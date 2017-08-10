TSK'ya 529 adet yeni Kirpi geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek iç güvenlik harekatında gerekse sınır ötesinde icra ettiği harekatlarda büyük yardımcısı olan mayına karşı dayanıklı taktik tekerlekli zırhlı araç BMC Kirpi'den 529 adet daha sipariş edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Kirpi'lerin yeni modeli olduğu belirtilen Kirpi 4x4'ler envanterdeki Kirpiler gibi yüksek zırh korumasıyla ön plana çıkıyor. MRAP sınıfında olan araç uzun yıllardır terörle mücadelede mehmetçiğe hizmet ediyor.

Aracın alt kısmının V hull şeklinde tasarlanması sayesinde alt kısımdan gelecek olan özellikle EYP ve mayın tehditlerine karşı üstün koruma sağlanıyor. Basıncı her iki yana yayan tasarım ile araç içerisindeki personel patlayıcıdan en az hasarı alması hedefleniyor. Ayrıca yolcu kabinindeki koltukların tavana sabitlenmesi vasıtasıyla yerden gelecek olan basınç tehdidi en aza indiriliyor. Araç içerisinde bulunan mazgallar ile personelin dışarıdaki tehditlere hedef olmadan ateş etmesi de sağlanıyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından proje ile alakalı yapılan açıklamada yeni aracın özellikleri şu şekilde belirtildi;

- Patlayıcı Madde/Şüpheli Cisim Tespit ve Müdahale Aracı

- Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Araçları

- Uzaktan Komutalı Silah Sistemi

- Yangın Söndürme Sistemi

- KBRN Korunma Sistemi

- Atış Yeri Hedef Tespit Cihazı

- Tam Bağımsız Süspansiyon Sistemi

- ABS Fren Sistemi

- Yeni Nesil Ergonomik Koltuklar

- GPS Sistemi

- Flaşör ve Görüş Sistemleri

- Telsiz ve İç Konuşma Sistemi

- Navigasyon Cihazı

- Redresör ve IR Aydınlatma Sistemi

- Tepe Lambası ve Projektörler

Son zamanlarda ASELSAN tarafından da yerli imkanlarla geliştirilen ve yine Donanimhaber.com olarak da tanıttığımız SPOT başta olmak üzere atış yeri tespit sistemleri günümüz muharebelerinde önemli bir güç çarpanı olarak görülüyor. Özellikle teröristler tarafından gerçekleştirilen pusu saldırılarında atışın yapıldığı yerin tespit edilmesini sağlayacak olan sistemin, terörle mücadelede kullanılacak olan Kirpilere entegre edilecek olması terörle mücadelede mehmetçiğe büyük avantaj sağlayacak.