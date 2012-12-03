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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SwitchEasy, efsane kılıfı Canvas'ı iPad Mini ile buluşturuyor

6 yıl
4,3b
1
6
iPad
Shady
Haber Editörü
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SwitchEasy, efsane kılıfı Canvas'ı iPad Mini ile buluşturuyor
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Ürettiği kaliteli kılıflarla yakından tanınan SwitchEasy, ülkemizde resmi kanallar aracılığıyla satışına başlanan iPad Mini için hazırladığı Canvas stand kılıfını duyurdu.

Firmanın ürün gamındaki önemli çözümlerden olan Canvas'ın iPad Mini uyumlu modeli diğer kılıflar gibi iPad Mini'nin farklı açılarda kullanılabilmesine imkan sunarken; su geçirmeyen, darbe emici ve rahat kavranabilen mat dış yüzeyi ile iç yüzeydeki polikarbon yapı ile iPad Mini'yi olumsuz dış etkilere karşı başarıyla koruyor.

iPad'lerin otomatik uyku özelliğini de destekleyen iPad Mini için Canvas şimdilik siyah, kırmızı, pembe, bej ve kömür siyahı olmak üzere 5 farklı renk alternatifine sahipken, kutu içeriğinde anti-statik ekran koruması, bir adet mikrofiber ekran temizleme bezi, bir adet ekran koruyucu uygulama aparatı, iki adet kulaklık girişi koruması ve iki adet Lightning bağlantı koruyucusu bulunuyor.

Satış fiyatı ABD için 40 dolar, Avrupa ülkeleri için 40 avro olan iPad Mini için Canvas'ı kendi sitesinden satın alabilirsiniz.

SwitchEasy, efsane kılıfı Canvas'ı iPad Mini ile buluşturuyor
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SwitchEasy, efsane kılıfı Canvas'ı iPad Mini ile buluşturuyor
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|M|N|Ç| 6 yıl en beğenilen
Avrupa ülkeleri için 40 avro
Türkiye için 120 tl
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DH Misafiri 6 yıl
Kılıfın ağırlığı nasıl, kullanan var mı? Ipad mininin avantajı hafif bir cihaz olması. Hafif bir kılıf ile kullanmak gerekir.
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savinelli 6 yıl
renk alternatifleri güzel ama her apple aksesuarı gibi ederinden pahalı..
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mehdisenturk 6 yıl
Bu kılıfı Türkiye de satan yer veya site varsa bilen arkadas link atarsa sevinirim..
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zeona 6 yıl
harbi sekil kılıfmış.icindeki ipad degil disindaki kilif daha degerli gibi duruyo :)
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|M|N|Ç| 6 yıl en beğenilen
Avrupa ülkeleri için 40 avro
Türkiye için 120 tl
1 Yanıt Yanıtla +4
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Joyeux 6 yıl |M|N|Ç|
|M|N|Ç|
Avrupa ülkeleri için 40 avro
Türkiye için 120 tl

120 TL'ye alabileceğimizi sanmıyorum. En az 150 TL olur. 120 TL'den gelse gene iyi.
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