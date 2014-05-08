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Symantec : Antivirüs konsepti öldü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Symantec : Antivirüs konsepti öldü

Kısa süre önce tepe yöneticisini görevden alan ve mali sıkıntılar yaşamaya başlayan güvenlik yazılımı devi Symantec'den ilginç bir açıklama daha geldi. Firmanın başkan yardımcısı Brian Dye, antivirüsün artık öldüğünü açıkladı.

Gelirinin yaklaşık yüzde 40'ını antivirüs yazılımlarından kazanan Symantec'in böyle bir açıklama yapması şaşkınlık yaratsa da aslında konu güvenlik alanındaki gelişmelere işaret ediyor.  

Yıllar önce sadece virüs yazılımları tehlike arzederken, günümüzde truva atlarından standart bir uygulama olarak görev yapan ancak bulaşan zararlı yazılımlar nedeniyle bir anda risk arzetmeye başlayan yazılımlara kadar yelpaze oldukça genişlemiş durumda. 

Symantec, antivirüs yazılımlarının tüm siber saldırıların sadece yüzde 45'ini engelleyebildiğini belirtiyor ve basit manada hacker'ları uzak tutamadıklarını itiraf ediyor. Bu yüzden firma antivirüs yazılımlarını para getiren bir unsur olarak görmüyor. Firma artık kurumsal müşterilere yönelik gelişmiş antivirüs yazılımlarına ağırlık verecek.

Ancak diğer güvenlik yazılımı firmaları ise bu görüşe katılmıyor. Uzmanlar sadece antivirüs yazılımlarına bel bağlamanın doğru olmadığını, bunun kansere çare olamadığı için aspirinin ölmüş olduğu fikriyle aynı olduğunu, her türlü güvenlik tehdidini anında tespit edecek ve kullanıcıyı uyaracak sezgisel sistemlerin geliştirilmesinin şart olduğunu dile getiriyor.  

http://securitywatch.pcmag.com/security/323419-symantec-says-av-is-dead-world-rolls-eyes Yorum Yaz
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SilverBallers 5 yıl en beğenilen
Arkadaşlar iyi antivirüs yazılımı yoktur "Bilinçli kullanıcı" vardır.
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Fenomenon 5 yıl
emniyet kemeri de kazaları 100% önlemez ama takarsan riski azaltırsın.
şahsen ben antivirüs programlarına para verilmemesi gerektiği kanaatindeyim. ayrıca kullanılan antivirüs sistemi yormamalı, hafif olmalı ancak yine de gerekli.
emniyet kemeri de kazaları 100% önlemez ama takarsan riski azaltırsın.şahsen ben antivirüs programlarına para verilmemesi gerektiği kanaatindeyim. ayrıca ku...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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__BadblooD__ 5 yıl
Anti-virüs bilgisayara çok hakim olmayanların kullanacağı birşey daha çok. Ne yaptığını bilen adam kullanmaz genelde.
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Kalyon1510 4 yıl
Windows 10 önemli oranda koruma sağlıyor. Antivirüs yazılımlarından ücretsiz olanların % 30-40 koruma sağladığı gözden uzak tutulmamalıdır. Kaspersky çok iyi bir seçenek...
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Srcn81 5 yıl
Sistemimi bilinçli kullandığım için antivirüs yazılımlarına ihtiyaç duymuyorum.
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Logic_Man 5 yıl
Bende belli bir zamana kadar sizin gibi düşünüyordum. Lakin son zamanlarda kendi bilgisayarımda karşılaştığım durumlar ve yazılım güvenliği sektöründen okuduğum bir çok haber sonucunda bu fikrim gitgide değişiyor...
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Logic_Man 5 yıl SilverBallers
Bende belli bir zamana kadar sizin gibi düşünüyordum. Lakin son zamanlarda kendi bilgisayarımda karşılaştığım durumlar ve yazılım güvenliği sektöründen okuduğum bir çok haber sonucunda bu fikrim gitgide değişiyor...
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alemburda34 5 yıl
kaspersky kullanıyorum kafa rahat param helal olsun adam gibi virüs programı yapmışlar. Bitsin lisansı yenileyeceğim.
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Logic_Man 5 yıl
turk-internet.com/... (Kaspersky, Adobe’deki Sıfırıncı Gün Açığını Tespit Etti ve Önledi)

Linkteki haberi okursanız artık antivirüslerin sıradan özelliklerin dışına çıkıp sezgisel,buluşsal vs. gibi yapay zekaya yaklaşan (artificial intelligence) ve herhangi bir özel virüs tanımına gerek kalmadan riskleri tespit yeteneklerinin, ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaya başladı. Bahsi geçen haberi kısaca özetlersek; adobe flashda bulunan önemli bir açığın kaspersky veritabanına ocak ayından önce eklenen genel bulgusal imzasıyla benzer özellikleri taşıyan ve nisan ayında ortaya çıkan adobedeki açığı, özel bir tanımlama gerektirmeden mevcut antivirüs motor özellikleriyle buluşsal olarak tespit edebilmiş.

kısa bir araştırma ve kıyaslama yaptım. diğer antivirüs yazılımları bu açıkla ne zaman tanışabilmiş diye. kaspersky ocak ayından önce yaptığı update ile yazılımın açığı kendi kendine tespit edebildiğini ifade ediyor:

symantec 29-nisan: symantec.com/...

eset 2-mayıs: virusradar.com/...

avira 3-mayıs: avira.com/...

trend micro 7-mayıs: blog.trendmicro.com/...

avast 29-nisan: blog.trendmicro.com/...

Herhangi bir yazılımı övmek veya eleştirmek için bu örnekleri vermedim kesinlikle. Fakat symantec'in neden antivirüs işini geri plana atmak istediğinin sebeplerini biraz daha iyi anlamak adına bir örnek vermek istedim. Artık bu antivirüs işi klasik kalıpların çok dışına çıkmıştır ve halende çıkıyor. Sadece virüs imza veritabanlarına muhtaç, yeni riskler karşısında tepkisiz veya sonuçsuz kalan, sezgisel özellikleri geliştirilememiş veya diğer yazılımlardan farklılaşamamış antivirüslerin piyasadan çekilmesi gayet normaldir. Çünkü artık çok komplike virüsler tasarlanabiliyor, yani bu öyle bir tasarımki antivirüs motorları bile bukadar gelişmiş dizayn edilmiyor çoğunlukla. Ve burda işin ince noktası yazılımın bu tip bir durumda ne kadar hızlı ve öncelikli tepki verebildiğidir.





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aniceman 5 yıl
windows 8 ile birlikte gerçekten de öldü. eğer bilinçli de bir kullanıcı iseniz sistemle yerleşik gelen program yetmekte.
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Sirchade 5 yıl
kaç yıldır antivirüs kullanmıyorum. geçen gün microsoft security essentials yükledim sadece. çok iyi cidden.
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TEKİN 1881 5 yıl
Yalancılara bak nerde öldü? Hala onlarca antivirüs yazılımı var.
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Lord Melkor 5 yıl
Ben eskiden kullanmazdım da şu anda free avast var sistemimi yormuyor
Arada birşeylerde buluyor tavsiye ederim yani
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Bir Hastalık çıkarsa ilacı da çıkar
Ama hastalık kasıtlı çıkarılmış ise o çıkan ilaçta art niyetli olarak çıkar.
hacker lar ile antivirüs firmaları anlaşmadan iş yapmazlar.
Bu açıklama dikkat çekmek amaçlı çünkü batıyor firma.
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isimvermeyenizleyici 5 yıl
antivirüs ölmedi bilgisayar kullanmasını öğrendi insanlar bugün annem bile trojan reklamlarını ayırt edebiliyor fakat yinede free bir antivirüs yazılımı kullanılması kanaatindeyim
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