması, bu kez 10 bin dolar sınırının aşılacağı yönünde yorumlanmıştı ancak geçtiğimiz hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) tarafından yapılan açıklama tekrar piyasayı altüst etti. Bir haftalık süreçte değer kaybı devam ederken Bitcoin 6200-6400 dolar arasında değerini korumayı başardı. Buna karşılık Ether başta olmak üzere pek çok birim yılın en düşük seviyesine geriledi.





Bugün devam eden düşüşle birlikte Ether'in değeri 290 dolara kadar geriledi ve geçtiğimiz yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyeye yerleşmiş oldu. Ether'e benzer şekilde Ripple 0.29 dolar, Bitcoin Cash 531 dolar ve Litecoin 56 dolar değeriyle yılın en düşük değerini gördü. Bitcoin'in değerini korumasına karşın diğer birimlerde meydana gelen düşüş piyasanın toplam değerinin 205 milyar dolara gerilemesine neden oldu. Bu değer en son geçtiğimiz yıl kasım ayında görünmüştü.