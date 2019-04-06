Microsoft güncellemelerdeki ısrarından vazgeçiyor

Hali hazırda LTSB sürümü ve Pro dağıtımına has tutulan özellik güncellemeleri erteleme veya görmezden gelme seçeneği Mayıs 2019 versiyonuyla birlikte artık Windows 10 Home kullanıcılarına da sunulacak.

‘’Güncelleştirmeleri denetle’’ butonuna tıklandığında sadece kritik yamalar ve güvenlik güncelleştirmelerinin kontrol edilmesini sağlayacak değişiklik sayesinde deneyimlemek istemediğiniz yenilikleri 18 aya kadar erteleyebileceksiniz. Zaten bu süre zarfında Microsoft çoktan hataları düzeltmiş olur.

Bir çok kullanıcı 1809'u pas geçecek

https://www.extremetech.com/computing/288979-microsoft-will-finally-let-you-choose-when-to-install-windows-10-updates

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Microsoft’un Windows 10’la birlikte değiştirdiği güncelleme politikası kullanıcılar tarafından oldukça sert bir şekilde eleştiriliyor. Firma aradan geçen yılların ardından nihayet şikayetleri dikkate aldı.Windows 10’un bu yıl alacağı ilk büyük güncelleme olacak 1903 sürümü beraberinde görsel taraftan işlevsel tarafa bir çok yeniliği getirecek. Ancak Windows 10 kullanıcılarının en çok sevineceği özellik güncellemelerin yüklenip yüklenmeme kararının bundan böyle Windows’tan devralınıp sahibine teslim edilmesi olsa gerek.Örneğin azımsanmayacak bir kitle halen daha 1803 sürümünü kullanıyor ve sistemlerine güvenlik yamalarının yanı sıra hata düzeltmelerini de alıyor. Son olarak Mayıs 2019 güncellemesinin bu ay içerisinde indirmeye sunulması beklenirken, yeni sürüme geniş ölçekte geçiş mayıs ayını bulacak.