    Bellek krizinde yeni perde: SD kartlı telefonlar geri dönüyor

    Yükselen DRAM maliyetleri akıllı telefon pazarında dengeyi zorlarken, üreticiler kullanıcı maliyetlerini azaltmak için microSD kart yuvasını değerlendirmeye başladı.

    Son dönemde yapay zeka kaynaklı talep artışı DRAM pazarını zorladı ve fiyatlar ciddi şekilde yükseldi. Üreticiler kapasite artırma planlarına yönelirken, bu durum akıllı telefon tarafında da farklı tartışmaları tetikliyor. Yeni sızıntılara göre bazı üreticiler, yükselen DRAM maliyetleri nedeniyle microSD kart yuvasını geri getirmeyi değerlendiriyor.

    Depolama maliyetlerini düşürecek

    Kaçıranlar için DRAM fiyatlarının en az 2027’nin sonuna kadar yüksek seyretmesi bekleniyor ve bu yalnızca PC tarafını değil, akıllı telefonlarda kullanılan LPDDR bellekleri de etkiliyor. Örneğin 12GB LPDDR5X’in birim maliyeti yıl başındaki 33 dolardan 70 dolar seviyesine çıkmış durumda. 

    Çin'de ise bu konuda önemli bir hareketlilik var. Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Asyalı üreticiler, bu fiyat artışını dengeleyecek microSD kart yuvası gibi çözümleri değerlendirmeye başladı. Bu sayede üreticiler DRAM maliyetinin bir kısmını absorbe ederken cihaz fiyatlarını rekabetçi tutmaya devam edecek. 

    Performans tarafına gelirsek, yeni nesil microSD Express desteği sunulması halinde performans tarafındaki darboğaz da ortadan kalkıyor. Örneğin Samsung'un 512GB P9 Express microSD kartı Amazon'da 74,99 dolarken, bazı üreticilerin dahili depolama yükseltmelerinde talep ettiği fark bu rakamın çok üzerinde.

    Değişiklik önümüzdeki yıl planlanıyor

    Son bilgilere göre akıllı telefonların mevcut üretim hattında şu an için bir tasarım değişikliği beklenmiyor ancak 2026'nın ikinci yarısına hazırlanan cihazlarda microSD kart yuvasının geri dönme ihtimali yüksek. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 18 saat önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    hafta sonu altın alınır mı r36s oyun konsolu opel insignia 1.4 turbo kronik sorunları kombiye fazla su basılırsa ne olur ps5 açılmıyor

