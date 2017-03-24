THY, eXPhone ile uçuşlarda cepten internete imkân tanıyacak

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THY, havacılık endüstrisine mobil internet hizmeti sunan AeroMobile Communications ile anlaşarak uçakta telefonun mobil internet bağlantısının aktif olarak kullanabilmesine imkan tanıyacak bir çalışmayı nihayete erdirmek üzere.

Panasonic Avionics tarafından geliştirilen teknoloji ile donatılacak olan uçaklarda kullanıcılar, kendi internet bağlantısını kullanabilecek. THY’nin 2016 yılında yaptığı anlaşma kapsamında ilk testler geniş bir katılımla THY çalışanlarınca gerçekleştirildi. 2008’den beri 40 milyondan fazla yolcunun kullandığı erişim teknolojisi, uçaklardaki WİFİ hizmetinden biraz daha farklı çalışıyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Yolcular, uygun alt yapıya sahip uçaklarda telefonlarını sanki yurt dışında bir operatörden hizmet alıyormuş gibi kullanabilecek. Roaming hizmetine açık olan hatlar, bu özellik telefondan aktif edilerek, başka hiçbir ekstra işleme gerek kalmadan internet erişimine kavuşmuş olacak.

İnternet erişiminiyse AeroMobile’ın yer istasyonları sağlayacak. Uydular bir tür erişim noktası olarak görev yapacak ve tüm veri akışı yer istasyonlarındaki network’ten geçecek. Uçaktaki uydu bağlantısı veri alışverişini yapacak, bir tür mikro ölçekli baz istasyonu da yolculara mobil veri erişimini sunacak.

Bağlantı Ne Kadar Hızlı? Telefonla Konuşma da Olacak mı?

Bağlantının hızı ve verimliliği konusunda bir deneyim sahibi olmadığımız için şimdilik kesin bir ifade kullanmak pek mantıklı değil. Güvenli bir şekilde e-posta kontrolü, sosyal medya hesaplarına erişim ve sms gönderimi olanaklı olacak. Ses iletimi ise bu protokolde desteklenmiyor. Sadece data erişimi söz konusu.

Ücretlendirme Nasıl Yapılacak?

En çok merak edilen konu ise elbette ki ücretlendirme olacaktır. Türk Hava Yolları gerekli alt yapıya sahip uçaklarda Business Class yolcuları ile Elite ve Elite Plus kart sahiplerine ücretsiz olarak Wi-Fi hizmeti sunuyordu. Diğer yolcuların ise 1 saat 9,99, 24 saat 14,99 dolar ödeyerek internet hizmetinden yararlanma imkânı mevcuttu.

Bu yeni sistemde THY aradan tamamen çıkıyor. Yolcular, roaming yaptığı için ücretlendirme de operatörler üzerinden yapılacak. Yani kullanılacak internetin ücreti faturaya yansıtılacak. Ülkemizde operatörler dünyanın birçok yerinde kullanıcılarına küçük ek ücretler hatta bazı tarifelerde tamamen ücretsiz olarak ülke sınırları dışında internet imkanı sunuyor. AeroMobile konusunda ise bir belirsizlik söz konusu. Eğer bir anlaşma olursa yine yurt dışında kullanır gibi internete makul tarifelerle girmek mümkün olabilir ancak burada fiyatların çok da hesaplı seviyelerde olmayacağını düşünerek bu olasılığın gerçekleşmesini düşük bir ihtimal olarak ön görebiliriz. En azından şimdilik.

Ne Zaman Hizmete Girecek?

Bu alt yapıya sahip ilk uçakların Uzak Doğu ve Amerika uçuşlarında Nisan ayından itibaren uçması planlanıyor.