Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçmeyeceği iddia ediliyor

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Volkswagen’in bir süredir gündemde olan yeni fabrika yatırımıyla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Yabancı basında çıkan haberlere göre Alman otomotiv devi yatırım için görüşmelerini hızlandırdı. Öte yandan yatırım için en güçlü adaylardan biri olan Türkiye’nin, ülkede yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı şansını kaybettiği de gelen iddialar arasında.

Geçtiğimiz aylarda Alman üretici Volkswagen’in çatısı altındaki Skoda ve Seat markaları için yeni bir fabrika yatırımı yapacağı ve Türkiye’nin en güçlü aday konumunda olduğu açıklanmıştı. Türkiye dışında Bulgaristan, Surbistan, Romanya ve Makedonya da aday ülkeler arasındaydı. Automotive News Europe’da yer alan habere göre Volkswagen, birbiri ardında yaptığı görüşmeler sonucu yeni Skoda fabrikası için aday ülke sayısını dörde indirdi.

"Türkiye favori olmaktan çıkarıldı"

Haberde, Skoda’nın yeni fabrika yatırımı için seçim yapmaya çok yakın olduğu ve Sırbistan’ın favori ülke olarak öne çıktığı belirtildi. İlk etapta yatırımın favori adresi olarak görülen Türkiye’nin de iç pazarda yaşanan daralma nedeniyle favori olmaktan çıkarıldığı ifade edildi. Türkiye’de otomobil ve hafif ticari pazarının yüzde 3 daraldığı, buna bağlı olarak üretimin de yüzde 9 azaldığına dikkat çekildi.

Volkswagen’in yeni fabrika için yaklaşık 1.4 milyar euroluk yatırım yapacağı söyleniyor. 2022’de faaliyete geçmesi planlanan fabrikada yaklaşık 5 bin kişi çalışacak. Fabrikanın açılacağı ülkenin bu yılın ilk yarısında açıklanacağı iddia ediliyor.

https://www.dunya.com/sirketler/volkswagen-yeni-fabrika-yatirimi-icin-gorusmeleri-hizlandirdi-haberi-441174