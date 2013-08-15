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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TOR Robotics, Q-4 (VTOL) isimli gelişmiş insansız hava aracını tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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TOR Robotics, Q-4 (VTOL) isimli gelişmiş insansız hava aracını tanıttı

San Francisco merkezli TOR Robotics firması, Q-4 (VTOL) isimli gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracını tanıttı.
Askeri, ticari ya da sivil kullanım amaçları için oldukça etkili özellikler ile donatılan Q-4 (VTOL) insansız hava aracı, dört pervaneli yapısıyla 45 km/s hıza çıkabiliyor ve özel yazılımı üzerinden çizilen rotayı kalkış ve iniş dahil olmak üzere tam otomatik olarak takip edebiliyor. Gövdesinde yer alan kamera sistemiyle panoramik fotoğraflar ve video çekimleri yapabilen cihaz, pervaneleri etrafına sarılan özel koruma bölümü sayesinde de herhangi bir engele takıldığında sorun yaşamadan uçmaya devam ediyor. Şarj durumunu çizilen ortaya göre otomatik olarak hesaplayarak olumsuz sorunların önüne geçebilen Q-4, ayrıca hareketli ya da hareketsiz objeleri 100 metre içerisinde algılayarak geri bildirim sağlayabiliyor.
Güvenlik şirketleri, büyük çalışma sahasına sahip şirketler, havaalanları, askeri birimler, toplum güvenliğini sağlayan kamu birimleri, tarım kuruluşları veya aram-kurtarma ekipleri gibi birçok kurum ya da kuruluşun kullanımına uygun özellikler sunan Q-4 (VTOL) insansız hava aracı hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.
 
TOR Robotics, Q-4 (VTOL) isimli gelişmiş insansız hava aracını tanıttı
TOR Robotics, Q-4 (VTOL) isimli gelişmiş insansız hava aracını tanıttı


http://www.damngeeky.com/2013/08/13/13307/tor-robotics-q-4-drone-takes-autonomous-aerial-surveillance-to-the-next-level.html Yorum Yaz
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berathan90 6 yıl
Arduino Boardlari da aynı görevi yapiyor. Lakin tasarımı çok hoş olmuş
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DraGonS 6 yıl
selcuk20
Bu tür araçlara meraklı olanlar varsa Open Pilot veya ArduCopter kontrol ünitelerini tavsiye ederim. 300-400$ harcayarak kendiniz de bir insansız hava aracı yapabilirsiniz. Bahsettiğim kontrol üniteleri açık kaynak geliştirilen, GPS, barometre, altimetre, pusula, telemetri gibi sensörleri olan ve gelişmiş bilgisayar yazılımları olan sistemlerdir.

Bi araştıracağım hocam saolasın.
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selcuk20 6 yıl
Bu tür araçlara meraklı olanlar varsa Open Pilot veya ArduCopter kontrol ünitelerini tavsiye ederim. 300-400$ harcayarak kendiniz de bir insansız hava aracı yapabilirsiniz. Bahsettiğim kontrol üniteleri açık kaynak geliştirilen, GPS, barometre, altimetre, pusula, telemetri gibi sensörleri olan ve gelişmiş bilgisayar yazılımları olan sistemlerdir.
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Lord of the Shadows 6 yıl
uzakdan gomandoolu aligopter.
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