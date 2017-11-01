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TP-Link'in yeni telefonu amiral gemilerine meydan okuyor

Bir süre önce akıllı telefon dünyasına giren ve ilk etapta makul fiyatlı modeller sunan TP-Link, ortaya çıkan görüntüler ve gelen son haberlere göre amiral gemi telefon dünyasına girmeye hazırlanıyor.
1 yıl
8,3b
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22
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Modem, router ve diğer ağ ürünleri alanında sahip olduğu pazar payıyla dünyanın en büyük üreticisi olan TP-Link, bir süre önce akıllı telefon dünyasına da adım atmıştı. Neffos markası altında giriş ve orta seviye cihazlara yönelen TP-Link, stratejisini değiştirmiş gibi görünüyor.
GSM Arena'nın verdiği habere göre yakında devler liginde mücadele edecek yeni bir TP-Link Neffos akıllı telefonla tanışacağız. Model adı henüz bilinmeyen telefon, hem tasarım hem de yüksek performanslı bileşenleriyle ses getirecek gibi görünüyor. 18:9 görüntü oranındaki köşeden köşeye  2.5 boyutlu FHD+ ekrana ek olarak, amiral gemi telefonlarda gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve 6GB RAM'de cihazın diğer özellikleri arasında.
Kamera konusunda da iddialı olan telefon, arka tarafta dikey yerleştirilmiş çift kamera ile geliyor. Biri 16MP, diğeri ise 20MP çözünürlüğünde olan kamera paketi aynı zamanda 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamerası da 16MP çözünürlüğünde olan cihazın depolama kapasitesi ise 256GB'a kadar seçenekler içerecek. Ayrıca arka kısımda kameraların hemen altında, orta kısma yerleştirilmiş parmakizi okuyucu da bulunuyor.
Ortaya çıkan görüntülere göre ön tarafta sadece Neffos, arkada ise Neffos ve TP-Link logolarına yer verilen telefonun başta pil kapasitesi olmak üzere diğer özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak TP-Link'in ürün geliştirdiği alanlardaki fiyat/performans politikası, haberimize konu olan telefonun da Xiaomi Mi6 ve OnePlus 5'de olduğu gibi küresel amiral gemi telefonlarla benzer özellikleri daha ucuza sunması bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/renders_neffos_in_the_wild-news-28019.php Yorum Yaz
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cosica 1 yıl en beğenilen
ceket düğmesi gibi dizmişler alt alta
3 Yanıt Yanıtla +28
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alito 1 yıl
Bu telefonun Türkiye'de ucuz satılacağını sanmam. Kan emicilik diye bir meslek var bu memlekette. Hayal kurmayalım bence.
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Texassm0ke 1 yıl
wifisini güçlü yapsalar bari, şöyle 2-3 km den çekse, ne de olsa ilgi alanları
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
Neffos isminden vazgecmeleri lazim
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WarSaw 1 yıl
çerçevesiz telefon iş değil elin habire kenarlarına değip duruyor herkes herzaman 2 elle kullanmak zorunda değil telefonunu
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Minimum 6 inç ekran ve 5000 veya 5000+ mah üzeri pil ile gelir üzerine de uygun fiyat olursa alınır.
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alito 1 yıl
Bu telefonun Türkiye'de ucuz satılacağını sanmam. Kan emicilik diye bir meslek var bu memlekette. Hayal kurmayalım bence.
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DH Misafiri 1 yıl
Eskiden dizayn anlamında Apple izlenir telefonlar ona benzetilirdi, artık Apple dahil birçok firma Samsung dizaynlarını izliyor. Adamlar izleyen olmaktan çıktı izlenen oldu.
Bu da S8'in tasarım konseptini izleyen cihazlardan biri olmuş.
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stalker(1979) 1 yıl
Adamlar düğmeleri nasıl dizerse dizsin yine yaranamıyorlar :)
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zwanzig 1 yıl
Kaç inç olduğu belli değil.Şu hali çok güzel görünse de ergonomisi çok kötü olabilir.
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drjacob 1 yıl
arka tasarım çok kötü ama ön iPhone tasarımından bile güzel
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Texassm0ke 1 yıl
wifisini güçlü yapsalar bari, şöyle 2-3 km den çekse, ne de olsa ilgi alanları
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2K 1 yıl
Bu tarz telefonların ne kadar başarılı, iyi olursa olsun çok başarılı olacağını sanmıyorum. Teknoloji forumlarında ya da bu işlerden anlayan, takip eden kişiler arasında başarılı olabilir ama genel tüketici sadece üstündeki markaya göre satın alıyor. Neden iPhone ve ya Samsung olduğu sorusunun genelde tek cevabı var 'abi iPhone ya'.
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