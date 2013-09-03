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T-Mobile: Yeni iPhone'lar geliyor, 20-22 Eylül arası izin yok.

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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T-Mobile: Yeni iPhone'lar geliyor, 20-22 Eylül arası izin yok.

Apple’ın gelecek hafta düzenleyeceği özel etkinlikle lanse edeceği 7.nesil iPhone ve iPhone 5C’nin 20 Eylül’de satışa sunulacağı yavaştan kesinlik kazanıyor.18-22 Eylül tarihleri arasını personel izinlerine kapatan Apple ve Verizon’dan sonra T-Mobile da 20-22 Eylül arasını personel izinlerine kapattı.

Firmadaki kaynaklardan alınan bilgilere göre T-Mobile'ın 20-22 eylül arasında mağaza çalışanlarına izin vermemesinin nedeni, aslında yeni iPhone'un habercisinden başka bir şey değil: “yoğun iş gücü ihtiyacı”...

Apple’ın 10 Eylül’de yeni iPhone’ları tanıtmasını takiben yaklaşık 1-1,5 hafta sonra yeni cihazları ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere önde gelen ülkelerde satışa sunması, geçmiş deneyimlerimizi itibariyle, olası görünürken; Apple, Verizon ve T-Mobile’ın personel izinlerine kapattığı dönemler göz önüne alındığında bu tarihin 20 Eylül olması en güçlü tarih olarak öne çıkıyor.

Bu bilgiler ışığında iOS 7'nin ise yeni iPhone'lar satışa sunulmadan birkaç gün önce (örneğin 18 Eylül) yayınlanması kuvvetle muhtemel duruyor.

Öte yandan ilk dalganın hangi ülkeleri kapsayacağı ve Türkiye’nin Eylül mü yoksa Ekim döneminde mi yeni iPhone’larla tanışacağı şimdilik netlik kazanmış değil.


http://9to5mac.com/2013/08/28/t-mobile-reportedly-blocking-employee-vacations-for-september-20-fuels-iphone-launch-rumors/ Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Kasımda ülkemize satışa çıkacak ve bence daha iyi olur çünkü ilk parti ürünler her zaman sorunlu oluyor
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wozniak 6 yıl
Vilemaw
Önlerden, tutar

Keşke beyin dağıtılırken de önlerden yer tutsaydın :)
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okan_cehapelioglu 6 yıl
anladık böyle her operatörün haberi yapılcakmı
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forumlarabak 6 yıl
Turkcell de izinler ne zaman kaldırılıyor..?
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JoeyBane 6 yıl
Sırayla tüm operatörler için haber yapılacak mı?
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AERN 6 yıl
Benim merak ettiğim asıl iPhone6 :)
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iboocum 6 yıl
geç gelsin de sorunsuz olsun
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Radminox 6 yıl
10 eylül'e şurda ne kaldı hala resmi olarak ilan etmediler. Bu haberler de sıkmaya başladı. Yapmayın şöyle boş haber.
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Z.İbrahimovic10 6 yıl
5s çıksın fiyatlar otursun sonra gelsin İos keyfi gelsin parmak izi okuyucu
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DaRKFoRCeS 6 yıl
uzun lafın kısası amerikadaki operatörlerde çalışanlara izin yok.buna benzer bir haber daha vardı sanırım.
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john ronald reuel tolkien 6 yıl
İyiki rengi değiştirmişler bir renk bu kadarmı hoş durur
Not: Apple denen firmadan nefret ederim.
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V4LKyR 6 yıl
Ti Mobayl da denir.
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WB 6 yıl
Parmak izi okuyucu nasil olacak onu merak ediyorum her defasinda kilit ekranina sifre girmekten biktim artik
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wozniak 6 yıl
Vilemaw
Önlerden, tutar

Keşke beyin dağıtılırken de önlerden yer tutsaydın :)
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