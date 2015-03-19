Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TAG Heuer akıllı saati için Intel ve Google ile işbirliğine gidiyor

4 yıl
1,4b
1
5
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TAG Heuer akıllı saati için Intel ve Google ile işbirliğine gidiyor

Lüks saat pazarının önemli isimlerinden Tag Heuer, bir süredir akıllı saat pazarına girmek için gün saymaktaydı. Kısa süre içerisinde lanse edilecek akıllı saati için TAG Heuer sektörün dev isimleriyle biraraya geliyor.
Firmanın patronu Jean-Claude Biver, yeni ürünlerinin tasarım ve kalitesini İsviçre standartlarında tutmaya devam edeceklerini ancak fonksiyonellikten de ödün vermeyeceklerinin altını çizdi.
Biver tasarım ve kalite açısından ülkesinin en iyi durumda olduğunu ancak iş teknoloji olunca yenilik üretemediklerini itiraf etti. Bu bakımdan yeni akıllı saati için işbirliği de kaçınılmaz oldu.
Yeni akıllı saat ile ilgili herhangi bir detay mevcut değil. Ancak işbirliğine bakacak olursak Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışacağı ve Intel'in giyilebilir cihazlara yönelik olarak geliştirdiği Edison yongasını kullanacağını tahmin edebiliriz. Bu bakımdan Tag Heuer akıllı saat pazarında bir ilke imza atabilir zira Edison tabanlı bir akıllı saat şimdilik piyasada yok.



http://www.droid-life.com/2015/03/18/tag-heuer-to-launch-smartwatch-reported-to-partner-with-google-and-intel/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
simbolmina 4 yıl
fiyatı da 10000 dolares olur artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
superposition 4 yıl
bir tag heuer kullanıcısı olarak beğenmedim. tag her ne kadar üst sınıf bir saat üreticisi olmasada isviçre saati ile akıllı saat aynı şeyler değiller, kullanıcıları ve beklentileri farklı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl HTC One M9, Galaxy S6 ve Edge fiyatları ve Vestel vergisi gerçekleri özel video 4 yıl POP3 E-Postalarınıza Her Yerden Ulaşın Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim