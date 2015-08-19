Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TP-LINK ve Google ortaklığından OnHub kablosuz yönlendirici

3 yıl
2,5b
1
1
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TP-LINK ve Google ortaklığından OnHub kablosuz yönlendirici

Bireysel ve kurumsal ağ ekipmanları konusunda lider firmalardan birisi olan TP-LINK, internet devi Google ile işbirliği yaparak OnHub adında yeni bir kablosuz yönlendiricisini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

OnHub, silindir benzeri ilginç bir tasarıma sahip ve kurulum kolaylığı ile ön plana çıkmayı amaçlıyor. İçerisinde 13 adet anten bulunan cihaz, antenleri sarmal bir şekilde etrafına yerleştirmiş ve bu şekilde daha verimli bir bağlantı sunabiliyor. 

802.11 ac standardına destek veren yönlendirici çift bant desteği ile 1900Mbps'e kadar bağlantı hızları sunabiliyor. iOS ve Android uygulamaları ile bağlı olan kullanıcı sayısını, hangi hızlarda bağlandıklarını görebiliyor, istediğiniz cihazlara öncelik atayabiliyorsunuz. Böylece belirli cihazlar daha hızlı bir şekilde internete çıkış yapabiliyor. 

OnHub'ın en önemli özelliği Google tarafından otomatik güncellemeler alacak olması. Google yeni özellikler geliştirdikçe bunları kullanıcılar ile paylaşacak. Cihazdaki 4GB depolama alanı güncelleme paketleri için yeterli seviyede. 

Bluetooth 4.0, Weave ve 802.15.4 standartları ile uyumlu olan cihaz sadece bilgisayar ve mobil cihazlar değil, akıllı ev aletleri ile de iletişime geçecek şekilde tasarlanmış. OnHub şu anda ABD ve Kanada'da 200$ karşılığında satışa sunulmuş durumda.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr.Data 3 yıl
Burada bahsedilmemiş ama yılın ileriki zamanlarında ASUS cihazıda gelecekmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Hep birlikte teknik servisleri teftişe gidiyoruz 3 yıl Gigabyte ile Z170X Gaming G1 ve yeni nesil teknolojileri konuştuk 3 yıl Sony 4K ev sinema sistemleri ve fazlası "Özel röportaj" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim