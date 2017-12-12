Synaptics, dünyanın ilk ekrana gömülü parmak izi sensörünü duyurdu!

Mobil, PC ve otomotiv endüstrilerindeki kullanıcı deneyimlerini optimize etmek için kurulan biyometri teknolojisi şirketlerinden biri olan Synaptics; telefonlarımızda kimlik doğrulaması için kullandığımız parmak izi tarayıcısını ekrana gömülü bir şekilde entegre etmeyi başardı. Yeni "Clear ID FS9500" olarakisimlendirilen parmak izi sensörü çerçevesiz ekranlara sahip akıllı telefonlar için tasarlanmış.

2017 yılı akıllı telefonlar için çerçevesiz ekranların oldukça yaygın hale geldiği bir yıl oldu. Üreticiler ekran kasa oranlarını iyileştirerek fiziksel home butonlarını kaldırmak mecburiyetinde kaldı. Hal böyle olunca home tuşuna entegre edilmiş parmak izi tarayıcıları da arka tarafa konumlandırılmaya başladı. Parmak izi teknolojisinin yaygınlaşmasına öncülük eden Apple dahi iPhone X'da çerçevesiz ekrana geçiş yapması sebebiyle Touch ID sensörüne yer veremeyip yüz tanıma teknolojisine geçiş yaptı.

Clear ID FS9500 sensörü, bugün bildiğimiz parmak izi tarayıcılarında olduğu gibi tek bir dokunuşla aynı kimlik doğrulamasını yapabiliyor ancak onu diğerlerinden ayıran önemli bir özelliği bulunmakta. Tamamen ekrana gömülü olacak şekilde dizayn edilen yeni tarayıcı; ıslak, kuru ve soğuk parmaklar gibi çeşitli durumları algılayıp ekran kilidini açıp diğer kimlik doğrulama işlemlerini başarıyla yapabiliyor.

Synaptics şirketinin geliştirmiş olduğu yeni parmak izi tarayıcısı, seleflerinde olduğu gibi hem şifreleme hem de şifreli metni çözmede kullanılan anahtarların birbiriyle ilişkili olduğu, simetrik-anahtarlı bir algoritma olan AES şifrelemesini kullanıyor. Tarayıcı tamamen ekrana gömülü olduğu için herhangi bir ekstra alana ihtiyaç duyulmuyor ve fiziksel olarak da hiçbir şekilde gözükmemekte.

Bu tür teknolojilerin teknik tanıtımlarını daha önce gördük lakin Synaptics bugün, beş akıllı telefon üreticisiyle birlikte seri üretime geçtiğinin duyurusunu yaptı.

Clear ID'nin 3D yüz tanıma teknolojisinden iki kat daha hızlı çalıştığını belirten şirket, ekrana yapılacak tek bir dokunuşla tarayıcının devreye girdiğini söylüyor.

Güvenliğin oldukça ön plana çıktığı Clear ID sensörü, adaptif parmak izi şablon eşleştirme ve doğrulama için Quantum Matcher, Anti-parodi teknolojisi, parmak izi görüntülerini, parodileri ve gerçek parmakları ayırt edebilmek adına bunu yapay zeka teknolojisi kullanarak incelemek için PurePrint; ve TLS protokolü için ECC kimlik doğrulamasıyla birlikte AES şifreleme desteğiyle ön plana çıkıyor.

Henüz resmi olarak bu teknolojiyi kullanacağını açıklayan bir üretici bulunmamakla birlikte, ekrana gömülü parmak izi tarayıcılarının 2018 yılından itibaren akıllı telefonlarda kullanılması bekleniyor.

https://m.androidcentral.com/synaptics-announces-worlds-first-display-fingerprint-sensors-coming-smartphones