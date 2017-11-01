TP-Link'in yeni telefonu amiral gemilerine meydan okuyor

Modem, router ve diğer ağ ürünleri alanında sahip olduğu pazar payıyla dünyanın en büyük üreticisi olan TP-Link, bir süre önce akıllı telefon dünyasına da adım atmıştı. Neffos markası altında giriş ve orta seviye cihazlara yönelen TP-Link, stratejisini değiştirmiş gibi görünüyor.

GSM Arena'nın verdiği habere göre yakında devler liginde mücadele edecek yeni bir TP-Link Neffos akıllı telefonla tanışacağız. Model adı henüz bilinmeyen telefon, hem tasarım hem de yüksek performanslı bileşenleriyle ses getirecek gibi görünüyor. 18:9 görüntü oranındaki köşeden köşeye 2.5 boyutlu FHD+ ekrana ek olarak, amiral gemi telefonlarda gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve 6GB RAM'de cihazın diğer özellikleri arasında.

Kamera konusunda da iddialı olan telefon, arka tarafta dikey yerleştirilmiş çift kamera ile geliyor. Biri 16MP, diğeri ise 20MP çözünürlüğünde olan kamera paketi aynı zamanda 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamerası da 16MP çözünürlüğünde olan cihazın depolama kapasitesi ise 256GB'a kadar seçenekler içerecek. Ayrıca arka kısımda kameraların hemen altında, orta kısma yerleştirilmiş parmakizi okuyucu da bulunuyor.

https://www.gsmarena.com/renders_neffos_in_the_wild-news-28019.php

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Ortaya çıkan görüntülere göre ön tarafta sadece Neffos, arkada ise Neffos ve TP-Link logolarına yer verilen telefonun başta pil kapasitesi olmak üzere diğer özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak TP-Link'in ürün geliştirdiği alanlardaki fiyat/performans politikası, haberimize konu olan telefonun da Xiaomi Mi6 ve OnePlus 5'de olduğu gibi küresel amiral gemi telefonlarla benzer özellikleri daha ucuza sunması bekleniyor.