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T-Force dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD’sini duyurdu

Yüksek performanslı depolama çözümleri sunan T-Force sıvı soğutmalı SSD modelini duyurdu. CES 2019’da ilgi gören modelin detayları haberimizde.
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HDD / SSD
Metehan Göktaş
Yazar
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T-Force dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD’sini duyurdu

Tayvan merkezli hafıza çözümleri üreticisi Team Group, T-Force altında sunduğu yüksek performanslı depolama çözümlerine bir yenisini ekledi. Yeni depolama birimi alanında ilk özelliğiyle dikkat çekiyor.

10 derece daha serin çalışıyor. 

Su soğutmalı model alışık olduğumuz sıvı soğutma tekniklerini aksine içerisine doldurduğunuz sıvının ısı akışına göre kendisinin sirkülasyona uğradığı bir çözüm üzerinde şekilleniyor. Her ne kadar sürekli yenilenen bir sıvı tarafından soğutulmasa da soğutucu blok Team Group’un iddiasına göre modelin diğer SSD’lerden 10 derece daha serin çalışmasını sağlıyor.
 
T-Force dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD’sini duyurdu
Tabi insanın aklına ister istemez NVMe çözümünün uzun süreli ağır yük altında kaldığında herhangi bir sirkülasyona uğramayan sıvı da ısındığında diğer SSD'lerden pek de bir farkı olmayabileceği düşüncesi gelmiyor değil. 
Zira hali hazırdaki alışageldiğimiz sıvı soğutma çözümlerinde ilk başlarda başarılı bir ısı transferi sağlansa da uzun süren yük altında pompanın radyatöre gönderdiği sıvı belli bir ısıyı emdikten sonra bu sefer de sıvının soğutulmasını beklemek gerekiyor. Velhasılı kelam uzun ömürlülük, güvenilirlik ve uygun fiyatı dolayısıyla hava soğutmadan zorunda kalmadıkça vazgeçmemek gerek.

İçerideki sıvı fabrika çıkışı gelmiyor tabi, bu sayede kargo süreci esnasında oluşabilecek sızma problemlerinin önüne geçen Team’in çözümünü kullanıcı kendisi içerisine istediği tür sıvıyı doldurarak yüksek performansın keyfini çıkarabiliyor. Vapor chamber'lı soğutma çözümlerinde tercih edilen düşük kaynama sıcaklığına sahip sıvılar yerine sıradan bir sıvı kullanılırsa
çok etkili bir soğutma performansı da beklememek gerek doğrusu.
Phison’un PS5012-E12 kontrolcüsünün denetimindeki NAND Flash yongalarının üreticisi açıklanmasa da 3D TLC tipi yongalar olduğu belirtilmiş.
T-Force dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD’sini duyurdu

M.2-2280 formundaki NVMe modeli PCIe 3.0 x4 arayüzü aracılığıyla gerçekleştirdiği bağlantısı üzerinden 3400 MB/s sıralı okuma ve 3000 MB/s sıralı yazma hızına ulaşabiliyor. IOPS değerlerinde ise yazma operasyonlarında 400K değerine erişilebilirken okuma işlemlerinde 450K IOPS elde edilmiş.
256 GB, 512 GB ve 1 TB’lık 3 seçenekle gelen T-Force Cardea Liquid M.2 PCIe Gaming SSD’si 3 yıl garanti altında sunulurken 1 TB’lık modelde 1665 TBW değeri öngörülmüş. 512 GB ve 256 GB kapasiteli seçeneklere ise 800 TBW ve 380 TBW ömür biçilmiş. Son olarak fiyat bilgisinin henüz paylaşılmadığını belirtelim.
https://www.teamgroupinc.com/en/news/ins.php?index_id=122 Yorum Yaz
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