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    Çinli litografi üreticisi SiCarrier, Batı’ya meydan okuyor

    Çinli litografi ve ekipman üreticisi SiCarrier, ülkenin ABD’nin uyguladığı üst düzey çip üretim kısıtlamalarına karşı koyabileceğini söyledi. SiCarrier, ABD’nin kara listesine alınmıştı.
    Çinli litografi üreticisi SiCarrier, Batı’ya meydan okuyor Tam Boyutta Gör
    ABD’nin ileri düzey çip üretim ekipmanlarına erişimi kısıtlayan ticaret yaptırımlarına rağmen Çin, yerli teknolojilerle bu engelleri aşmaya hazırlanıyor. Çin merkezli çip ekipmanı üreticisi SiCarrier Industry Machines yöneticisi Du Lijun’a göre, ülke 5 nanometre çip üretiminde yerli araçlarını kullanarak önemli bir adım atabilir.

    Çin’in litografi sistemlerine erişimini kısıtlayan ihracat kontrollerine dikkat çeken Du, optik olmayan teknolojiler kullanarak bu sorunun aşılabileceğini belirtiyor. Du, “Optik olmayan teknolojileri kullanabileceğimiz, yani litografi sorunlarının bazılarını çözmek için kendi üretim ekipmanlarımızı kullanabileceğimiz bir yol olabilir” diyerek, şirketin bu alandaki iddiasını ortaya koydu.

    EUV olmadan gelişmiş çip üretim hedefi

    Bu açıklamalar, Şanghay'da düzenlenen ve 1.400'den fazla katılımcının yer aldığı Semicon China 2025 fuarında geldi. SiCarrier’ın aşındırma, biriktirme işlemleri ve optik metroloji gibi alanlarda geliştirdiği araçlar, fuarda en yoğun ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

    Çinli litografi üreticisi SiCarrier, Batı’ya meydan okuyor Tam Boyutta Gör
    SiCarrier’ın çözüm önerisi, çoklu desenleme (multi-patterning) adı verilen bir yönteme dayanıyor. Bu teknik, ASML gibi Batılı şirketlerin geliştirdiği aşırı ultraviyole (EUV) litografi makinelerine erişim ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Ancak Du, bu yöntemin üretim sürecini yaklaşık yüzde 20 oranında karmaşıklaştırabileceği ve verim oranlarını düşürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

    Şirket, 2023 yılında Çin’in fikri mülkiyet düzenleyicisinden çoklu desenleme teknolojisi için patent aldı. Bu patent, derin ultraviyole (DUV) makineleri ve kendinden hizalı dörtlü desenleme (SAQP) teknolojisini kullanarak 5nm seviyesinde üretimi mümkün kılıyor. Bu yaklaşım, EUV makinelerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırırken üretim maliyetlerini de düşürmeyi hedefliyor.

    SMIC ve Huawei ile yakın ilişki

    Şirketin ekipmanlarının, Çin’in en büyük çip üreticilerinden biri olan Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) tarafından kullanıldığı belirtiliyor. SiCarrier’ın bir diğer dikkat çeken iş ortağı ise Çin’in teknoloji devi Huawei. Bloomberg’in haberine göre, iki şirket arasında çip üretimi konusunda iş birliği bulunuyor.

    2021 yılında kurulan ve Çin devletine bağlı bir yatırım fonu tarafından finanse edilen SiCarrier, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık 2024’te kara listeye alınan 140 Çinli teknoloji şirketi arasında yer alıyor.

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    TheJudgé 1 gün önce

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