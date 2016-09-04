TP-Link Neffos serisi genişliyor

Ağ pazarının en önemli isimlerinden olan ve bu yıl ilk kez akıllı telefon pazarına adım adan TP-Link, Neffos serisini genişletiyor. IFA 2016 fuarında seriye iki yeni akıllı telefon modeli daha eklendi. Modeller farklı konfigürasyonlara sahip.

Akıllı telefon pazarında ikinci hamlesini yapan TP-Link, kendisini biraz daha geliştiriyor ve edindiği tecrübeleri yeni modellerine yansıtıyor. Tamamen metal alaşımdan imal edilen yeni modeller incelik konusunda da oldukça iddialı. Neffos X1 modelinin köşelere doğru kalınlığı 2.75mm iken orta kısımda 7.95mm oluyor. Neffos X1 Max ise köşelere doğru 2.95mm kalınlıkta iken genel olarak 7.75mm kalınlık değerine sahip. Telefonlar ekran-ön panel oranında yüzde 76 seviyesini yakalamış. Seri böylece pazarın en ince ekran çerçevesine sahip modellerinden olmayı başarmışi.

Neffos X1 ve Neffos X1 Max modelleri ortak ve farklı yönlere sahip. Her iki model de Helio P10 yonga setinden gücünü alıyor. Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğünde Sony sensör, faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenmiş. Ayrıca gerçek zamanlı gece çekimi modu ile ortam daha iyi analiz edilerek çekim güçlendiriliyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Yine 0.2 saniyede tarama yapabilen bir parmak izi okuyucu mevcut. İşletim sistemi ise Android 6.0.

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Farklı olarak Neffos X1 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran, 2GB/3GB RAM, 16GB/32GB arttırılabilir kapasite ve 2250mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Neffos X1 Max modelinde ise 5.5 inçlik Full HD ekran, özel 4GB RAM/64GB kapasite seçeneği ve 3000mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Bataryalar hızlı şarj ile destekleniyor.

Yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen telefonlardan Neffos X1 199 Avro başlangıç fiyat etiketine sahip. Neffos X1 Max modeli ise 249 Avro başlangıç fiyat etiketi ile raflarda boy gösterecek. Muhtemelen ülkemizde de aynı dönemlerde piyasaya çıkacaktır.