TAG Heuer akıllı saati için Intel ve Google ile işbirliğine gidiyor

Lüks saat pazarının önemli isimlerinden Tag Heuer, bir süredir akıllı saat pazarına girmek için gün saymaktaydı. Kısa süre içerisinde lanse edilecek akıllı saati için TAG Heuer sektörün dev isimleriyle biraraya geliyor.

Firmanın patronu Jean-Claude Biver, yeni ürünlerinin tasarım ve kalitesini İsviçre standartlarında tutmaya devam edeceklerini ancak fonksiyonellikten de ödün vermeyeceklerinin altını çizdi.

Biver tasarım ve kalite açısından ülkesinin en iyi durumda olduğunu ancak iş teknoloji olunca yenilik üretemediklerini itiraf etti. Bu bakımdan yeni akıllı saati için işbirliği de kaçınılmaz oldu.

Yeni akıllı saat ile ilgili herhangi bir detay mevcut değil. Ancak işbirliğine bakacak olursak Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışacağı ve Intel'in giyilebilir cihazlara yönelik olarak geliştirdiği Edison yongasını kullanacağını tahmin edebiliriz. Bu bakımdan Tag Heuer akıllı saat pazarında bir ilke imza atabilir zira Edison tabanlı bir akıllı saat şimdilik piyasada yok.









http://www.droid-life.com/2015/03/18/tag-heuer-to-launch-smartwatch-reported-to-partner-with-google-and-intel/