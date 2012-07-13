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Symantec, mobil tehditlerden korunmanın 3 yolunu açıklıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil teknolojilerinin hızla yaygınlaşması ve gelişmesiyle birlikte mobil cihazlar zararlı yazılım üreticilerinin hedefi olmuş durumda. Kurumsal ve bireysel kullanımlarda büyük yer kaplayan mobil cihazların bu zararlı yazılımlardan nasıl korunması gerektiğini ise bilgi ve veri güvenliği çözümlerinde dünya lideri Symantec paylaşıyor.

Symantec Güneydoğu Avrupa ve Türkiye, Bölge Teknoloji Müdürü A. Burak Sadıç, 2011 yılında mobil güvenlik açıklarının %93 arttığını, 67 adet yeni mobil tehdit ailesi ve binlerce tehdit varyasyonunun keşfedilmesiyle mobil tehditlerin gerçek anlamda 2011 yılında ön plana çıkmaya başladığı belirtirken, Android kullanıcılarına yönelik tehditlerin bir yılda 10 kat artmasına dikkat çekti. Ayrıca, Android dünyasında yaygınlaşan tehditlerin yanında geçtiğimiz günlerde Appstore'da tespit edilen ilk iPhone Truva atıyla beraber Pandora'nın kutusunun tamamen açıldığını da belirtti. Sandıç, 65 milyondan fazla mobil abone, 31 milyondan fazla 3G abonesi bulunan Türkiye'de de bireyler ve kurumların mobil tehditlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Peki bu mobil güvenliğin sağlanması için neler yapılmalı? Bilgi ve veri güvenliği konusunda dünya lideri Symantec, bu sorunun cevabını şu şekilde veriyor:

1- Tanınmayan kişilerden gelen mesajları açmayın
Kullanıcıların tanınmayan kişilerden gelen mesajları açmamaları gerekiyor. Açılan mesajlar akıllı cihaza zararlı yazılım bulaştırabiliyor.

2- Şüpheli web sayfalarını ziyaret etmeyin
Güvenlik sertifikası bulunmayan web siteleri içerebilecekleri zararlı yazılımlarla kullanıcıların kişisel bilgilerine ulaşabiliyor.

3- Bireyler mobil güvenlik yazılımı kullanmalı, kurumlar güvenlik politikası oluşturmalı
Bireysel kullanıcıların bir mobil güvenlik yazılımı kullanmaya başlamalarının yanında kurumların da mobil cihazları ve mobil uygulamaları yönetip, güvenliklerini sağlamak için politikalarını oluşturması ve gerekli teknoloji yatırımlarını planlaması gerekiyor.
Ayrıca, Symantec'in Mobile Device Management, Mobile Application Management ve Norton Mobile Security başta olmak üzere her kuruma ve bireye uygun mobil güvenlik ve yönetim çözümleri bulunduğunu belirtmekte fayda var.

http://www.symantec.com/index.jsp Yorum Yaz
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redoracle 6 yıl en beğenilen
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By.Tolga 6 yıl
En büyük tehlike uygulamalardan geliyor.Siz siz olun yükleyeceğiniz uygulamanın hangi yetkilendirmelere sahip olacağına bakın.
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Thinks 6 yıl
Türkler de işe yaramaz bu dedikleri inat değil mi sonuçta ..
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acbold 6 yıl
Gerçekten çok önemli bilgiler vermişler,gece gece güldürdün beni symantec :) Yinede masaüstünde lidersin, olmuyorsa zorlama mobil pazarı,bir uygulaması var symantec in telefon kendinden geçiyor, 5110 sanıyor kendini.
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bocekgrafik 6 yıl
PC'lerdeki genel kuralları sıralamışlar.
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jovanovic 6 yıl
Herker kafasina gore bir seyler salliyor millet bunlari bilmiyor sanki...
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DemirAtlı 6 yıl
5-Sisteminizde veya cihazınızdaki Symantec uygulamalarını kaldırın başka çözümlere bakın
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redoracle 6 yıl en beğenilen
4-Abazalıktan kaçının her güzele tıklamayın:))))
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