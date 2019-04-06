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Microsoft güncellemelerdeki ısrarından vazgeçiyor

Kullanıcıların Windows 10’dan en çok şikayetçi olduğu konu şüphesiz izinsiz yüklenen ve sistemde sorunlara yol açan güncellemeler. Görünüşe göre yazılım devi kullanıcılara kulak vermiş.
1 ay
7,5b
1
26
Windows
Metehan Göktaş
Yazar
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Microsoft güncellemelerdeki ısrarından vazgeçiyor
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Microsoft’un Windows 10’la birlikte değiştirdiği güncelleme politikası kullanıcılar tarafından oldukça sert bir şekilde eleştiriliyor. Firma aradan geçen yılların ardından nihayet şikayetleri dikkate aldı.

Windows 10’un bu yıl alacağı ilk büyük güncelleme olacak 1903 sürümü beraberinde görsel taraftan işlevsel tarafa bir çok yeniliği getirecek. Ancak Windows 10 kullanıcılarının en çok sevineceği özellik güncellemelerin yüklenip yüklenmeme kararının bundan böyle Windows’tan devralınıp sahibine teslim edilmesi olsa gerek.

Hali hazırda LTSB sürümü ve Pro dağıtımına has tutulan özellik güncellemeleri erteleme veya görmezden gelme seçeneği Mayıs 2019 versiyonuyla birlikte artık Windows 10 Home kullanıcılarına da sunulacak.
 
Microsoft güncellemelerdeki ısrarından vazgeçiyor
‘’Güncelleştirmeleri denetle’’ butonuna tıklandığında sadece kritik yamalar ve güvenlik güncelleştirmelerinin kontrol edilmesini sağlayacak değişiklik sayesinde deneyimlemek istemediğiniz yenilikleri 18 aya kadar erteleyebileceksiniz. Zaten bu süre zarfında Microsoft çoktan hataları düzeltmiş olur.

Bir çok kullanıcı 1809'u pas geçecek 

Örneğin azımsanmayacak bir kitle halen daha 1803 sürümünü kullanıyor ve sistemlerine güvenlik yamalarının yanı sıra hata düzeltmelerini de alıyor. Son olarak Mayıs 2019 güncellemesinin bu ay içerisinde indirmeye sunulması beklenirken, yeni sürüme geniş ölçekte geçiş mayıs ayını bulacak.
https://www.extremetech.com/computing/288979-microsoft-will-finally-let-you-choose-when-to-install-windows-10-updates Yorum Yaz
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TetraYazilim 1 ay en beğenilen
Koskoca Amerika da bu microsoft'a alternatif bir işletim sistemi yapan yok. Ben ona yanıyorum. Apple var o da sadece kendi donanımına yapıyor (hackintosh hariç) Linux falan geçin onları, son kullanıcılar için kişisel fantazilerin ötesine geçemedi
Koskoca Amerika da bu microsoft'a alternatif bir işletim sistemi yapan yok. Ben ona yanıyorum. Apple var o da sadece kendi donanımına yapıyor (hackintosh hariç)...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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bkaakco 1 ay
Daha önce yazmıştım bunun yanlış olduğunu, biz ev kullanıcılarının insan yerine konmadığını. Geç de olsa doğruyu buldular.
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XanthiN 1 ay
Win 8.1 endüstri pro ile gayet mutluyum. Windows 10 bizden uzak olsun.
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imfatalty 1 ay
Mutlu olsak ne yazar, RTX için yeni sürüme geçmeye zorlamıştı.
Kontrol sizde fakat bunu yüklemezsen bunu kullanamazsın diyecek kısaca.
Hep hava cıva....
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xml-arif 1 ay
çok şükür nasıl mutlu oldum anlatamam
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RElS 1 ay
1607 PRO sürümünü kullanıyorum. 1803 özellik güncelleştirmesi uyarısı geldi. Bunu nasıl yok edebilirim? Güncelleme yapmak istemiyorum.. Güncellemeyi geciktir özelliği de devre dışı. gpedit "grup ilkeleri" seçeneklerinden iş için güncel dal seçip 180 güne ayarlamıştım. Bir etkisi olmadı sanırım.
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kayamtky 1 ay
Kullanıcının fendi, Microsoft' u yendi.
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agent1453 1 ay
Bunların amacı istediği gibi kontrol etmek,bir güncelleme ile fazladan işlemci ram kullanımına sebep olmak,iyi niyeti su istimal ettiler,kullanıcılar'ın güvenini harcadınız.
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a_y_k_u_t 1 ay
2 günlük key sıkıntısı yapıp lisans etkinleştirmediği bir hata olmuştu geçenlerde. Onun dışında başka bir hatayla karşılaşmadım yıllardır. Her güncellemeyi de çıktığı gibi indiriyorum. Donanımsal sıkıntıları ve diğer uygulamalardan oluşan sıkıntıları yazılıma bağlamak yanlış.
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10ff 1 ay
Artık çok geç... Çoktan win 7 ye geçtim bile, benim gibi çok fazla kullanıcı vardır bu sebepten downgrade yapan.
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Askaparta 1 ay
7 harikaydı. 10 ile idare ediyoruz.
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TetraYazilim 1 ay en beğenilen
Koskoca Amerika da bu microsoft'a alternatif bir işletim sistemi yapan yok. Ben ona yanıyorum. Apple var o da sadece kendi donanımına yapıyor (hackintosh hariç) Linux falan geçin onları, son kullanıcılar için kişisel fantazilerin ötesine geçemedi
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erturkcan2 1 ay TetraYazilim
Microsoft'taki parayı saklayacak yer bulamazsın, böyle bir firmaya kafa tutacak yapı oluşmaya başlarsa da zaten onu satın alacaktır. Apple'ın mevcut sistemi var fakat o da parayı çok sevdiğinden kendine özel
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DH Misafiri 1 ay
Ben hepsini alıyorum ve alınması gerektiğini de düşünüyorum. 1809 kullanıyorum ve 1903'ü sabırsızlıkla bekliyorum.
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