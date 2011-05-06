Symbian platformuna taze kan; Fujitsu'dan çift işletim sistemli melez telefon

Japon elektronik üreticisi Fujitsu'nun bir süredir üzerinde çalıştığı melez tasarımlı telefonu Loox F-07C'ye ait teknik özellikler netleşmeye başladı. Hem akıllı telefon hem de UMPC yani Ultra-Mobile PC kulvarında yer alan cihaza çift işletim sistemi eşlik ediyor ve kullanıcılar akıllı telefon tarafında Symbian, UMPC tarafında ise Windows 7 işletim sistemini kullanıabiliyorlar.

Açıklanan bilgilere göre 4-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefonda, kızaklı yapısı ile kullanılmadığında gizlenebilen QWERTY klavyeye yer veriliyor. Intel Atom platformunu kullanan sistem, 1.2GHz'de çalışan Atom Z600 işlemcisinden güç alıyor ve DirectX 9.0 destekli GMA600 entegre grafik işlem birimiyle birlikte geliyor.

Depolama için 32GB kapasiteli SSD sürücüye yer verilen cihaz, 32GB'a kadar microSD bellek kartıyla da kullanılabiliyor. Telefon olarak kullanıldığında GSM ve FOMA/3G ağlarıyla uyumlu olan melez telefon, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.0 teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

Telefon olarak kullanıldığında tek şarj ile 350 saate kadar bekleme süresi sunan Loox F-07C, Windows 7 modunda ise 1.6 ile 2 saat arasında değişen pil süresi sunuyor. 125 x 61 x 19.8 mm boyutlarında ve 213 gram ağırlığında olan Fujitsu Loox F-07C'nin hangi tarihte çıkacağı ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.