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Symbian platformuna taze kan; Fujitsu'dan çift işletim sistemli melez telefon

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,4b
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik üreticisi Fujitsu'nun bir süredir üzerinde çalıştığı melez tasarımlı telefonu Loox F-07C'ye ait teknik özellikler netleşmeye başladı. Hem akıllı telefon hem de UMPC yani Ultra-Mobile PC kulvarında yer alan cihaza çift işletim sistemi eşlik ediyor ve kullanıcılar akıllı telefon tarafında Symbian, UMPC tarafında ise Windows 7 işletim sistemini kullanıabiliyorlar.

Açıklanan bilgilere göre 4-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefonda, kızaklı yapısı ile kullanılmadığında gizlenebilen QWERTY klavyeye yer veriliyor. Intel Atom platformunu kullanan sistem, 1.2GHz'de çalışan Atom Z600 işlemcisinden güç alıyor ve DirectX 9.0 destekli GMA600 entegre grafik işlem birimiyle birlikte geliyor.

Depolama için 32GB kapasiteli SSD sürücüye yer verilen cihaz, 32GB'a kadar microSD bellek kartıyla da kullanılabiliyor. Telefon olarak kullanıldığında GSM ve FOMA/3G ağlarıyla uyumlu olan melez telefon, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.0 teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

Telefon olarak kullanıldığında tek şarj ile 350 saate kadar bekleme süresi sunan Loox F-07C, Windows 7 modunda ise 1.6 ile 2 saat arasında değişen pil süresi sunuyor. 125 x 61 x 19.8 mm boyutlarında ve 213 gram ağırlığında olan Fujitsu Loox F-07C'nin hangi tarihte çıkacağı ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Telefonu kullanmaktayım
cihaz kaliteli ve orjinal japon windows 7 de 1 saat gidiyor şarjı şarjı bitince otomatik symbian'a geçiyor symbianda pil ömrü çok uzun ama symbian yerine android olsaydı tam 4.4 lük olurdu sybian bölümü cihazın tamamiyle şifrelerle çalışıyor kişisel bilgilerin gizliliği çok önemli japonlarda telefonada yansımış şifreyi unuttuğum için tekrar japonyaya gönderdim sırf şifreyi kırdırmak için. çift dil var symbian da japnca ve ingilizce symbian menü bize uygun değil arama dışında çok işe yaramaz yani
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grimser 8 yıl
vay be, şundan birtane isterdim ulen derken senin yorumundan sonra vazgeçtim misafir
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SystemApps 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Telefonu kullanmaktayım
cihaz kaliteli ve orjinal japon windows 7 de 1 saat gidiyor şarjı şarjı bitince otomatik symbian'a geçiyor symbianda pil ömrü çok uzun ama symbian yerine android olsaydı tam 4.4 lük olurdu sybian bölümü cihazın tamamiyle şifrelerle çalışıyor kişisel bilgilerin gizliliği çok önemli japonlarda telefonada yansımış şifreyi unuttuğum için tekrar japonyaya gönderdim sırf şifreyi kırdırmak için. çift dil var symbian da japnca ve ingilizce symbian menü bize uygun değil arama dışında çok işe yaramaz yani

hahahaha


symbianın neyinden şikayetcisiniz?Android olsaydı şarzı windows dan farkı olmazdı.Symbianın hangi versiyonu kullanılıyor bu arada.Ve şarz bitme durumu nasıl oluyorda symbiana geçebiliyor?Şarz bitdiyse bitmişdir. symbian pilsizmi çalışıyor



ama çok şanslı sayılırsın.Symbianın en yüksek donanımla kullanıyorsun.
Darısı nokianın başına...
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chosen2007 8 yıl
winphone 7 demek istememiş bildiğin win 7, netbook işlemcisi atom var zaten üzerinde. telefon olarak kullanmak için çift işletim sistemi koymamış, telefon için symbian kullandırıyor ilave olarak istersen alet win 7 çalıştırıyor. Benim merak ettiğim windows açıp kullanırken telefona çağrı gelirse telefon kapalı mı çıkıyor? arka planda bir de symbian çalışırsa kasmaz mı ..? konsept başarılı bence ama daha erken gibi bunlar için.. symbian la kim uğraşır daha bu saatten sonra zaten.. win 7 de bu tip cihazlar için kullanıcı dostu değil .. ama 2-3 seneye atrix laptop dock u gibi konseptler ile netbook olayı bitebilir bence.. windows un ve ios un işin desktop tarafı için google'a göre avantajları var, yıllardır bu işin içinde oldukları için. telefonu dock'a taktığında ekranda gerçek masaüstü sistemi sunabilirler, çift işletim sistemi değil sistemler iç içe çalışır.. gerçi ms mobil entegrasyonu beceremedi bir türlü, ciddi anlamda silkinmesi lazım o konuda .. win 8 ile mobil platformu entegre edebilirlerse çok iyi olacak artık!.. nokia desteği winmobile'ın gelişimini ne kadar hızlandıracak göreceğiz.. ios ve android güzel gidiyorlar.. android çıktı iyiki ortalık kızıştı biraz.. yoksa apple zaten gıdım gıdıp veriyor teknolojiyi, rakip olarak symbian ve ms olsaydı sadece bu kadar hızlanmazdı bu piyasa bence..
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muRTah 8 yıl
Ülkemize geleceğini zannetmiyorum.
Saygılarımla.
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mczaga 8 yıl
vay be teknolojiye bak değşet bir araç gereç bu .
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Technotronic 8 yıl
turkiye ye gelmez sanirim
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android137 8 yıl
Telefonun görünümü çok çirkin olmuş ilk çıkan hp telefonlara benziyor .
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muratsss 8 yıl
Klasör.:X:.
windows 7 derken winphone 7 denilmek istendi sanırım.birde symbianın hangi sürümü bende merak ettim.? ayrıca telefon pahalı olur gibi.hani 2işletim sisteminin telif hakkı felan. ama güzel bir düşünce 2si 1 arada
androidi adamdan sayan yok

androidi adamdan saymadıkları için piyasada yüzlerce android işletim sistemli telefon var zaten.
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janparey 8 yıl
rainblackk
rumuzumdur son yıllarda gördüğüm en güzel tasarım ve hayellerimin mobil cihazı. Teknik olarak yeterli özellikleri varsa(5mpx 720p kamera,gps, gerçek usb ve en az 2 gün pil) bende nettop niyetine koşa koşa alırım
nettop nedir ?

nettop, netbook ile desktop kelimelerinin harmanlasıyla oluşmuş denebilir.diğer bir deyişle yüksek donanım gerektirmeyen,internet,müzik,film vs vs amaçlı masaüstü bilgisayar.arkadaş netbook demek istedi galiba yanlış şeyettirmiş.
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rainblackk 8 yıl
rumuzumdur

son yıllarda gördüğüm en güzel tasarım ve hayellerimin mobil cihazı. Teknik olarak yeterli özellikleri varsa(5mpx 720p kamera,gps, gerçek usb ve en az 2 gün pil) bende nettop niyetine koşa koşa alırım


nettop nedir ?
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GOLDFALCON 8 yıl
sony ericcsonlara benziyor nettop netbook işte sanırım yada tablet pcleri kkastetti sanırım arkadaşççç
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napolyon94 8 yıl
şarjı 3 saat gidiyordur heralde :D
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korsanzeki168 8 yıl
fazla gitmez bu n900 gibi olur [Kunye=]
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Klasör.:X:. 8 yıl
windows 7 derken winphone 7 denilmek istendi sanırım.birde symbianın hangi sürümü bende merak ettim.?
ayrıca telefon pahalı olur gibi.hani 2işletim sisteminin telif hakkı felan. ama güzel bir düşünce 2si 1 arada

androidi adamdan sayan yok
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