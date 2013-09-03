T-Mobile: Yeni iPhone'lar geliyor, 20-22 Eylül arası izin yok.

Apple’ın gelecek hafta düzenleyeceği özel etkinlikle lanse edeceği 7.nesil iPhone ve iPhone 5C’nin 20 Eylül’de satışa sunulacağı yavaştan kesinlik kazanıyor.18-22 Eylül tarihleri arasını personel izinlerine kapatan Apple ve Verizon’dan sonra T-Mobile da 20-22 Eylül arasını personel izinlerine kapattı.

Firmadaki kaynaklardan alınan bilgilere göre T-Mobile'ın 20-22 eylül arasında mağaza çalışanlarına izin vermemesinin nedeni, aslında yeni iPhone'un habercisinden başka bir şey değil: “yoğun iş gücü ihtiyacı”...

Apple’ın 10 Eylül’de yeni iPhone’ları tanıtmasını takiben yaklaşık 1-1,5 hafta sonra yeni cihazları ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere önde gelen ülkelerde satışa sunması, geçmiş deneyimlerimizi itibariyle, olası görünürken; Apple, Verizon ve T-Mobile’ın personel izinlerine kapattığı dönemler göz önüne alındığında bu tarihin 20 Eylül olması en güçlü tarih olarak öne çıkıyor.

Bu bilgiler ışığında iOS 7'nin ise yeni iPhone'lar satışa sunulmadan birkaç gün önce (örneğin 18 Eylül) yayınlanması kuvvetle muhtemel duruyor.

Öte yandan ilk dalganın hangi ülkeleri kapsayacağı ve Türkiye’nin Eylül mü yoksa Ekim döneminde mi yeni iPhone’larla tanışacağı şimdilik netlik kazanmış değil.

http://9to5mac.com/2013/08/28/t-mobile-reportedly-blocking-employee-vacations-for-september-20-fuels-iphone-launch-rumors/