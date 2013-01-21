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TSMC: 28nm üretim teknolojisinde pazarın neredeyse tamamına hakimiz

6 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, 2012 finansal sonuçlarının değerlendirildiği konferans görüşmesinde yıl sonuna doğru 14nm fabrikasyon süreci ile üretime başlayacaklarını açıklamıştı. Yeni nesil üretim teknolojilerinin ticari olarak uygulanabilirliği konusunda pazar liderliğini sürdüren Intel'den sonra, TSMC cephesinden de önemli açıklamalar geldi. Sözleşmeli yarıiletken üreticiliğinde, 200'den fazla müşterisi ile pazarın lider ismi olan Tayvan merkezli TSMC firması, 20nm için 2014/2015 yıllarını işaret ediyor.
TSMC'nin tepe yöneticisi Morris Chang, 28nm fabrikasyon süreci için pazarın neredeyse %100'üne hakim olduklarını ve bu yıl 28nm wafer sevkiyatının 3 kat artacağını ifade etti. Endüstri analistelerince, Apple'ın hali hazırda 32nm süreci ile Samsung tarafından üretilen A serisi yongada sistem formundaki uygulama işlemcileri yakın gelecekte TSMC tarafından üretilmeye başlanacak. Apple'ın milyonlarca adet satan akıllı cihazları için TSMC firnasının yeni fabrika yatırımları yapması beklenebilir zira şirket mevcut müşteri gamıyla zaten tam kapasite çalışan bir pozisyonda yer alıyor. 
Morris Chang, müşterilerin 20nm üretim teknolojisine büyük ilgi gösterdiğini ve hacimli üretimin 2014/2015 döneminde başlayacağını ve ayrıca geçişin 28nm ile kıyaslandığında daha hızlı olacağını ifade ediyor. TSMC'nin ARM cephesindeki üretim üstünlüğü dikkate alındığında Intel'in yıl sonunda 14nm sürecine geçiş yapacak olması, ARM ekosistemi ile mücadele noktasında şirkete büyük bir avantaj kazandırabilir. Tabi bu noktada Intel'in yeni üretim teknolojisini ilk olarak Core serisi masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcilerinde kullandığını da unutmamak gerekiyor. ARM'a rakip olan yeni nesil Atom işlemci modellerinin 14nm sürecine ne zaman geçeceği ise henüz belirsiz zira Intel'in bu alanda önce 22nm üretim teknolojisine geçiş sürecini tamamlaması gerekiyor. 

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Rubisco 6 yıl
Daha 6-7 ay öncesine kadar Qualcomun %60 lar civarında talepleri karşılanıyordu. Apple'ın toplam üretim ihtiyacı, TSMC'nin toplam üretim kapasitesinin üzerinde. Daha 28nm için sırada olan ve hala üretim yaptırmaya çalışan bi sürü firma var. Bu tür haberlere yaşasın demeden önce şüpheyle yaklaışın derim, özellikle de Apple'ın bütün hatları süpürmek gibi niyeti varken. Ekran kartları adam gibi fiyata gelecek derken, Apple'ın da diğerlerinin de yüklenmesi ile yine içinden çıkılmaz bi hale gelebilir durum.
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esqhia 6 yıl
memotunc
esqhiaEvet pazarın tamamına hakim ve hala doğru düzgün ürün yok piyasada.Ürettiklerini de asya ve amerika pazarına sürüyolar zaten.Tekel olmak her alanda kötü.Bu yüzden piyasada çok oyuncunun olması her zaman iyidir.
Sabah sabah uyanmadan haber okumanın yan etkileri.Son kullanıcıya ürün üreten bir firmamı tsmc ?Vestel parayı basıp bana şunu üret dediğinde yok ben asya ve amerikaya sürecem ürünlerimi mi diyor ?

Sakin ol arkadaşım.Okuduğumun da yazdığımın da ne olduğunun gayet farkındayım.Ürettiklerini de avrupa ve abd pazarına sürüyolar demişim.Kim bunlar??? Htc,sony,oppo,zte,samsung vs vs. Sorun var mı yok? Tsmc nin de pazara ürün süren firmaların da kim olduğunu ortalama bir forum okuyucusu dahi bilir zaten :) Bunların kim olduğunu ayrıca belirtmediğim için kusura bakma.Sabah sabah bence sen açılamamışsın.iyi forumlar :)
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M@U 6 yıl
Üretimin 3 kat artması demek, Apple bir kıllık yapmazsa, 28nm gpu'ların da adam gibi fiyatlarla sunulması anlamına gelir. En azından olması gereken hale gelir fiyatlar.
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itachi237 6 yıl
adamlar ülkeden direk destek alıyorlar bizim ülke fabrika üretmeye değil satmaya uğraşıyor..
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tahir40 6 yıl
Herhalde adamlar Intel ve Samsung'dan sonra Dünya'nın en büyük çip üretici durumundalar. Umarım biz de nano teknoloji çipleri ülkemizde üretebiliriz.
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memotunc 6 yıl
esqhia
Evet pazarın tamamına hakim ve hala doğru düzgün ürün yok piyasada.Ürettiklerini de asya ve amerika pazarına sürüyolar zaten.Tekel olmak her alanda kötü.Bu yüzden piyasada çok oyuncunun olması her zaman iyidir.

Sabah sabah uyanmadan haber okumanın yan etkileri.
Son kullanıcıya ürün üreten bir firmamı tsmc ?
Vestel parayı basıp bana şunu üret dediğinde yok ben asya ve amerikaya sürecem ürünlerimi mi diyor ?
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kaan_guney 6 yıl
Millet orda 14nm den bahsediyo sen kalk zor zar stabiliteye oturttuğun 28nm de pazar lideriyim diye ortaliklarda dolan
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esqhia 6 yıl
Evet pazarın tamamına hakim ve hala doğru düzgün ürün yok piyasada.Ürettiklerini de asya ve amerika pazarına sürüyolar zaten.Tekel olmak her alanda kötü.Bu yüzden piyasada çok oyuncunun olması her zaman iyidir.
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Applejack 6 yıl
çarşamba pazarı mı

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