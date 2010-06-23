Symbian, N serisine veda ediyor

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarının en çok kullanılan işletim sistemi olan Symbian'ın, N serisinin N8'den sonraki üyelerinde kullanılmayacağı Nokia tarafından doğrulandı.
CNet'in Nokia Avustralya'a dayandırdığı haberine göre Ağustos ayında satışa sunulması beklenen N8, firmanın Symbian platformunu destekleyen, N serisinin son üyesi olacak. Intel'le birlikte geliştirdiği MeeGo platformunu N serisine adapte edecek olan Nokia, Symbian^3 ve Symbian'ın sonra versiyonlarıysa X ve E serisinde kullanmaya devam edecek. Bu haberle birlikte bir süredir dillendirilen N9'un MeeGo'lu bir akıllı telefon olacağı da kesinlik kazanmış oldu.
Nokia'nın MeeGo platformunun ilk üyeleri üzerindeki perdeyi yıl sonunda kaldırması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben şu an Avuç İçi Bilgisayarlardan görüntülüyorum konuyu. Ayrıntılara takılmayın.
Bahsetmek istediğim şey bu değil.
DH Misafiri arkadaşlarımızın forumlarımızında ziyaretçileri arasında yer alması güzel bir olay. Gelelim sorunuza;
İlk önce haberin sadece Nokia ve iPhone bölümüne yansıtılmadığını söylemeliyim. Haber aynı şekilde Avuçiçi bilgisayar yani Windows Phone-Android bölümüne de yansıtılmıştır. Peki neden ? Çünkü Symbian, akıllı telefon pazarında yer alan bir işletim sistemi ve bu sistemle ilgili önemli bir haberin diğer platform kullanıcılarının da öğrenmesi gerektiğini düşündüm. Peki neden Motorola vb bölümlere yansıtılmadı ? Dikkat ederseniz Nokia, SE, Motorola ve diğerleri "Cep telefonu" bölümünde yer alıyor. Yani Samsung kullanıcısı, Motorola kullanıcısı da bu konuyu rahatlıkla okuyabilirler, ancak aynı şey iOS, Windows Mobile ve Android kullanıcılar için geçerli değil. Bu yüzden konu Nokia altında açılmış, iOS ve Android'li kullanıcıların okuması için ilgili bölümlere yansıtılmıştır.
İyi günler
Herkes dem vurur durur; ancak yıllar önce üretilen N70'in günümüz koşullarında ihtiyaçları ortalama düzeyde karşıladığını kimse söylemez. Symbian iyi değilden öteye gitmeyen yorumlardan çıkardığım sonuç ise insanlar neye ihtiyaç duyduklarını bilmiyorlar.
Ortaya 60 gr Apple, 50 gr HTC, 70 gr Nokia, 80 gr Sony Ericsson, 2 lahmacun, 1 ayran, 1 de sigara. Yemek masaları bundan kurulu sanki.
+1907
aynen katılıyorum, öyle bir sistem olmalı ki, bir ugulama tüm MeeGo kullanan cihazlara uygun olmalı, bir mobilTV uygulamasını 30 farklı cihaza adapte etmeye uğraşılmamalı.
Ayrıca forum.nokia'da da bunu belirten bir şema var.
forum.nokia.com/...
Cezayı yedik misafir olarak mesaj atabiliyorum.
sugar_klavyeci
Siz daha yeni bir cihaz piyasaya sürüceksiniz ve kullandığı işletim sisteminin ondan sonraki aynı seri cihazlarda kullanılmayacağını açıklayacaksınız.
Ve daha yepyeni cihazınız piyasaya çıkmadan çöp olacak.
Bu durumdan şu anlaşılıyor. Apple aslında pazarlama dehası falan değil, bu herifler son derece gerizekalı insanlar.