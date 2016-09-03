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Lenovo’dan K6 akıllı telefon serisi

Fiyat-performans dengesini iyi tutturan Çinli firmalardan Lenovo, IFA 2016 fuarına K6 akıllı telefon serisini getirdi. Seride Snapdragon 430 yonga seti ve batarya kapasiteleri dikkat çekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
33,6b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından olan ve global olarak pazar payı kovalayan Lenovo, IFA 2016 fuarında giriş seviyesine yakın olarak konumlandıracağı yeni K6 serisini duyurdu.

http://www.gittigidiyor.com/lenovo-k6-note 

Lenovo K6 serisinde 3 adet model bulunuyor. K6, K6 Power ve K6 Note adındaki modeller Qualcomm’un bir süre önce lanse ettiği Snapdragon 430 yonga setinden gücünü alıyor. Ayrıca Android 6.0 işletim sistemi, parmak izi okuyucu ve metal kasa da ortak olarak sunuluyor.

8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip olan yongaseti 1.2GHz saat hızında çalışıyor ve yeni nesil Adreno 505 grafik birimini bünyesinde barındırıyor. Çift görüntü sinyal işlemcisi sayesinde 21MP çözünürlüğe kadar kameralara destek veren yongasetinde entegre X6 LTE modemi mevcut. Cat. 4 standardını destekleyen çift taşıyıcılı modem ile 150Mbps hızlarına erişebilmek mümkün. Ayrıca yükleme kısmında Cat. 5 standardını destekleyen modem bu tarafta da 75Mbps değerlerine ulaşabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni Google telefonları 4 Ekim’de geliyor"

Serinin en düşük modeli K6, 5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip. 2GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi ile desteklenen model; parmak izi okuyucu, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Bluetooth 4.1, GPS gibi özelliklere sahip.

Lenovo K6 Power farklı olarak 2GB RAM/16GB kapasite ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçenekleri sunuyor. Ayrıca 4000mAh kapasiteli batarya da mevcut.

Lenovo K6 Note ise serinin amiral gemisi durumunda. 5.5 inçlik ekran boyutu yanında 3GB RAM/16GB kapasite ve 4GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 4000mAh kapasiteli batarya, 16MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde farkları var. Seri gelecek ay piyasaya çıkıyor ve 100$ civarında başlangıç fiyatı olacağı tahmin ediliyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-unveils-metal-unibody-K6-K6-Power-and-K6-Note-smartphones-at-IFA_id84898 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shaq t 3 yıl en beğenilen
Çinli üreticiler sayesinde, metal kasa, iyi seviyede pil, parmak izi okuyucu, android 6.0 standart oldu ama; sağolsun bizdeki vergiler :(
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cem650 2 yıl
telefon fiyat performans konusunda iyi ama güncel yazılım beklemeyin alın 2 sene kullanın bitti gitti.
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super_player 2 yıl cem650
ilk çıktığında android 6 ile gelmişti şimdi android 7 güncellemesini verdiler bu telefona da.
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DH Misafiri 2 yıl
Kesinlikle tavsiye etmem lenovo K6 power aldım mikrofonu bozuk karşı taraf sesimi duymuyordu 4 ay süründürdüler en son 3.garantiden sonra para iadesi yaptılar ayrıca bu sürümün hatalı olduğunu bildikleri halde hala reklamı yapılıyor Kimse alipta mağdur olmasın.
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DH Misafiri 2 yıl
ben altın rengini kullandım.bence casperdan iyi.3 gb ram lik telefon kulvarında parmak izli metal kasalı güzel bir cihaz.şarjı 2.gününde hala bitmedi.bence alınır
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DH Misafiri 2 yıl
Bir haftadır kullanıyorum pil 2 gün ,hızı 4 g de aşırı hızlı 3 g de yine hızlı beğendim ,kasası çok şık metal ve ele oturan dolu dolu bir tasarım ,parmak izi sensoru iyi çalışıyor hiç ikiletmedi ses sorunu şikayetleri gordum ama hiç sıkıntı çekmesine konuşurken ,şans işi olsa gerek . Hoparlör kaliteli sesi dışarıda da net duyuluyor mp 3 vs de ama gel gelelim aksesuaraa ...o kulaklık nedir ya 2000 li yılların basit kulaklıklari gibi ve şarj cihazı çok çok büyük cebinde tasiyamazsin kablo kalın kıvırmaya korkuyorum.. 4000 mah pil den olsa gerek
Genel olarak fiyat performans ve tasarım açısından xioami mi 5 ten sonra alınacak çok iyi bir telefon 32 gb bulursanız kaçırmayın ben bulamadım vatanda
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tuğs@n 2 yıl
uygulamalar güç seçeneklerinde o ayar var
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donanim42 2 yıl
Merhaba arkadaşlar k 6 lenovo yeni aldım bildirim ışığı watsap veya SMS gelince arama olunca yansın istiyorum önceden yanıp sonüyordu şimdi ise ayarı bulamıyorum yardımcı olabilecek varmı ?
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Orta Seviye Gitarist 2 yıl
gpudan kısıyorlar :(
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DH Misafiri 2 yıl
LENOVO K6 POWER ALDIM 2 GUN KULLANAMADIM BOYLE TELEFON MU OLUR KARŞI TARAFIN SESI AZ GELIYOR SESINI AÇTIGIMDA ÇIZIRTILI GELIO HIC ANLANMIYOR DIŞ HOPARLORU AÇARAK KONUSUYORUM
2.Cİ OLARAK DA TİTREİŞİMİ ÇOK ZAYIF DIGER MODELLERI BILMIYORUM GURULTULU ORTAMDA CALISIYORUM TITRESIMI YOK SESINIDE SATEN DUYMUYORUM 30 LIRALIK TELEFON BILE ONUN 3 KATI TITRESIM YAPIYOR 3.UN SORUNUDA 3 GDEN 2 G YE OTOMATIK ALMIO KENDIM 2 G YE ALMAM LAZIM YOKSA 1 GUN BEKLEDIM GINE ALMADI
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songeneral 2 yıl
Fiyat olarak iyi genel olarak özellikleri de iyi ama iki gun sonra elimizde kalmasın aslinda casper almayı dusunuyordum ama olumsuz yorumları gördükçe sogudum casper dan Lenovo k6 note ta karar verdim ama açıkçası hala tereddüt ediyorum aldiktan sonra pisman olmak istemiyorum
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Skandalek 2 yıl songeneral
Ben kullanıyorum gayet güzel telefon
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Alpha Centauri 2 yıl
mediamarkt te inceledim hoşuma gitti ekran ikonlar güzel kasa da öyle
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