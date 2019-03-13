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Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçmeyeceği iddia ediliyor

Automotive News Europe ve diğer yabancı basında çıkan haberlere göre ülkede yaşanan ekonomik gelişmeler, Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi favori olmaktan çıkarmasına neden oldu.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçmeyeceği iddia ediliyor
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Volkswagen’in bir süredir gündemde olan yeni fabrika yatırımıyla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Yabancı basında çıkan haberlere göre Alman otomotiv devi yatırım için görüşmelerini hızlandırdı. Öte yandan yatırım için en güçlü adaylardan biri olan Türkiye’nin, ülkede yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı şansını kaybettiği de gelen iddialar arasında.

Geçtiğimiz aylarda Alman üretici Volkswagen’in çatısı altındaki Skoda ve Seat markaları için yeni bir fabrika yatırımı yapacağı ve Türkiye’nin en güçlü aday konumunda olduğu açıklanmıştı. Türkiye dışında Bulgaristan, Surbistan, Romanya ve Makedonya da aday ülkeler arasındaydı. Automotive News Europe’da yer alan habere göre Volkswagen, birbiri ardında yaptığı görüşmeler sonucu yeni Skoda fabrikası için aday ülke sayısını dörde indirdi.

"Türkiye favori olmaktan çıkarıldı" 

Haberde, Skoda’nın yeni fabrika yatırımı için seçim yapmaya çok yakın olduğu ve Sırbistan’ın favori ülke olarak öne çıktığı belirtildi. İlk etapta yatırımın favori adresi olarak görülen Türkiye’nin de iç pazarda yaşanan daralma nedeniyle favori olmaktan çıkarıldığı ifade edildi. Türkiye’de otomobil ve hafif ticari pazarının yüzde 3 daraldığı, buna bağlı olarak üretimin de yüzde 9 azaldığına dikkat çekildi.

Volkswagen’in yeni fabrika için yaklaşık 1.4 milyar euroluk yatırım yapacağı söyleniyor. 2022’de faaliyete geçmesi planlanan fabrikada yaklaşık 5 bin kişi çalışacak. Fabrikanın açılacağı ülkenin bu yılın ilk yarısında açıklanacağı iddia ediliyor.


https://www.dunya.com/sirketler/volkswagen-yeni-fabrika-yatirimi-icin-gorusmeleri-hizlandirdi-haberi-441174 Yorum Yaz
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clb12 2 ay en beğenilen
Adalet mülkün temelidir.
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freemangroovy 2 ay
Zaten Türkiyeye yatırım yapmayacaklardı, yapmazlar.. Yalandan haber yaptılar, herşeyleri yalan.. Bizim halkımız yer ancak..
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Jeopol 2 ay
Niye gelsin ki? Yarın öbür gün fabrikaya el konulabilir, ya da ek vergi isteyebilirler
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BekirTemel 2 ay
ÖYLE BİR İHTİMAL YOKTUR ZATEN, HALİYLE KAYBEDİLMİŞ BİR ŞEY YOK
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_tayfun_ 2 ay
Türkiye ülkede fabrikalar açılsın diye bir atılımda bulunuyor mu acaba. Nereye gidiyoruz. Ariston kapatıyor; Volkswagen vazgeçiyor, vatandaşın kazıklanmadan alış veriş yapabildiği çin engelenmeye çalışılıyor. iphone kullananlar gururla! vestel kullanın diye vatandaşı vergilerle zora sokuyor. Ne gerek varki yarın bir Jet Fadıl daha çıkar koskeb ve diğer bütün devlet desteğini alarak yerli üretim projesiyle binlerce vatandaşımızı kalkındır. Ha bu arada geçen vestelden bir çamaşır makinesi aldım aciliyetle 1400 tlye peşin ve eski makineyi vererek. Aynı makineyi başkası 11 ay önce 784 tly taksitle almış. Gerçekten gurulandım ariston yerine vestel gibi yerli üretimle vatandaş olarak ne kadar fayda görüyoruz. Ötv indiriminden acaba vatandaş mı faydalanıyor yoksa vestel mi onuda çözemedim.
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ie36 2 ay
Almanya şöyle almanya böyle deyin sonra ülkemize fabrika açın diye el açın.ya herifliği bırakın ya el açmayı
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EnterX 2 ay
Vw ye kalsa Turkiye ye acarlarda Almanya acmayin demistir.
Turkiyede asgari ucret 330 euro.
Afrika Asya Arap Yarimadasi Avrupa heryere rahat ulasim yapabilecegi harika bi konumda.
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ukubat 2 ay
Türkiye'ye yatırım yaparlarsa satışlar düşer. Yurtdışında üretilince milletimize daha cazip geliyor.
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medyxnet 2 ay
kısaca yatırım yapılacak ülke değil demek istemişler
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DH Misafiri 2 ay
Bu tarz spekülasyonlara kulak vermemek lazım. Seçim öncesi provakasyonlar olarak düşünmek gerekir.
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DH Misafiri 2 ay
coluk cocuk yine oturdugu yerden klavye delikanliligina soyunmus :) bu tur sirketlerin gelmesinin tek faydasi, istihdam olusturmasi. Onun otesinde, hicbir faydasi yok hatta zarari var. Toplamda ise, zarari faydasindan fazla. Ornek, Koc grubu uzerinden gelen otomobil sirketleri. adamlar kendimi bildim bileli araba yapiyoruz diyorlar ama yapilan sadece montaj sanayi, montaj sanayi dolayisiyla yan sanayi olusturuyor. yani insanlari uretmeyen en fazla kopyalayan bir duruma sevk ediyor. bu da yapmaya niyetli adamlarin sevkini kiriyor, "bu adamlar isleri oturtmus. ben bunlara kafa tutamam deyip". adamlar ya bu kadar zamandar araba isindeyiz kendi arabamizi neden yapmiyoruz diye sormuyorlar. nedeni ise gezi olaylari gibi bazi hareletleri finanse edip (marketleri, otelleri, hastaneleri, haber kanallari, gazeteleri vs. yoluyla) faizleri yukseltiyorlar. sonra devlete yuksek faizle borc verip (bono, tahvil vs.) para kazaniyorlar. kisacasi bu bir kisir dongu. bu donguyu gercek tasarim ve uretim yapan sirketlerle yapabiliriz. onlari da yapiyorlar ama surasi yamuk surasi eksik diye cemkiriyor bu vizyonsuz kafa. "vizyonsuz arkadas: ya ama motor ithal" -> "sirket: motoru da yaptik" -> "vizyonsuz arkadas: ya ama motor iyi degil" -> "sirket: yaptigimiz motor sinifinin en iyisi" -> "vizyonsuz arkadas: ya ama ... mavi ekran ... :)"... Sonra bu kafa, Almanya'ya gidip "ben araba fabrikasini gordum. muhtesem. ne bu yerli araba sevdasi... ulkenin basina gecince parasini bastirip aliriz"... vizyon maalsef bu. 100 senedir degismeyen, somurge olma, yancilik sevdasi... [umarim mesaj yayinlanir... ;)]
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LordRaizo0 2 ay
inşallah bizde açarsın .
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RocknRoll@ 2 ay
Çin'le başlayan ucuz işçilik dönemi kapanmaya başladı bence.Çok hızlı bir dönüşüm beklemiyorum ama yavaş yavaş bizde nasibimizi alacağız.Nedeni ise fabrikalarda artan robot kullanımı.İşçilik maliyetlerinin genel maliyete etkisi yavaş bir şekilde ama sürekli azalıyor.
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volkswagen yeni fabrika, Türkiye Gündemi ve
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