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THY, eXPhone ile uçuşlarda cepten internete imkân tanıyacak

THY, uçakta cep telefonlarının internet bağlantısının aktif olarak kullanılabilmesine imkan tanıyacak eXPhone hizmetini çok yakında kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar:
2 yıl
4,3b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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THY, eXPhone ile uçuşlarda cepten internete imkân tanıyacak
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THY, havacılık endüstrisine mobil internet hizmeti sunan AeroMobile Communications ile anlaşarak uçakta telefonun mobil internet bağlantısının aktif olarak kullanabilmesine imkan tanıyacak bir çalışmayı nihayete erdirmek üzere.

Panasonic Avionics tarafından geliştirilen teknoloji ile donatılacak olan uçaklarda kullanıcılar, kendi internet bağlantısını kullanabilecek. THY’nin 2016 yılında yaptığı anlaşma kapsamında ilk testler geniş bir katılımla THY çalışanlarınca gerçekleştirildi. 2008’den beri 40 milyondan fazla yolcunun kullandığı erişim teknolojisi, uçaklardaki WİFİ hizmetinden biraz daha farklı çalışıyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor? 

Yolcular, uygun alt yapıya sahip uçaklarda telefonlarını sanki yurt dışında bir operatörden hizmet alıyormuş gibi kullanabilecek. Roaming hizmetine açık olan hatlar, bu özellik telefondan aktif edilerek, başka hiçbir ekstra işleme gerek kalmadan internet erişimine kavuşmuş olacak.

İnternet erişiminiyse AeroMobile’ın yer istasyonları sağlayacak. Uydular bir tür erişim noktası olarak görev yapacak ve tüm veri akışı yer istasyonlarındaki network’ten geçecek. Uçaktaki uydu bağlantısı veri alışverişini yapacak, bir tür mikro ölçekli baz istasyonu da yolculara mobil veri erişimini sunacak.

Bağlantı Ne Kadar Hızlı? Telefonla Konuşma da Olacak mı? 

Bağlantının hızı ve verimliliği konusunda bir deneyim sahibi olmadığımız için şimdilik kesin bir ifade kullanmak pek mantıklı değil. Güvenli bir şekilde e-posta kontrolü, sosyal medya hesaplarına erişim ve sms gönderimi olanaklı olacak. Ses iletimi ise bu protokolde desteklenmiyor. Sadece data erişimi söz konusu.

Ücretlendirme Nasıl Yapılacak? 

En çok merak edilen konu ise elbette ki ücretlendirme olacaktır. Türk Hava Yolları gerekli alt yapıya sahip uçaklarda Business Class yolcuları ile Elite ve Elite Plus kart sahiplerine ücretsiz olarak Wi-Fi hizmeti sunuyordu. Diğer yolcuların ise 1 saat 9,99, 24 saat 14,99 dolar ödeyerek internet hizmetinden yararlanma imkânı mevcuttu.

Bu yeni sistemde THY aradan tamamen çıkıyor. Yolcular, roaming yaptığı için ücretlendirme de operatörler üzerinden yapılacak. Yani kullanılacak internetin ücreti faturaya yansıtılacak. Ülkemizde operatörler dünyanın birçok yerinde kullanıcılarına küçük ek ücretler hatta bazı tarifelerde tamamen ücretsiz olarak ülke sınırları dışında internet imkanı sunuyor. AeroMobile konusunda ise bir belirsizlik söz konusu. Eğer bir anlaşma olursa yine yurt dışında kullanır gibi internete makul tarifelerle girmek mümkün olabilir ancak burada fiyatların çok da hesaplı seviyelerde olmayacağını düşünerek bu olasılığın gerçekleşmesini düşük bir ihtimal olarak ön görebiliriz. En azından şimdilik.

Ne Zaman Hizmete Girecek?

Bu alt yapıya sahip ilk uçakların Uzak Doğu ve Amerika uçuşlarında Nisan ayından itibaren uçması planlanıyor. 

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gandalfthepurple 2 yıl en beğenilen
iyi güzel hoş ama, tablet ve laptoplarımızı uçaklara sokamıyoruz amerika uçuşlarında. ilginç olmuş.
2 Yanıt Yanıtla +15
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Bukalemun 2 yıl gandalfthepurple
gandalfthepurple
iyi güzel hoş ama, tablet ve laptoplarımızı uçaklara sokamıyoruz amerika uçuşlarında. ilginç olmuş.

THY cihaz dağıtabilir. Bu sadece USA için işleme konmuş bir teknoloji değil.
gandalfthepurpleiyi güzel hoş ama, tablet ve laptoplarımızı uçaklara sokamıyoruz amerika uçuşlarında. ilginç olmuş.THY cihaz ...
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meganers 1 yıl
Ex phone un tek olayı sms gönderimi yoksa sadece wi-fi olanlarda nete girebiliyosun. Birde japonya rotasinda gidecekseniz çin üzerinde net kullanılamıyor bilginiz olsun
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meganers 1 yıl
Ex phone un tek olayı sms gönderimi yoksa sadece wi-fi olanlarda neye girebiliyosun. Birde japonya rotasinda gidecekseniz çin üzerinde net kullanılamıyor bilginiz olsun
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MonsterMMORPG 2 yıl
getirilen yasağın tek bir amacı THY'ye darbe vurmak
ama bakalım neler olacak
THY kesinlikle Amerika'da pek çok dava açmalı bu yasağın hukuksuzluğuna dair
ama so called muhtemşem hukuk sistemleri bize geldimi bir anda işlemez hale gelir bundan şüphemiz yok
ayrıca bu uygulama çok güzel bir haber
1 Yanıt Yanıtla
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Last Troll Bender 1 yıl MonsterMMORPG
MonsterMMORPG
getirilen yasağın tek bir amacı THY'ye darbe vurmak
ama bakalım neler olacak
THY kesinlikle Amerika'da pek çok dava açmalı bu yasağın hukuksuzluğuna dair
ama so called muhtemşem hukuk sistemleri bize geldimi bir anda işlemez hale gelir bundan şüphemiz yok
ayrıca bu uygulama çok güzel bir haber

Evet amarıga thy’ye Darbe vurmak için 11 tane uçak satışı kitledi
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Fatih 2 yıl
Normalde wi fi olmuyor mu uçaklarda? Ben sadece İstanbul Tokat arası uçtuğum için bilmiyorum.
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axaxa 2 yıl
Amaç başka böyle saçmalık olmaz.
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e_capkan 2 yıl
ping 700-800ms :)
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Ussuz 2 yıl
seyler.eksisozluk.com/...
Elektronik cihaz yasağının gerçek yüzü okuyun derim çok mantıklı geldi bana
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alemburda34 2 yıl
Zaten şu yasak son zamanlarda duyduğum en saçma uygulama.
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Amd64x2 2 yıl
Business Class ta zaten kalantörler uçuyor onlara bedava, ekonomideki garibana da 15$ kitle, iyiymiş. (Tam tersi olsa ne olur ki, kim ne kaybeder yani)
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mcrew 2 yıl Amd64x2
business yolcu zaten dünyanın parasını veriyor
ağaya her şey beleş o yüzden
tamamen ücretsiz yaptılar bir ara ekonomi business ayırmaksızı bu sefer kapasite yetmiyor
bir boeing 777 uçağında 49 business 300 ekonomi koltuğu var. Bir çok kişi aynı anda internete girmeye çalıştığı zaman bu sefer sağlıklı bir bağlantı olmuyor.
Bu şekilde ücretli olması daha iyi yolcunun daha stabil internete erişimi açısından
genelde de bir amerika uçuşu var sayıyorum 13 saatlik bir Los Angeles uçuşunda çoğu ekonomi yolcusu 24 saatlik bu paketi alıyor. Bize 15$ 55TL geliyor. Ama amerika yolcusu ya da bir japonya, kore, tayvan yolcusu için 15 TL gibi bir şey. Çok da koymuyor yani onlara alırken.
Çoğu kişi satın alıyor.
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gandalfthepurple 2 yıl en beğenilen
iyi güzel hoş ama, tablet ve laptoplarımızı uçaklara sokamıyoruz amerika uçuşlarında. ilginç olmuş.
2 Yanıt Yanıtla +15
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Bukalemun 2 yıl gandalfthepurple
gandalfthepurple
iyi güzel hoş ama, tablet ve laptoplarımızı uçaklara sokamıyoruz amerika uçuşlarında. ilginç olmuş.

THY cihaz dağıtabilir. Bu sadece USA için işleme konmuş bir teknoloji değil.
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mcrew 2 yıl gandalfthepurple
bu sistem için sim card destekli bir cihaz gerekiyor sanırım
telefonunuz otomatik yabancı ülkedeymiş gibi bir oparatöre bağlanıyor. Laptop ya da tablet için değil de biraz daha cep telefonu odaklı bir teknoloji. Tabi sim kard destekli laptop ya da tableti olanlar ya da telefonundan internetini paylaşmak isteyenler için kötü.
ikinci olarak bu yasaktan bahsetmişken içerisinde lityum iyon pil olan ve belli bir boyutun üstündeki cihazların kabine sokulması tüm uçuşlarda yasaklanacak gibi gözüküyor.
IATA (uluslar arası hava taşımacılığı birliği) DGR (tehlikeli madde kuralları) kapsamında bir dizi değişiklik yapacak gibi gözüküyor.
çünkü önlem risk olduğu düşünülen belli ülkelere yasak getirilerek alınmaz. Bir risk varsa global olarak önlem almak gerekir
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