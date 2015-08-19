TP-LINK ve Google ortaklığından OnHub kablosuz yönlendirici

Bireysel ve kurumsal ağ ekipmanları konusunda lider firmalardan birisi olan TP-LINK, internet devi Google ile işbirliği yaparak OnHub adında yeni bir kablosuz yönlendiricisini piyasaya sürdüğünü duyurdu.





OnHub, silindir benzeri ilginç bir tasarıma sahip ve kurulum kolaylığı ile ön plana çıkmayı amaçlıyor. İçerisinde 13 adet anten bulunan cihaz, antenleri sarmal bir şekilde etrafına yerleştirmiş ve bu şekilde daha verimli bir bağlantı sunabiliyor.





802.11 ac standardına destek veren yönlendirici çift bant desteği ile 1900Mbps'e kadar bağlantı hızları sunabiliyor. iOS ve Android uygulamaları ile bağlı olan kullanıcı sayısını, hangi hızlarda bağlandıklarını görebiliyor, istediğiniz cihazlara öncelik atayabiliyorsunuz. Böylece belirli cihazlar daha hızlı bir şekilde internete çıkış yapabiliyor.





OnHub'ın en önemli özelliği Google tarafından otomatik güncellemeler alacak olması. Google yeni özellikler geliştirdikçe bunları kullanıcılar ile paylaşacak. Cihazdaki 4GB depolama alanı güncelleme paketleri için yeterli seviyede.





Bluetooth 4.0, Weave ve 802.15.4 standartları ile uyumlu olan cihaz sadece bilgisayar ve mobil cihazlar değil, akıllı ev aletleri ile de iletişime geçecek şekilde tasarlanmış. OnHub şu anda ABD ve Kanada'da 200$ karşılığında satışa sunulmuş durumda.