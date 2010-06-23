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Symbian, N serisine veda ediyor

8 yıl
11,6b
1
59
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının en çok kullanılan işletim sistemi olan Symbian'ın, N serisinin N8'den sonraki üyelerinde kullanılmayacağı Nokia tarafından doğrulandı.

CNet'in Nokia Avustralya'a dayandırdığı haberine göre Ağustos ayında satışa sunulması beklenen N8, firmanın Symbian platformunu destekleyen, N serisinin son üyesi olacak. Intel'le birlikte geliştirdiği MeeGo platformunu N serisine adapte edecek olan Nokia, Symbian^3 ve Symbian'ın sonra versiyonlarıysa X ve E serisinde kullanmaya devam edecek. Bu haberle birlikte bir süredir dillendirilen N9'un MeeGo'lu bir akıllı telefon olacağı da kesinlik kazanmış oldu.

Nokia'nın MeeGo platformunun ilk üyeleri üzerindeki perdeyi yıl sonunda kaldırması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
bencede en iyisi bu olmuş n900 kullanıcısı olarak maemodan cok memnunum ama symbian tam bir çöp heleki n97 den sonra nefret ettim.
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DH Misafiri 8 yıl
Haberi yapan editöre bir sorum olacak. Haberin Apple başlığında görüntülenmesinin sebebi nedir acaba? Apple ile ne ilgisi var bu haberin? Onu da geçtim haber yalnızca Nokia ve Apple bölümlerine yansıtılmış. Neden Samsung, Sony Ericsson, Motorola gibi diğer bölümlere yansıtılmıyor? Bu haberin Nokia dışındaki hiçbir telefon üreticisiyle alakası yok. Nokia sadece kendi içinde bir strateji belirliyor ama ne hikmetse Apple başlığında da haber yapılıyor? Hani Nokia ile Apple arasında bir konu olsa(dava vs.) tamam diyeceğim ama NEDEN ısrarla Nokia ile ilgili haberler alakası olmadığı halde Apple başlığında görüntüleniyor??? Bunu bana açıklar mısınız Shady?
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danGerfuLL 8 yıl

DH Misafiri

Haberi yapan editöre bir sorum olacak. Haberin Apple başlığında görüntülenmesinin sebebi nedir acaba? Apple ile ne ilgisi var bu haberin? Onu da geçtim haber yalnızca Nokia ve Apple bölümlerine yansıtılmış. Neden Samsung, Sony Ericsson, Motorola gibi diğer bölümlere yansıtılmıyor? Bu haberin Nokia dışındaki hiçbir telefon üreticisiyle alakası yok. Nokia sadece kendi içinde bir strateji belirliyor ama ne hikmetse Apple başlığında da haber yapılıyor? Hani Nokia ile Apple arasında bir konu olsa(dava vs.) tamam diyeceğim ama NEDEN ısrarla Nokia ile ilgili haberler alakası olmadığı halde Apple başlığında görüntüleniyor??? Bunu bana açıklar mısınız Shady?


Ben şu an Avuç İçi Bilgisayarlardan görüntülüyorum konuyu. Ayrıntılara takılmayın.


panelvan

insanlar daha iyi yi bulduklarında daha çnce ne kadar büyük eziyet çektiklerini anlıyorlar.

bu yüzden herkes hemen hemen aynı fikirde nokia yeni bir işletim sistemi ile piyasaya çıkmadığı sürece akıllı telefon pazarında söz sahibi olamaz .



Bahsetmek istediğim şey bu değil.
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Shady 8 yıl

DH Misafiri

Haberi yapan editöre bir sorum olacak. Haberin Apple başlığında görüntülenmesinin sebebi nedir acaba? Apple ile ne ilgisi var bu haberin? Onu da geçtim haber yalnızca Nokia ve Apple bölümlerine yansıtılmış. Neden Samsung, Sony Ericsson, Motorola gibi diğer bölümlere yansıtılmıyor? Bu haberin Nokia dışındaki hiçbir telefon üreticisiyle alakası yok. Nokia sadece kendi içinde bir strateji belirliyor ama ne hikmetse Apple başlığında da haber yapılıyor? Hani Nokia ile Apple arasında bir konu olsa(dava vs.) tamam diyeceğim ama NEDEN ısrarla Nokia ile ilgili haberler alakası olmadığı halde Apple başlığında görüntüleniyor??? Bunu bana açıklar mısınız Shady?


DH Misafiri arkadaşlarımızın forumlarımızında ziyaretçileri arasında yer alması güzel bir olay.
Gelelim sorunuza;

İlk önce haberin sadece Nokia ve iPhone bölümüne yansıtılmadığını söylemeliyim. Haber aynı şekilde Avuçiçi bilgisayar yani Windows Phone-Android bölümüne de yansıtılmıştır. Peki neden ? Çünkü Symbian, akıllı telefon pazarında yer alan bir işletim sistemi ve bu sistemle ilgili önemli bir haberin diğer platform kullanıcılarının da öğrenmesi gerektiğini düşündüm. Peki neden Motorola vb bölümlere yansıtılmadı ? Dikkat ederseniz Nokia, SE, Motorola ve diğerleri "Cep telefonu" bölümünde yer alıyor. Yani Samsung kullanıcısı, Motorola kullanıcısı da bu konuyu rahatlıkla okuyabilirler, ancak aynı şey iOS, Windows Mobile ve Android kullanıcılar için geçerli değil. Bu yüzden konu Nokia altında açılmış, iOS ve Android'li kullanıcıların okuması için ilgili bölümlere yansıtılmıştır.

İyi günler
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Batuist 8 yıl
yılların işletim sistemi adamlar vazgeçemiyorlar..
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danGerfuLL 8 yıl
N-Gage platformundan tutun da devrinin en iyi cihazları diye nitelendirilen cihazlar çabuk unutuldu. Tabi o zamanlar kimse cebindeki telefondan zamanına göre iyi oyunlar oynamadığı için, farklı özellikte programlar kurmadıkları için Symbian bir başka geliyordu. Hatırlarım o zamanlar cepten msne girmek yeni yeni moda oluyordu. 10 çeşit msn programı vardı. Millet atıp tutuyor, bir noktada haklılarda; ancak çok değil 5-6 sene öncesine kadar iyi para verip aldıkları Symbian cihazlara da(şu anda alınan cihazlara da iyi paralar veriliyor) şu an ki kullandıkları cihazları ile aynı sözleri söylediklerini de unutmamak lazım.

Herkes dem vurur durur; ancak yıllar önce üretilen N70'in günümüz koşullarında ihtiyaçları ortalama düzeyde karşıladığını kimse söylemez. Symbian iyi değilden öteye gitmeyen yorumlardan çıkardığım sonuç ise insanlar neye ihtiyaç duyduklarını bilmiyorlar.

Ortaya 60 gr Apple, 50 gr HTC, 70 gr Nokia, 80 gr Sony Ericsson, 2 lahmacun, 1 ayran, 1 de sigara. Yemek masaları bundan kurulu sanki.
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cancanax 8 yıl
Bir insan N97 mini alır da ömür boyu başka cihaza ihtiyacı olur mu??Gel gelelim sattım...Cihaz müthiş fakat symbian..tiksinç..artı dokunmatik değil basmatik ekran...satma nedenim desire veya wave..
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Windows10 8 yıl
Symbian^5den sonra ancak güncellenebilecek bir işletim sistemi olacak. yani nereden baksanız 1 yılı var symbianın o aşamaya gelebilmesi için.
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
guncellenebilir bir işletim sistemi yapamadı bi turlu symbianı.bir an once vazgecsin hiçbir telefonda kullanmasın bundan sonra
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Cem 8 yıl
Meego gelecek vaadeden platform ancak basta apple olmak üzere samsung vs gibi gelistiricilere sıkı destek vermeli telefon iyi donanım ve yazılım sahibi olmanın ötesine geçsin. Appstore olmasaydı apple bu başarıyı elde edemezdi.

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DSGNRY 8 yıl

Cem

Meego gelecek vaadeden platform ancak basta apple olmak üzere samsung vs gibi gelistiricilere sıkı destek vermeli telefon iyi donanım ve yazılım sahibi olmanın ötesine geçsin. Appstore olmasaydı apple bu başarıyı elde edemezdi.



+1907

aynen katılıyorum, öyle bir sistem olmalı ki, bir ugulama tüm MeeGo kullanan cihazlara uygun olmalı, bir mobilTV uygulamasını 30 farklı cihaza adapte etmeye uğraşılmamalı.
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CaSsErDoDo 8 yıl
symbiandan kurtuluyoruzz oleyyy sonunda nokia ettiğim lafları duymuş olmalı 10 sene sonra :D
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Nef'i 8 yıl
geç bile kaldılar
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deagle100 8 yıl
Artık çok geç kalındı bence...
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DSGNRY 8 yıl
çok iyi bir karar, umarım iOS gibi stabil canavar gibi bir sistem olur da sağlam bir rekabet gelir pazara...
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DH Misafiri 8 yıl
Hocam hakkaten de ileri görüşlü bir insansınız. Ta ne zaman önceden bildiniz valla tebrik ederim sizi.

Ayrıca forum.nokia'da da bunu belirten bir şema var.
forum.nokia.com/...
Cezayı yedik misafir olarak mesaj atabiliyorum.

sugar_klavyeci
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mertgraph1979 8 yıl
Bu adamların kafasına elektrikmi gitmiyo yoksa benmi yanlış anladım.

Siz daha yeni bir cihaz piyasaya sürüceksiniz ve kullandığı işletim sisteminin ondan sonraki aynı seri cihazlarda kullanılmayacağını açıklayacaksınız.

Ve daha yepyeni cihazınız piyasaya çıkmadan çöp olacak.

Bu durumdan şu anlaşılıyor. Apple aslında pazarlama dehası falan değil, bu herifler son derece gerizekalı insanlar.
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Chidori 8 yıl
Çok geç alınan bir karar tabir caizse zaten atı alan üsküdarı geçti.
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ejlover 8 yıl
Peki bu sistem kullanılıyor mu başka bir yerlede? Merak ettim. iPhone4 almayıp nokianın akıllanmasını mı beklesek
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