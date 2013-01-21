TSMC: 28nm üretim teknolojisinde pazarın neredeyse tamamına hakimiz

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, 2012 finansal sonuçlarının değerlendirildiği konferans görüşmesinde yıl sonuna doğru 14nm fabrikasyon süreci ile üretime başlayacaklarını açıklamıştı. Yeni nesil üretim teknolojilerinin ticari olarak uygulanabilirliği konusunda pazar liderliğini sürdüren Intel'den sonra, TSMC cephesinden de önemli açıklamalar geldi. Sözleşmeli yarıiletken üreticiliğinde, 200'den fazla müşterisi ile pazarın lider ismi olan Tayvan merkezli TSMC firması, 20nm için 2014/2015 yıllarını işaret ediyor.

TSMC'nin tepe yöneticisi Morris Chang, 28nm fabrikasyon süreci için pazarın neredeyse %100'üne hakim olduklarını ve bu yıl 28nm wafer sevkiyatının 3 kat artacağını ifade etti. Endüstri analistelerince, Apple'ın hali hazırda 32nm süreci ile Samsung tarafından üretilen A serisi yongada sistem formundaki uygulama işlemcileri yakın gelecekte TSMC tarafından üretilmeye başlanacak. Apple'ın milyonlarca adet satan akıllı cihazları için TSMC firnasının yeni fabrika yatırımları yapması beklenebilir zira şirket mevcut müşteri gamıyla zaten tam kapasite çalışan bir pozisyonda yer alıyor.

Morris Chang, müşterilerin 20nm üretim teknolojisine büyük ilgi gösterdiğini ve hacimli üretimin 2014/2015 döneminde başlayacağını ve ayrıca geçişin 28nm ile kıyaslandığında daha hızlı olacağını ifade ediyor. TSMC'nin ARM cephesindeki üretim üstünlüğü dikkate alındığında Intel'in yıl sonunda 14nm sürecine geçiş yapacak olması, ARM ekosistemi ile mücadele noktasında şirkete büyük bir avantaj kazandırabilir. Tabi bu noktada Intel'in yeni üretim teknolojisini ilk olarak Core serisi masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcilerinde kullandığını da unutmamak gerekiyor. ARM'a rakip olan yeni nesil Atom işlemci modellerinin 14nm sürecine ne zaman geçeceği ise henüz belirsiz zira Intel'in bu alanda önce 22nm üretim teknolojisine geçiş sürecini tamamlaması gerekiyor.