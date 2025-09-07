Galaxy S26 Pro ve S26 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 serisinin tasarımına ait görseller gelmeye devam ediyor. Dün, Galaxy S26 Edge'nin render görüntülerinden sonra, bugün de Galaxy S26 Pro ve S26 Ultra'nın render görüntüleri ortaya çıktı.

Kamera tasarımı değişiyor

Görüntülere göre, Galaxy S26'nın yerini alması beklenen Galaxy S26 Pro, selefinden farklı olarak hap şeklinde çıkıntılı bir kamera adası tasarımıyla gelecek. S26 Ultra da aynı tasarımı paylaşacak ancak modülün dışında ekstra bir kameraya ve lazer odaklama ünitesine sahip olacak. Bunun dışında S26 Ultra selefinden daha yuvarlak köşelere sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Galaxy S26 Edge'nin tasarımı ortaya çıktı: iPhone 17 Pro esintisi 1 gün önce eklendi

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S26 serisinin şu özelliklere sahip olması bekleniyor:

Samsung Galaxy S26 Ultra beklenen özellikler

Boyutlar: 163,4 x 77,9 x 7,8 mm

Renk Üzerinde Yayıcı (CoE) depolarizasyon katmanına sahip 6,9 inç AMOLED ekran, üçüncü nesil yansıma önleyici cam

Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy

16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı

One UI 8.0

200 MP (geniş diyafram) + 50 MP periskop (geniş diyafram) + 50 MP ultra geniş + 12 MP güncellenmiş telefoto

5.000 mAh pil, 60W kablolu şarj

Qi2 kablosuz manyetik şarj

Samsung Galaxy S26 Pro beklenen özellikler

6,7 mm kalınlık

6,27 inç Ekran (daha ince çerçevelerle), 120 Hz yenileme hızı

Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy (3nm) veya Exynos 2600 (2nm)

12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı

One UI 8.0

50MP ana + 12MP ultra geniş + 10MP telefoto kamera

4.300 mAh pil, 45W kablolu şarj

Qi2 kablosuz manyetik şarj

Samsung Galaxy S26 Edge beklenen özellikler

5,5 mm kalınlık

6,7 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, QHD+ çözünürlük

Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy (3nm)

12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı

200MP ana kamera + 12MP ultra geniş kamera

4.300 mAh pil

Qi2 kablosuz manyetik şarj

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S26 Pro ve S26 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: