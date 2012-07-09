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TDK'den yeni USB 2.0 bellekler: Pico Color

6 yıl
5,2b
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7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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TDK, Pico Color serisi yeni USB belleklerini duyurdu.
19 mm x 8 mm x 3.9 mm ebatlarında ve yaklaşık 7 gram ağırlığında tasarıma sahip USB bellekler, pembe, yeşil ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite sunan USB bellekler, USB 2.0'ı ve geriye dönük olarak USB 1.1'i desteklemekte. 9 Temmuz'dan itibaren yurtdışında piyasaya sürülecek olan Pico Color serisi USB belleklerin tavsiye edilen perakende satış fiyatları sırasıyla şu şekilde;
  • 2 GB: 10$
  • 4 GB. 12$
  • 8 GB: 16$
  • 16 GB: 23$
  • 32 GB: 61$

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DH Misafiri 6 yıl
Türk dil kurumu ne alaka lan...
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hayyam_karadenizli 6 yıl
createemir
Aslında fiyata bakılırsa Türkiyeye uyuyor..

16 GB: 23$ dolar yazmışlar usb2, bilgisayarcıları geçtim, bizim marketlerin kampayalarında 16 lira bu.


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createemir 6 yıl
armanatilgan
Türk Dil Kurumundan yeni USB 2.0 bellekler.

Aslında fiyata bakılırsa Türkiye'ye uyuyor..
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armanatilgan 6 yıl
Türk Dil Kurumundan yeni USB 2.0 bellekler.
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createemir 6 yıl
TDK'yı Türk Dil Kurumu olarak tanımladım ilk başta. Ben intihar ediyom..
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hacı.basat 6 yıl
16 GB: 23$ habere göre, USB 3.0'dan 2 kat pahalı değil mi bu? amazon.com/...
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abdulmusavvir 6 yıl
amazonda borsa gibi, daha dün 4 dolara 16 GB vardı, şimdi 7 dolardan aşağı 16 GB yok. amazon.com/...
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