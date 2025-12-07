Bellek krizinde yeni perde: SD kartlı telefonlar geri dönüyor

Depolama maliyetlerini düşürecek
Kaçıranlar için DRAM fiyatlarının en az 2027’nin sonuna kadar yüksek seyretmesi bekleniyor ve bu yalnızca PC tarafını değil, akıllı telefonlarda kullanılan LPDDR bellekleri de etkiliyor. Örneğin 12GB LPDDR5X’in birim maliyeti yıl başındaki 33 dolardan 70 dolar seviyesine çıkmış durumda.
Çin'de ise bu konuda önemli bir hareketlilik var. Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Asyalı üreticiler, bu fiyat artışını dengeleyecek microSD kart yuvası gibi çözümleri değerlendirmeye başladı. Bu sayede üreticiler DRAM maliyetinin bir kısmını absorbe ederken cihaz fiyatlarını rekabetçi tutmaya devam edecek.
Performans tarafına gelirsek, yeni nesil microSD Express desteği sunulması halinde performans tarafındaki darboğaz da ortadan kalkıyor. Örneğin Samsung'un 512GB P9 Express microSD kartı Amazon'da 74,99 dolarken, bazı üreticilerin dahili depolama yükseltmelerinde talep ettiği fark bu rakamın çok üzerinde.
Değişiklik önümüzdeki yıl planlanıyor
Son bilgilere göre akıllı telefonların mevcut üretim hattında şu an için bir tasarım değişikliği beklenmiyor ancak 2026'nın ikinci yarısına hazırlanan cihazlarda microSD kart yuvasının geri dönme ihtimali yüksek.
