Bellek krizinde yeni perde: SD kartlı telefonlar geri dönüyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde yapay zeka kaynaklı talep artışı DRAM pazarını zorladı ve fiyatlar ciddi şekilde yükseldi. Üreticiler kapasite artırma planlarına yönelirken, bu durum akıllı telefon tarafında da farklı tartışmaları tetikliyor. Yeni sızıntılara göre bazı üreticiler, yükselen DRAM maliyetleri nedeniyle microSD kart yuvasını geri getirmeyi değerlendiriyor.

Depolama maliyetlerini düşürecek

Kaçıranlar için DRAM fiyatlarının en az 2027’nin sonuna kadar yüksek seyretmesi bekleniyor ve bu yalnızca PC tarafını değil, akıllı telefonlarda kullanılan LPDDR bellekleri de etkiliyor. Örneğin 12GB LPDDR5X’in birim maliyeti yıl başındaki 33 dolardan 70 dolar seviyesine çıkmış durumda.

Çin'de ise bu konuda önemli bir hareketlilik var. Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Asyalı üreticiler, bu fiyat artışını dengeleyecek microSD kart yuvası gibi çözümleri değerlendirmeye başladı. Bu sayede üreticiler DRAM maliyetinin bir kısmını absorbe ederken cihaz fiyatlarını rekabetçi tutmaya devam edecek.

RAM fiyatları kontrolden çıktı: DDR5 RAM’ler artık PS5’ten pahalı 1 hf. önce eklendi

Performans tarafına gelirsek, yeni nesil microSD Express desteği sunulması halinde performans tarafındaki darboğaz da ortadan kalkıyor. Örneğin Samsung'un 512GB P9 Express microSD kartı Amazon'da 74,99 dolarken, bazı üreticilerin dahili depolama yükseltmelerinde talep ettiği fark bu rakamın çok üzerinde.

Değişiklik önümüzdeki yıl planlanıyor

Son bilgilere göre akıllı telefonların mevcut üretim hattında şu an için bir tasarım değişikliği beklenmiyor ancak 2026'nın ikinci yarısına hazırlanan cihazlarda microSD kart yuvasının geri dönme ihtimali yüksek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Bellek krizinde yeni perde: SD kartlı telefonlar geri dönüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: