Symbian platformuna taze kan; Fujitsu'dan çift işletim sistemli melez telefon

Japon elektronik üreticisi Fujitsu'nun bir süredir üzerinde çalıştığı melez tasarımlı telefonu Loox F-07C'ye ait teknik özellikler netleşmeye başladı. Hem akıllı telefon hem de UMPC yani Ultra-Mobile PC kulvarında yer alan cihaza çift işletim sistemi eşlik ediyor ve kullanıcılar akıllı telefon tarafında Symbian, UMPC tarafında ise Windows 7 işletim sistemini kullanıabiliyorlar.
Açıklanan bilgilere göre 4-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefonda, kızaklı yapısı ile kullanılmadığında gizlenebilen QWERTY klavyeye yer veriliyor. Intel Atom platformunu kullanan sistem, 1.2GHz'de çalışan Atom Z600 işlemcisinden güç alıyor ve DirectX 9.0 destekli GMA600 entegre grafik işlem birimiyle birlikte geliyor.
Depolama için 32GB kapasiteli SSD sürücüye yer verilen cihaz, 32GB'a kadar microSD bellek kartıyla da kullanılabiliyor. Telefon olarak kullanıldığında GSM ve FOMA/3G ağlarıyla uyumlu olan melez telefon, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.0 teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.
Telefon olarak kullanıldığında tek şarj ile 350 saate kadar bekleme süresi sunan Loox F-07C, Windows 7 modunda ise 1.6 ile 2 saat arasında değişen pil süresi sunuyor. 125 x 61 x 19.8 mm boyutlarında ve 213 gram ağırlığında olan Fujitsu Loox F-07C'nin hangi tarihte çıkacağı ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.
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cihaz kaliteli ve orjinal japon windows 7 de 1 saat gidiyor şarjı şarjı bitince otomatik symbian'a geçiyor symbianda pil ömrü çok uzun ama symbian yerine android olsaydı tam 4.4 lük olurdu sybian bölümü cihazın tamamiyle şifrelerle çalışıyor kişisel bilgilerin gizliliği çok önemli japonlarda telefonada yansımış şifreyi unuttuğum için tekrar japonyaya gönderdim sırf şifreyi kırdırmak için. çift dil var symbian da japnca ve ingilizce symbian menü bize uygun değil arama dışında çok işe yaramaz yani
hahahaha
symbianın neyinden şikayetcisiniz?Android olsaydı şarzı windows dan farkı olmazdı.Symbianın hangi versiyonu kullanılıyor bu arada.Ve şarz bitme durumu nasıl oluyorda symbiana geçebiliyor?Şarz bitdiyse bitmişdir. symbian pilsizmi çalışıyor
ama çok şanslı sayılırsın.Symbianın en yüksek donanımla kullanıyorsun. Darısı nokianın başına...
Saygılarımla.
androidi adamdan saymadıkları için piyasada yüzlerce android işletim sistemli telefon var zaten.
nettop, netbook ile desktop kelimelerinin harmanlasıyla oluşmuş denebilir.diğer bir deyişle yüksek donanım gerektirmeyen,internet,müzik,film vs vs amaçlı masaüstü bilgisayar.arkadaş netbook demek istedi galiba yanlış şeyettirmiş.
nettop nedir ?
ayrıca telefon pahalı olur gibi.hani 2işletim sisteminin telif hakkı felan. ama güzel bir düşünce 2si 1 arada
androidi adamdan sayan yok