SwitchEasy, efsane kılıfı Canvas'ı iPad Mini ile buluşturuyor

Ürettiği kaliteli kılıflarla yakından tanınan SwitchEasy, ülkemizde resmi kanallar aracılığıyla satışına başlanan iPad Mini için hazırladığı Canvas stand kılıfını duyurdu.

Firmanın ürün gamındaki önemli çözümlerden olan Canvas'ın iPad Mini uyumlu modeli diğer kılıflar gibi iPad Mini'nin farklı açılarda kullanılabilmesine imkan sunarken; su geçirmeyen, darbe emici ve rahat kavranabilen mat dış yüzeyi ile iç yüzeydeki polikarbon yapı ile iPad Mini'yi olumsuz dış etkilere karşı başarıyla koruyor.

iPad'lerin otomatik uyku özelliğini de destekleyen iPad Mini için Canvas şimdilik siyah, kırmızı, pembe, bej ve kömür siyahı olmak üzere 5 farklı renk alternatifine sahipken, kutu içeriğinde anti-statik ekran koruması, bir adet mikrofiber ekran temizleme bezi, bir adet ekran koruyucu uygulama aparatı, iki adet kulaklık girişi koruması ve iki adet Lightning bağlantı koruyucusu bulunuyor.

Satış fiyatı ABD için 40 dolar, Avrupa ülkeleri için 40 avro olan iPad Mini için Canvas'ı kendi sitesinden satın alabilirsiniz.