TSMC 5 nm yongaların üretimine başladı, %15 performans getirisi var

Dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi yol haritasında geçtiğimiz yıl yer verdiği üzere 5 nm bantlarından ilk örnekleri çıkarmaya başladı. Yeni litografı sayesinde yongalarda performans artışının yanı sıra güç tüketiminde de iyileştirmeler görülecek.

%15 performans artışı sağlayacak

https://wccftech.com/tsmc-5nm-production-euv/

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şu an için işlemcilerden daha çokveuygulamalarında yer alacak yeni üretim tekniğinin işlem dizayn kitinin üretime hazır olduğunu duyurdu. Ayrıca ilk denemelerin de başladığı bilgisini paylaşanmerkezli firma yeni nod sayesindeçekirdeğindeelde edileceğine de yer verdi. Diğer yandantekniği sayesinde 7 nm DUV bantlarına kıyaslayaşanacak.Diğer taraftansüreci de artık iyice olgunlaşmış durumda. Üretim kapasitesini arttıranarzının çoğu mobil pazara gidecek. Ek olaraktekniğiyle hacimli üretime geçilecekbantlarının hacimli üretimine ise bu ay sonunda başlanmış olunacak. Son olarak yılın ikinci yarısında ilk siparişlerinin gönderimine başlayacak olan TSMC yeniyongalarının üretimine başlaması isebulacak.