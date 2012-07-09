TDK'den yeni USB 2.0 bellekler: Pico Color

TDK, Pico Color serisi yeni USB belleklerini duyurdu.

19 mm x 8 mm x 3.9 mm ebatlarında ve yaklaşık 7 gram ağırlığında tasarıma sahip USB bellekler, pembe, yeşil ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite sunan USB bellekler, USB 2.0'ı ve geriye dönük olarak USB 1.1'i desteklemekte. 9 Temmuz'dan itibaren yurtdışında piyasaya sürülecek olan Pico Color serisi USB belleklerin tavsiye edilen perakende satış fiyatları sırasıyla şu şekilde;

2 GB: 10$

4 GB. 12$

8 GB: 16$

16 GB: 23$

32 GB: 61$

