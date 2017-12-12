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Synaptics, dünyanın ilk ekrana gömülü parmak izi sensörünü duyurdu!

Parmak izi tarayıcısı eski günlerine geri dönüyor. Üreticilerin çerçevesiz ekranlara geçiş yapmasıyla birlikte konumu değiştirilen sensörün, ekrana gömülü varyantı duyuruldu. İşte detaylar:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,8b
1
19
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Synaptics, dünyanın ilk ekrana gömülü parmak izi sensörünü duyurdu!
Mobil, PC ve otomotiv endüstrilerindeki kullanıcı deneyimlerini optimize etmek için kurulan biyometri teknolojisi şirketlerinden biri olan Synaptics; telefonlarımızda kimlik doğrulaması için kullandığımız parmak izi tarayıcısını ekrana gömülü bir şekilde entegre etmeyi başardı. Yeni "Clear ID FS9500" olarakisimlendirilen parmak izi sensörü çerçevesiz ekranlara sahip akıllı telefonlar için tasarlanmış.
2017 yılı akıllı telefonlar için çerçevesiz ekranların oldukça yaygın hale geldiği bir yıl oldu. Üreticiler ekran kasa oranlarını iyileştirerek fiziksel home butonlarını kaldırmak mecburiyetinde kaldı. Hal böyle olunca home tuşuna entegre edilmiş parmak izi tarayıcıları da arka tarafa konumlandırılmaya başladı. Parmak izi teknolojisinin yaygınlaşmasına öncülük eden Apple dahi iPhone X'da çerçevesiz ekrana geçiş yapması sebebiyle Touch ID sensörüne yer veremeyip yüz tanıma teknolojisine geçiş yaptı. 
Clear ID FS9500 sensörü, bugün bildiğimiz parmak izi tarayıcılarında olduğu gibi tek bir dokunuşla aynı kimlik doğrulamasını yapabiliyor ancak onu diğerlerinden ayıran önemli bir özelliği bulunmakta. Tamamen ekrana gömülü olacak şekilde dizayn edilen yeni tarayıcı; ıslak, kuru ve soğuk parmaklar gibi çeşitli durumları algılayıp ekran kilidini açıp diğer kimlik doğrulama işlemlerini başarıyla yapabiliyor. 
Synaptics şirketinin geliştirmiş olduğu yeni parmak izi tarayıcısı, seleflerinde olduğu gibi hem şifreleme hem de şifreli metni çözmede kullanılan anahtarların birbiriyle ilişkili olduğu, simetrik-anahtarlı bir algoritma olan AES şifrelemesini kullanıyor. Tarayıcı tamamen ekrana gömülü olduğu için herhangi bir ekstra alana ihtiyaç duyulmuyor ve fiziksel olarak da hiçbir şekilde gözükmemekte. 
Bu tür teknolojilerin teknik tanıtımlarını daha önce gördük lakin Synaptics bugün, beş akıllı telefon üreticisiyle birlikte seri üretime geçtiğinin duyurusunu yaptı. 
Clear ID'nin 3D yüz tanıma teknolojisinden iki kat daha hızlı çalıştığını belirten şirket, ekrana yapılacak tek bir dokunuşla tarayıcının devreye girdiğini söylüyor. 
Güvenliğin oldukça ön plana çıktığı Clear ID sensörü, adaptif parmak izi şablon eşleştirme ve doğrulama için Quantum Matcher, Anti-parodi teknolojisi, parmak izi görüntülerini, parodileri ve gerçek parmakları ayırt edebilmek adına bunu yapay zeka teknolojisi kullanarak incelemek için PurePrint; ve TLS protokolü için ECC kimlik doğrulamasıyla birlikte AES şifreleme desteğiyle ön plana çıkıyor. 
Henüz resmi olarak bu teknolojiyi kullanacağını açıklayan bir üretici bulunmamakla birlikte, ekrana gömülü parmak izi tarayıcılarının 2018 yılından itibaren akıllı telefonlarda kullanılması bekleniyor. 

https://m.androidcentral.com/synaptics-announces-worlds-first-display-fingerprint-sensors-coming-smartphones Yorum Yaz
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bahner 1 yıl en beğenilen
Bu Synaptics dünkü HP haberine konu olan ve HP'nin notebook'larına keyloger koyan firma değil mi?
1 Yanıt Yanıtla +37
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Artyom A. C. 1 yıl
EYYY DEHE BU NASIL BİR APPLE FANBOYLUĞUDUR !!!!
İLK PARMAK İZİNİ MOTOROLA KOYMADI MI ? BEN Mİ YANLIŞ BİLİYORUM.
KARDEŞİM ÇIKIP DİYİN Kİ APPLE'LA ANLAŞMAMIZ VAR ONDAN ÖVÜYORUZ,İNANIN BİR ŞEY DEMEYİZ AMA BİLE BİLE GÖZÜMÜZE SOKMAYA ÇALIŞMAYIN BU HALK BUNU YEMEZ..
EYYY DEHE BU NASIL BİR APPLE FANBOYLUĞUDUR !!!!İLK PARMAK İZİNİ MOTOROLA KOYMADI MI ? BEN Mİ YANLIŞ BİLİYORUM.KARDEŞİM ÇIKIP DİYİN Kİ APPLE'LA ANL...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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Xloud 1 yıl
Parmak izi teknolıjisini telefonlarımıza ilk defa taşıyan Apple mı?
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Astforum 1 yıl
Samsung alır, olur biter.
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kadirirdem 1 yıl
Keylogger koyan firma bu,üreticiler kullanmasın bunu.
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Piêr Dé Sans 1 yıl kadirirdem
Aldığın notebooklara touchpad ve parmak izi okuyucu üreten bir firma synaptics. ondan başarılısı da yok. Keylogger olayı patladıktan sonra driver güncellemesi geçerler kaldırırlar keylogger ı olur biter.
O kadar kolay değil bu çapta bir firmadan vazgeçmek.
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virtue28 1 yıl
Bu beş akıllı telefon üreticisi hangileri ve hangi modellerde kullanacaklar ?
Amiral gemileri mi yoksa daha alt modeller mi olacak ?
2018 deki çıkacak modeller derken Samsung s9, Huawei, xiomi mi7, LG G7 vs vs vs
Kimse bunları merak etmedi mi

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alp0007 1 yıl
Bence parmak izi sensörü telefonun sağ yanında olsun.
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QuexSeeL 1 yıl
Apple yıkama yağlama işlemi artık eşeğin kulağına su kaçırmaya başladı. Alakalı alakasız her haberde mantıklı mantıksız bir Apple övme sevdası gidiyor. Utanmasalar Appledan önce insanlık elinde mızrak kıçında kürk mağara adamları gibi ormanda yalın ayak geziyorlardı diyecekler.
1 Yanıt Yanıtla +3
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sniper23 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL
Apple yıkama yağlama işlemi artık eşeğin kulağına su kaçırmaya başladı. Alakalı alakasız her haberde mantıklı mantıksız bir Apple övme sevdası gidiyor. Utanmasalar Appledan önce insanlık elinde mızrak kıçında kürk mağara adamları gibi ormanda yalın ayak geziyorlardı diyecekler.






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alemburda34 1 yıl
Bakalım kim elini hızlı tutacak? donanimhaber.com/...
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interwap 1 yıl
Motorola ve Android üzerinde parmak izi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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10ff 1 yıl
Nereye kime gore neye gore ilk apple tasimis ya parmak izini telefona? Sakamisiniz siz???
cnet.com/...
Sene 2007 ve bu telefonlarda zaten parmak izi okuyucu vardi.


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Artyom A. C. 1 yıl
EYYY DEHE BU NASIL BİR APPLE FANBOYLUĞUDUR !!!!
İLK PARMAK İZİNİ MOTOROLA KOYMADI MI ? BEN Mİ YANLIŞ BİLİYORUM.
KARDEŞİM ÇIKIP DİYİN Kİ APPLE'LA ANLAŞMAMIZ VAR ONDAN ÖVÜYORUZ,İNANIN BİR ŞEY DEMEYİZ AMA BİLE BİLE GÖZÜMÜZE SOKMAYA ÇALIŞMAYIN BU HALK BUNU YEMEZ..
2 Yanıt Yanıtla +22
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V4LKyR 1 yıl Artyom A. C.
furkansahinfs

EYYY DEHE BU NASIL BİR APPLE FANBOYLUĞUDUR !!!!

İLK PARMAK İZİNİ MOTOROLA KOYMADI MI ? BEN Mİ YANLIŞ BİLİYORUM.

KARDEŞİM ÇIKIP DİYİN Kİ APPLE'LA ANLAŞMAMIZ VAR ONDAN ÖVÜYORUZ,İNANIN BİR ŞEY DEMEYİZ AMA BİLE BİLE GÖZÜMÜZE SOKMAYA ÇALIŞMAYIN BU HALK BUNU YEMEZ..

Sayende hemen geri vites attılar reis, sağol.
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barebelyum 1 yıl Artyom A. C.
motorola atrixlerde vardi dogru soyluyorsun😂😂 apple ben yaptim olduya getirdi reklamini iyi yapti ibm thinpadlerde filanda vardi
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BekirTemel 1 yıl
Apple bunu beğendi, samsung cihazlarına entegre etmek için çalışmaya başladı.
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