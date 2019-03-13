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TEMSA: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır

Katıldığı bir panelde Türkiye elektrikli araç pazarını değerlendiren TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye'nin elektrikli otobüste seri üretime hazır olduğunu belirtti. Detaylar haberimizde...
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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TEMSA: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır
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Başta otomotiv olmak üzere tüm taşımacılık sektörü alternatif yakıtlı araçlara yönelmeye başladı. Bu alanda elektriğe geçişin başı çektiği günümüzde, toplu ulaşımın bel kemiği otobüsler de bu dönüşümden nasibini alıyor. Peki otomotiv üretimi konusunda kendini kanıtlayan Türkiye, elektrikli araç üretmeye hazır mı?

Türkiye Elektro Mobilite Derneği AVERE tarafından düzenlenen “Mobilitenin Yakın Geleceği” panelinde konuşan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, hem Türkiye elektrikli araç pazarını değerlendirdi hem de bu soruya yanıt verdi. Yıldırım yaptığı konuşmada, “TEMSA olarak seri üretime hazır 3 adet elektrikli modelimiz var, yani Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır” ifadelerinde bulundu.

Tüm taşımacılık sektörünün elektrikli araçlara yöneldiğini belirten Yıldırım, bu konuda Türkiye’nin henüz ilk adaptasyon sürecine geçmeye çalıştığını vurguladı. TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım’ın konuşması şu şekilde:

"Pazardaki engelleri kaldırarak elektrikli araçları yaygınlaştırmalıyız" 

Elektrikli araçlar konusunda sancılı bir süreçten geçiyoruz. Ancak eminim, ülkemizde elektrikli araç satışları arttıkça altyapı yatırımları da paralel bir şekilde gerçekleşecektir. Şu an TEMSA olarak seri üretime hazır 3 adet elektrikli modelimiz var, yani Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır. Artık önemli olan bu sanayiyi yerli kılabilmek, pazardaki engelleri kaldırarak elektrikli araçları yaygınlaştırmak. Bunun için bizler, yan sanayi, kamu el ele çalışmamız gerekiyor

Müşterilerine birden fazla elektrikli model sunan TEMSA’nın seri üretime hazır 9 metrelik “MD9” ile 12 metrelik “Avenue Electron” ve “Avenue EV” olmak üzere 3 modeli bulunuyor.


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Steelo 2 ay en beğenilen
Şimdi bu haber 1 yıl önce seçimlerde aynen yayınlanmıştı ne oldu yine seçim yine aynı haber? donanimhaber.com/...
4 Yanıt Yanıtla +50
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mu5tafa 2 ay Steelo
Temsa seri üretime geçti hemen ak partiye oy vermeliyim diye insanlar birbirini eziyordu zaten.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Elsa 2 ay Steelo
Bir dahaki seçimlerde aynı haberle görüşmek üzere
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DH Misafiri 2 ay
yeni zelanda saldirisini Tayyip oy almak icin yaptirdi diyeni gordum ben bu ne ki ??
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OverClocK1ng 2 ay
Elektrikli Otomobilimiz göklerde...
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Damaskrov 2 ay
Bizim üç senedir göklerden inmeyen uçağımız gibi! Biraz ölçekli atında yutalım hacı, atarken b.kunu çıkartıyorsunuz
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Gt95 2 ay Damaskrov
85 yıl öncekiler neden yapmamış heykele parayı gömmüş ondan haber ver
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Galatas4ray 2 ay
Elektrigi boşverin şu arabaları az rahat yapın otobüse bindigimde kendimi traktöre binmiş arazide gidiyormuş gibi hissediyorum sürekli sallanıyor motor sanki kulağımın dibinde çalışıyormuş gibim ses geliyor.Önceden yeşil mercedesler vardı bu otobüsler ilk yenilendiginde acayip rahattı sonra bizim yerliler yapılınca boka sardı iş.
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xabc 2 ay
kafayı siyasetle ve ideolojiyle bozmuş olanlardan gına geldi ya. türkiyede seçim bitmez, sizlerin de karın ağrısı bitmez çünkü her olay illa ki bir seçim dönemine denk gelir. daha önce de ihalar için böyle demişlerdi. meclise soktuklarının dağ kadrosu bu ihalar ile bombalanınca da atatürkçü mühendislerin başarısı demişlerdi. :)) o zaman da bir yerimizle gülmüştük :))
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reDsbLacKSK 2 ay

Aklıma nedense bu video geldi

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stalker(1979) 2 ay
Duyan da Temsa yı ak parti kurdu sanır. Arkadaşlar her şey de seçim için değil. Hoş biz de de her sene seçim olur. Erken seçimleri saymıyorum bile. İnsanlar ister istemez her şey seçim için diyor :)
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AC_Hawker 2 ay
Bunlar hızlı kaçar şimdi. Ayı belediye şoförleri iyice ayılaşır.
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Afodfrea 2 ay
Icerden aldigim bi duyuma gore, TEMSA halihazirda uzunca bir suredir elektrikli arac uretebilecek durumda. Bazi belediyelere ucretsiz bile vermek istemelerine ragmen, belediyeler dogacak masraflardan cekindikleri icin cok sicak bakmiyorlarmis. Yani siyasetten bagimsiz haber dogru anlayacaginiz.
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x_click 2 ay
Forumda her paylaşım partiye yorumlanıyor
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