Symantec : Antivirüs konsepti öldü





Kısa süre önce tepe yöneticisini görevden alan ve mali sıkıntılar yaşamaya başlayan güvenlik yazılımı devi Symantec'den ilginç bir açıklama daha geldi. Firmanın başkan yardımcısı Brian Dye, antivirüsün artık öldüğünü açıkladı.





Gelirinin yaklaşık yüzde 40'ını antivirüs yazılımlarından kazanan Symantec'in böyle bir açıklama yapması şaşkınlık yaratsa da aslında konu güvenlik alanındaki gelişmelere işaret ediyor.





Yıllar önce sadece virüs yazılımları tehlike arzederken, günümüzde truva atlarından standart bir uygulama olarak görev yapan ancak bulaşan zararlı yazılımlar nedeniyle bir anda risk arzetmeye başlayan yazılımlara kadar yelpaze oldukça genişlemiş durumda.





Symantec, antivirüs yazılımlarının tüm siber saldırıların sadece yüzde 45'ini engelleyebildiğini belirtiyor ve basit manada hacker'ları uzak tutamadıklarını itiraf ediyor. Bu yüzden firma antivirüs yazılımlarını para getiren bir unsur olarak görmüyor. Firma artık kurumsal müşterilere yönelik gelişmiş antivirüs yazılımlarına ağırlık verecek.





Ancak diğer güvenlik yazılımı firmaları ise bu görüşe katılmıyor. Uzmanlar sadece antivirüs yazılımlarına bel bağlamanın doğru olmadığını, bunun kansere çare olamadığı için aspirinin ölmüş olduğu fikriyle aynı olduğunu, her türlü güvenlik tehdidini anında tespit edecek ve kullanıcıyı uyaracak sezgisel sistemlerin geliştirilmesinin şart olduğunu dile getiriyor.

http://securitywatch.pcmag.com/security/323419-symantec-says-av-is-dead-world-rolls-eyes