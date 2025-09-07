Giriş
    Galaxy S26 Pro ve S26 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modelleri Galaxy S26 Pro ve S26 Ultra'ya ait ilk render görüntüleri ortaya çıktı. Peki yeni modeller neler sunacak?        

    Galaxy S26 Pro ve S26 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 serisinin tasarımına ait görseller gelmeye devam ediyor. Dün, Galaxy S26 Edge'nin render görüntülerinden sonra, bugün de Galaxy S26 Pro ve S26 Ultra'nın render görüntüleri ortaya çıktı.

    Kamera tasarımı değişiyor

    Görüntülere göre, Galaxy S26'nın yerini alması beklenen Galaxy S26 Pro, selefinden farklı olarak hap şeklinde çıkıntılı bir kamera adası tasarımıyla gelecek. S26 Ultra da aynı tasarımı paylaşacak ancak modülün dışında ekstra bir kameraya ve lazer odaklama ünitesine sahip olacak. Bunun dışında S26 Ultra selefinden daha yuvarlak köşelere sahip olacak.

    Galaxy S26 Pro ve S26 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S26 serisinin şu özelliklere sahip olması bekleniyor:

    Samsung Galaxy S26 Ultra beklenen özellikler

    • Boyutlar: 163,4 x 77,9 x 7,8 mm
    • Renk Üzerinde Yayıcı (CoE) depolarizasyon katmanına sahip 6,9 inç AMOLED ekran, üçüncü nesil yansıma önleyici cam
    • Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy
    • 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı
    • One UI 8.0
    • 200 MP (geniş diyafram) + 50 MP periskop (geniş diyafram) + 50 MP ultra geniş + 12 MP güncellenmiş telefoto
    • 5.000 mAh pil, 60W kablolu şarj
    • Qi2 kablosuz manyetik şarj

     Samsung Galaxy S26 Pro beklenen özellikler

    • 6,7 mm kalınlık
    • 6,27 inç Ekran (daha ince çerçevelerle), 120 Hz yenileme hızı
    • Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy (3nm) veya Exynos 2600 (2nm)
    • 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı
    • One UI 8.0
    • 50MP ana + 12MP ultra geniş + 10MP telefoto kamera
    • 4.300 mAh pil, 45W kablolu şarj
    • Qi2 kablosuz manyetik şarj

    Samsung Galaxy S26 Edge beklenen özellikler

    • 5,5 mm kalınlık
    • 6,7 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, QHD+ çözünürlük
    • Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy (3nm)
    • 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı
    • 200MP ana kamera + 12MP ultra geniş kamera
    • 4.300 mAh pil
    • Qi2 kablosuz manyetik şarj
