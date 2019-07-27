T-Force dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD’sini duyurdu

10 derece daha serin çalışıyor.

Su soğutmalı model alışık olduğumuz sıvı soğutma tekniklerini aksine içerisine doldurduğunuz sıvının ısı akışına göre kendisinin sirkülasyona uğradığı bir çözüm üzerinde şekilleniyor. Her ne kadar sürekli yenilenen bir sıvı tarafından soğutulmasa da soğutucu blok Team Group’un iddiasına göre modelin diğer SSD’lerden 10 derece daha serin çalışmasını sağlıyor.

Tabi insanın aklına ister istemez NVMe çözümünün uzun süreli ağır yük altında kaldığında herhangi bir sirkülasyona uğramayan sıvı da ısındığında diğer SSD'lerden pek de bir farkı olmayabileceği düşüncesi gelmiyor değil.

Zira hali hazırdaki alışageldiğimiz sıvı soğutma çözümlerinde ilk başlarda başarılı bir ısı transferi sağlansa da uzun süren yük altında pompanın radyatöre gönderdiği sıvı belli bir ısıyı emdikten sonra bu sefer de sıvının soğutulmasını beklemek gerekiyor. Velhasılı kelam uzun ömürlülük, güvenilirlik ve uygun fiyatı dolayısıyla hava soğutmadan zorunda kalmadıkça vazgeçmemek gerek.

İçerideki sıvı fabrika çıkışı gelmiyor tabi, bu sayede kargo süreci esnasında oluşabilecek sızma problemlerinin önüne geçen Team’in çözümünü kullanıcı kendisi içerisine istediği tür sıvıyı doldurarak yüksek performansın keyfini çıkarabiliyor. Vapor chamber'lı soğutma çözümlerinde tercih edilen düşük kaynama sıcaklığına sahip sıvılar yerine sıradan bir sıvı kullanılırsa

çok etkili bir soğutma performansı da beklememek gerek doğrusu.

https://www.teamgroupinc.com/en/news/ins.php?index_id=122

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