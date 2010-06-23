Symbian, N serisine veda ediyor

Akıllı telefon pazarının en çok kullanılan işletim sistemi olan Symbian'ın, N serisinin N8'den sonraki üyelerinde kullanılmayacağı Nokia tarafından doğrulandı.

CNet'in Nokia Avustralya'a dayandırdığı haberine göre Ağustos ayında satışa sunulması beklenen N8, firmanın Symbian platformunu destekleyen, N serisinin son üyesi olacak. Intel'le birlikte geliştirdiği MeeGo platformunu N serisine adapte edecek olan Nokia, Symbian^3 ve Symbian'ın sonra versiyonlarıysa X ve E serisinde kullanmaya devam edecek. Bu haberle birlikte bir süredir dillendirilen N9'un MeeGo'lu bir akıllı telefon olacağı da kesinlik kazanmış oldu.

Nokia'nın MeeGo platformunun ilk üyeleri üzerindeki perdeyi yıl sonunda kaldırması bekleniyor.