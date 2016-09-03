Lenovo’dan K6 akıllı telefon serisi

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından olan ve global olarak pazar payı kovalayan Lenovo, IFA 2016 fuarında giriş seviyesine yakın olarak konumlandıracağı yeni K6 serisini duyurdu.

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Lenovo K6 serisinde 3 adet model bulunuyor. K6, K6 Power ve K6 Note adındaki modeller Qualcomm’un bir süre önce lanse ettiği Snapdragon 430 yonga setinden gücünü alıyor. Ayrıca Android 6.0 işletim sistemi, parmak izi okuyucu ve metal kasa da ortak olarak sunuluyor.

8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip olan yongaseti 1.2GHz saat hızında çalışıyor ve yeni nesil Adreno 505 grafik birimini bünyesinde barındırıyor. Çift görüntü sinyal işlemcisi sayesinde 21MP çözünürlüğe kadar kameralara destek veren yongasetinde entegre X6 LTE modemi mevcut. Cat. 4 standardını destekleyen çift taşıyıcılı modem ile 150Mbps hızlarına erişebilmek mümkün. Ayrıca yükleme kısmında Cat. 5 standardını destekleyen modem bu tarafta da 75Mbps değerlerine ulaşabiliyor.

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Serinin en düşük modeli K6, 5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip. 2GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi ile desteklenen model; parmak izi okuyucu, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Bluetooth 4.1, GPS gibi özelliklere sahip.

Lenovo K6 Power farklı olarak 2GB RAM/16GB kapasite ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçenekleri sunuyor. Ayrıca 4000mAh kapasiteli batarya da mevcut.

Lenovo K6 Note ise serinin amiral gemisi durumunda. 5.5 inçlik ekran boyutu yanında 3GB RAM/16GB kapasite ve 4GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 4000mAh kapasiteli batarya, 16MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde farkları var. Seri gelecek ay piyasaya çıkıyor ve 100$ civarında başlangıç fiyatı olacağı tahmin ediliyor.