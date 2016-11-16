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Google artık Türkçe’yi günlük konuşma diline uygun şekilde çevirecek

"Nöral Makine Çevirisi" adlı yeni çeviri sistemini tanıtan Google, aralarında Türkçe’nin de yer aldığı 9 dili artık günlük konuşmaya en yakın ve dil bilgisine uygun şekilde çevirecek.
2 yıl
30,5b
1
67
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Londra’da düzenlenen "Google Story" etkinliğinde konuşan CEO Sundar Pichai, Google Translate’in kelime bazlı çeviri sisteminin tam anlamıyla doğru sonuçlar vermemesinden dolayı kullanıcıların uzun süredir şikayetçi olduklarını ve bu yüzden radikal değişiklikler yapmaya karar verdiklerini belirtti.
Geliştirilen "Nöral Makine Çevirisi" adlı yeni çeviri algoritmasını tanıtan Pichai, cümlelerin artık ayrı ayrı değil tek seferde bütün olarak çevirdiğini, uygun dil bilgisi ile konuşma diline en yakın şekilde cümlenin şekillendirildiğini ifade etti. Zira Nöral Makine Çeviri sistemi uçtan uca öğrenme özelliği ile sürekli olarak kendini yeniliyor ve farklı dil bilgisi kurallarını keşfedebiliyor. Böylelikle her seferinde daha doğal ve profesyonel çeviriye yaklaşılıyor. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Çince, Japonca, Korece ve Almanca olmak üzere 9 dilde aktif hale getirilen çeviri sisteminin ilerleyen dönemlerde 103 dili kapsayacağı belirtiliyor. Seçilen dillerin dünya nüfusunun üçte birinin ana dili olduğunu söyleyen Sundar Pichai ayrıca bu dillerin Google Çeviri sorgularının yüzde 35'den fazlasını oluşturduğunu dile getirdi.

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Piêr Dé Sans 2 yıl en beğenilen
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myhotyro 2 yıl
Türkçe'yi ilk grupta görmek sevindirici.
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myhotyro 2 yıl
Şahsen test ettim, Ekrem71'den çok daha başarılı çeviriyor. Saçma sapan yorumlar da katmıyor :))
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1 Avatar
tuncay altuntoprak 2 yıl
Youtube a otomatik çeviri alt yazı gelse çok güzel olacak
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JAX 2 yıl
Artık 2 günde bir türkçe yama çıkar. Türkçe yamasız oyun kalmaz.
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x2yk 2 yıl
Vallahi bu translate 'i kullanan biriydim eski çevirilerime baktım da kağıttakileri kontrol ettim bayağı ilerleme katetmişler çok etkileyici tebrik ederim, zaten son günler de youtube de araba inceleme videoları izliyordum alt yazı olayı açık bir şey dikkatimi çekmişti aracı inceleyen Türk 'ün sözlerini gayet güzel ve anlamlı bir şekilde ingilizce 'ye çevirdiğini farkettim var bir şey bunda dedim meğer ki çeviri motoru üste seviyeye gelmiş.. Tebrikler GOOGLE; senin için küçük bir adım fakat insanlık için büyük bir adıma yardımcı oldun..
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DH Misafiri 2 yıl
iyi cahilliğiniz azalsın biraz.Açın bilim okuyun.
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DH Misafiri 2 yıl
Sonunda yaptılar, zahmet oldu.
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Physicist_Emre 2 yıl
Bir paragraf makale yazdım harbiden çevirdi be helal olsun sadece ufak tefek hataları var o da olur zaten bence çok başarılı.
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Akbell 2 yıl
Şaka maka harbi olmuş. Sınırları zorlamazsanız sonuçlar çok memnun edici. Bayıldım.
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Amd64x2 2 yıl
İnternetin olup olmadığını google'la kontrol eden, google'ı bile google'dan açan yurdum insanına az bile bu hizmet.
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Jersey Devil 2 yıl
Bi kac paragraf cevirdim. Ufak tefek hatalar disinda mukemmele yakim cevirdi
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Krone 2 yıl
Youtube sanırım Google'ın şirketiydi. Artık videolarda altyazıları rahatça okuruz diye umuyorum.
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