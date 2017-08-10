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TSK'ya 529 adet yeni Kirpi geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik tekerlekli araç ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında 529 adet Kirpi 4x4 mayına karşı korumalı zırhlı araç alımı için imzalar atıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,8b
1
18
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek iç güvenlik harekatında gerekse sınır ötesinde icra ettiği harekatlarda büyük yardımcısı olan mayına karşı dayanıklı taktik tekerlekli zırhlı araç BMC Kirpi'den 529 adet daha sipariş edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Kirpi'lerin yeni modeli olduğu belirtilen Kirpi 4x4'ler envanterdeki Kirpiler gibi yüksek zırh korumasıyla ön plana çıkıyor.  MRAP sınıfında olan araç uzun yıllardır terörle mücadelede mehmetçiğe hizmet ediyor.
Aracın alt kısmının V hull şeklinde tasarlanması sayesinde alt kısımdan gelecek olan özellikle EYP ve mayın tehditlerine karşı üstün koruma sağlanıyor. Basıncı her iki yana yayan tasarım ile araç içerisindeki personel patlayıcıdan en az hasarı alması hedefleniyor. Ayrıca yolcu kabinindeki koltukların tavana sabitlenmesi vasıtasıyla yerden gelecek olan basınç tehdidi en aza indiriliyor. Araç içerisinde bulunan mazgallar ile personelin dışarıdaki tehditlere hedef olmadan ateş etmesi de sağlanıyor.  
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından proje ile alakalı yapılan açıklamada yeni aracın özellikleri şu şekilde belirtildi;
- Patlayıcı Madde/Şüpheli Cisim Tespit ve Müdahale Aracı
- Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Araçları
- Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
- Yangın Söndürme Sistemi
- KBRN Korunma Sistemi
- Atış Yeri Hedef Tespit Cihazı
- Tam Bağımsız Süspansiyon Sistemi
- ABS Fren Sistemi
- Yeni Nesil Ergonomik Koltuklar
- GPS Sistemi
- Flaşör ve Görüş Sistemleri
- Telsiz ve İç Konuşma Sistemi
- Navigasyon Cihazı
- Redresör ve IR Aydınlatma Sistemi
- Tepe Lambası ve Projektörler
Son zamanlarda ASELSAN tarafından da yerli imkanlarla geliştirilen ve yine Donanimhaber.com olarak da tanıttığımız SPOT başta olmak üzere atış yeri tespit sistemleri günümüz muharebelerinde önemli bir güç çarpanı olarak görülüyor. Özellikle teröristler tarafından gerçekleştirilen pusu saldırılarında atışın yapıldığı yerin tespit edilmesini sağlayacak olan sistemin, terörle mücadelede kullanılacak olan Kirpilere entegre edilecek olması terörle mücadelede mehmetçiğe büyük avantaj sağlayacak.

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muratai 2 yıl en beğenilen Flag SHİP Killer
Büyük Amiral
Super bir haber

Tayyip Erdoğana Aşığım diyen Sancak Holdingin sahibi Ethem Sancak için süper bir haber tabiki!
1 Yanıt Yanıtla +21
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Super bir haber
1 Yanıt Yanıtla +11
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muratai 2 yıl Flag SHİP Killer
t24.com.tr/...
özet geçmek gerekirse yandaş firma.
1 Yanıt Yanıtla +9
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EtrüskTürkü 2 yıl
Bu alınacak yeni kirpiler silahlı mı?
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Bluflame 2 yıl
kendi sınırlarımızın içinde güvenliği sağlamakdan aciziz, habire zırhlı araçlara daha kalın zırh takıyoruz.
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cepniturk 2 yıl
Güçlü bir patlamada yetersiz kalıyordu düzeltilmesi gerek.
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
o üreticileri ellerini ovuşturuyordur.Sıcak para oh miss.Yandaş felansa.
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porsoro 2 yıl Hendrik Johannes Cruijff
N3DV3D11
o üreticileri ellerini ovuşturuyordur.Sıcak para oh miss.Yandaş felansa.

Eminim batılı bir firmadan alınsaydı ve elin John'un Tom'u elinin ovuştursaydı çıtını çıkarmazdın.
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mcrew 2 yıl
Bu haberden sonra patlayan bomba ile minibüste Mehmetçik şehit oldu haberi duyarsam çok pis söverim
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Bluflame 2 yıl mcrew
mcrew
Bu haberden sonra patlayan bomba ile minibüste Mehmetçik şehit oldu haberi duyarsam çok pis söverim

biz daha 3-5 yıl öncesine kadar açık kasa kamyonla asker intikalı yapıyorduk, 30 yıldır terörle savaşıyoruz yanlışları yeni gördük.
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Barerkican 2 yıl
Yandaş o şu bu bilemem ama mehmetçiğin ford transit gibi en ufak patlamada hurda yığınına dönen araçlarda şehit olmasını istemiyorum. Doğuda her nakil bu tarz zırhlı araçlarla yapılmalı..
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DH Misafiri 2 yıl
TSKnın güçlenmesi şu dönemde daha çok gerekli
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Commodore_64_ 2 yıl
Amerikalı Elon musk'ı yere göğe sığdırmazsınız bize gelince yok burdan yedi yok bunun yalakası bu işleri çıkıp bir kişi yapacak tabiki biz Amerika gibi rahat bir konumda değiliz sürekli içten dıştan tehdit altındayız adamlar altyapısını savunma sistemini yıllar önce kurmuş zaten şimdi üstüne krema sürüyorlar..
1 Yanıt Yanıtla +4
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Krone 2 yıl Commodore_64_
Commodore_64_
Amerikalı Elon musk'ı yere göğe sığdırmazsınız bize gelince yok burdan yedi yok bunun yalakası bu işleri çıkıp bir kişi yapacak tabiki biz Amerika gibi rahat bir konumda değiliz sürekli içten dıştan tehdit altındayız adamlar altyapısını savunma sistemini yıllar önce kurmuş zaten şimdi üstüne krema sürüyorlar..

Elon Musk mı ?
Böyle bir kıyas yapıldığını duysa intihar eder.
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Super bir haber
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muratai 2 yıl Flag SHİP Killer
Büyük Amiral
Super bir haber

Tayyip Erdoğana Aşığım diyen Sancak Holdingin sahibi Ethem Sancak için süper bir haber tabiki!
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