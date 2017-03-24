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Twitter ücretli hesap uygulamasına geçmeye hazırlanıyor

Uzun bir süredir reklam gelirleri dışında yeni bir gelir kapısı arayan sosyal medya devi Twitter, 2011’de satın aldığı TweetDeck ile profesyonel kullanıcılara ücretli hizmet sunabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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5
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Twitter ücretli hesap uygulamasına geçmeye hazırlanıyor
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Kullanıma açıldığı 2006 yılından bu yana kullanıcı sayısını arttırmak isteyen diğer sosyal medya platformları gibi kullanıcılardan herhangi bir ücret talep etmeyerek 300 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip hale gelen sosyal medya devi Twitter, ilk ücretli hizmetini sunmaya hazırlanıyor. Şirket 2011 yılında 40 milyon dolar karşılığında satın aldığı, o dönemde oldukça rağbet gören ve birden fazla Twitter hesabını belirli özelleştirmelerle birlikte tek panelden kontrol etme imkanı sunan TweetDeck ile profesyonel kullanıcılardan ücret talep etmeyi planlıyor.

Takipçi sayısı fazla olan hesapların tweetleri sayesinde halen popülaritesini koruyan şirket, geçtiğimiz günlerde kullanıcılara ‘’daha gelişmiş bir TweetDeck deneyimi için’’ ücret ödemeye istekli olup olmadıklarına dair sorular içeren bir anket gönderdi. New York Times muhabiri Andrew Tavani’nin kendisine gelen mailden paylaştığı bilgilere göre Twitter, şirket hesapları ve takipçi sayısı fazla olan hesaplar için TweetDeck’e; yer imleri, yapılacaklar listesi, "daha sonra kaydetme" seçeneği, çapraz iletim yetenekleri, birden çok hesabı yönetme ve farklı grup takipçileri için tweetleri özelleştirme becerileri gibi yenilikler getirerek aylık 20$ karşılığında kullanıma sunacak. Ayrıca bu ücreti ödeyen kullanıcılar reklamlarla da karşılaşmayacak.

Tabi kullanıcıların bu uygulamanın hayata geçirilmesi halinde ne tepki vereceği ve anket sonucunun ne olduğu henüz bilinmiyor ancak halihazırda 3.taraf uygulamalarla da(her ne kadar yeterince güvenli olmasa da) Twitter üzerinden pek özelleştirme yapabilen kullanıcıların bu yeni uygulamayı olumlu karşılaması beklenmiyor. Reklam gelirleri son dönemlerde oldukça azalan şirketin gelirleri son olarak 2016’nın 4.çeyreğinde Wall Street’in tahminlerinin altında kalmıştı.


https://www.engadget.com/2017/03/24/twitter-mulls-paid-tweetdeck/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Twitter kullanmıyorum ama başlık yanıltıcı olmuş bence. TweetDeck ücretli olacak diye başlık atılmalıydı.
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Twitter kullanmıyorum ama başlık yanıltıcı olmuş bence. TweetDeck ücretli olacak diye başlık atılmalıydı.
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Pcoyuncy 2 yıl
Öhöm. Click bait öhöm.
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kadirirdem 2 yıl
Zenginlerin talebi gibi geliyor bana...
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axaxa 2 yıl
Elbet işine yarayan çıkacaktır.
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Front-Back 2 yıl
Zengin fakir belli olsun.
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