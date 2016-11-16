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Rekabette elini güçlendirmek isteyen Snapchat halka arz için başvuru yaptı

Son dönemde Facebook ile özellikle genç nüfus konusunda kıyasıya rekabet içerisine giren Snapchat’in, ABD başkanlık seçimlerinden önce halka arz için başvuru yaptığı ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bloomberg’te yer alan habere göre sessiz sedasız şekilde halka arz başvurusunu gerçekleştiren Snapchat Inc., yakın zamanda borsada boy göstermek için gün sayıyor. Yıllık geliri 1 milyar doların altında olan şirketlerin yararlanabildiği gizli başvuru imkanını kullanan platformun, piyasa değeri için 25 ila 35 milyar dolar hedeflediği belirtiliyor. Eğer Snapchat bu kadar büyük bir değerlenmeyle halka açılırsa, 2014'ten bu yana Amerika borsasındaki en yüksek açılıma imza atacak.
Halka arz ile birlikte 4 milyar dolar civarında gelir elde etmek isteyen Snapchat, böylelikle finansal açıdan elini güçlendirerek sosyal medya ve mesajlaşma pazarında özellikle Google ve Facebook'la daha çetin rekabetin içerisine girmeyi hedefliyor. Elbette yaşanacak muhtemel kayıplarla rüzgarın tersten esme ihtimalini de unutmamak gerekiyor.
Facebook ile genç kitle konusunda oldukça büyük bir yarış içerisine giren sosyal ağ, elindeki mevcut gücü vakit kaybetmeden en iyi şekilde değerlendirmenin peşinde. Diğer taraftan markaların ve reklam verenlerin mobil videoya olan artan ilgileri de düşünüldüğünde halka arz için doğru bir zamanlama yapıldığını söyleyebilmek mümkün.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-15/snapchat-files-confidentially-for-ipo-reuters?cmpid=socialflow-twitter-business Yorum Yaz
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