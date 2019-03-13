TEMSA: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır

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Başta otomotiv olmak üzere tüm taşımacılık sektörü alternatif yakıtlı araçlara yönelmeye başladı. Bu alanda elektriğe geçişin başı çektiği günümüzde, toplu ulaşımın bel kemiği otobüsler de bu dönüşümden nasibini alıyor. Peki otomotiv üretimi konusunda kendini kanıtlayan Türkiye, elektrikli araç üretmeye hazır mı?

Türkiye Elektro Mobilite Derneği AVERE tarafından düzenlenen “Mobilitenin Yakın Geleceği” panelinde konuşan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, hem Türkiye elektrikli araç pazarını değerlendirdi hem de bu soruya yanıt verdi. Yıldırım yaptığı konuşmada, “TEMSA olarak seri üretime hazır 3 adet elektrikli modelimiz var, yani Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır” ifadelerinde bulundu.

Tüm taşımacılık sektörünün elektrikli araçlara yöneldiğini belirten Yıldırım, bu konuda Türkiye’nin henüz ilk adaptasyon sürecine geçmeye çalıştığını vurguladı. TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım’ın konuşması şu şekilde:

"Pazardaki engelleri kaldırarak elektrikli araçları yaygınlaştırmalıyız"

“Elektrikli araçlar konusunda sancılı bir süreçten geçiyoruz. Ancak eminim, ülkemizde elektrikli araç satışları arttıkça altyapı yatırımları da paralel bir şekilde gerçekleşecektir. Şu an TEMSA olarak seri üretime hazır 3 adet elektrikli modelimiz var, yani Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır. Artık önemli olan bu sanayiyi yerli kılabilmek, pazardaki engelleri kaldırarak elektrikli araçları yaygınlaştırmak. Bunun için bizler, yan sanayi, kamu el ele çalışmamız gerekiyor”

Müşterilerine birden fazla elektrikli model sunan TEMSA’nın seri üretime hazır 9 metrelik “MD9” ile 12 metrelik “Avenue Electron” ve “Avenue EV” olmak üzere 3 modeli bulunuyor.