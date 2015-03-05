Suya düşme korkusunu ortadan kaldıran insansız hava aracı Splash Drone, Kickstarter projesine başladı

Fiyatlarının alınabilir seviyeye gelmesiyle tüketicilerin oldukça fazla ilgi gösterdiği insansız hava araçları, bildiğiniz üzere birden fazla pervane kullanmasına rağmen kontrol etmenin zor olduğu teknolojik oyuncaklar arasında yer alıyor. Bu noktada hazırlanan Splash Drone, insansız hava araçlarını suya / denize düşürme korkusunu ortadan kaldırıyor.

Site üzerinde uzun yıllardır insansız hava araçları geliştiren Alex Rodriguez ve ekibi tarafından konulan Splash Drone, diğer birçok benzerinden su geçirmez gövdesi ile ayrılıyor. Bu sayede denize ya da havuz gibi noktalara düşse bile herhangi bir sorun yaşamayan insansız hava aracı, GPS temelinde "beni takip et" moduyla geliyor ve isteğe bağlı olarak özel mobil uygulamasından çizilen rotayı otonom şekilde takip edebiliyor. Bağlanan kameraların dengeli şekilde hareket ettirilmesine imkan tanıyan gimbal birimi de su geçirmez şekilde tasarlanan Splash Drone, teknik olarak dahili bataryasıyla (4,200 mAh) 17 dakika havada kalabiliyor, uygulamasına kablosuz video aktarımı yapabiliyor ve 40 km/s hızındaki rüzgarlara dahi dayanabiliyor. GoPro gibi kameraları taşıyabilecek kapasite ve güçte tasarlanan dört pervaneli hava aracı, 1.6 km menzil mesafesiyle de birçok ilginç çekimin önünü aralıyor.

Kickstarter'da konan 17,500$'lık hedefin henüz 8,700$'lık kısmını toplayabilen Splash Drone, yapılacak en az 800$ bağış ile 2015 Haziran ayında elde edilebiliyor. İnsansız hava aracının yapabildiklerini aşağıda görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/urbandrones/splash-drone-a-waterproof-drone-with-autonomous-fe