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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TSMC, Apple ve Qualcomm'un yonga tedariğindeki ayrıcalık isteğini reddetti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Bloomberg tarafından yayınlanan habere göre; Qualcomm ve Apple'ın yonga tedariğinde bazı ayrıcalıklara sahip olmak için TSMC'ye yaptıkları teklif TSMC tarafından geri çevrildi.

Qualcoom ve Apple'ın TSMC'ye üretimin bir kısmını kendilerine ayırmaları için yaptıkları bu teklif 1 milyar dolar gibi yüksek bir rakam içermesine rağmen, TSMC üretimdeki esnekliğin korunabilmesi için teklifi reddetti. Teklifin sunulma nedeni hakkında kesin bir açıklama yapılmasa da, teklifin temel nedeninin Apple'ın Samsung'a olan bağlılığını azaltma isteği gösteriliyor. Bilindiği üzere Samsung, Apple'ın iPad2, iPhone 4s ve yeni iPad'te kullanılan A5 ile A5x yongalarının üretimini gerçekleştiriyor.

Qualcomm'un yonga üretimindeki yetersizliği de şirketin gelirlerinde azalmaya neden oluyor. Ayrıca TSMC'nin 28 nm'lik dökümlerin üretiminde yaşadığı sıkıntılar Nvidia ve Qualcomm'u olumsuz bir şekilde etkiliyor. TSMC ise , bu konudaki taleplerde 2013'e kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını daha önce dile getirmişti.
http://www.bloomberg.com/news/2012-08-29/apple-qualcomm-spurned-in-bids-for-exclusive-tsmc-chip-supply.html Yorum Yaz
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the_end_ 6 yıl en beğenilen
Yok patent, yok hırsız diye mecbur olduğun şirketi suçlayıp kendine başka kapı ararsan, en sonunda dönersin yine aynı kapıyı çalarsın apple
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myhotyro 6 yıl
Denizde kum, elmada para. Medem Samsung'a muhtaç kalmak istemiyorsun kur kendi fabrikanı, yap kendi tasarımını ve üret. Kıt bilgi ile elma zaten tasarım yapıyor diyeceklere şimdiden cevap vereyim de: Samsung'un tasarımlarında ufak tefek oynamalarla işlemci tasarlanmış olmuyor.
Samsung Teksas'a işlemci fabrikası kuruyor. Üç tane Samsung alacak parası olan elma fabrikasını kuracağına onun bunun kapasında yalvar yakar ağlıyor.
Denizde kum, elmada para. Medem Samsung'a muhtaç kalmak istemiyorsun kur kendi fabrikanı, yap kendi tasarımını ve üret. Kıt bilgi ile elma zaten tasarım yapıyor...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 6 yıl
myhotyro
Denizde kum, elmada para. Medem Samsunga muhtaç kalmak istemiyorsun kur kendi fabrikanı, yap kendi tasarımını ve üret. Kıt bilgi ile elma zaten tasarım yapıyor diyeceklere şimdiden cevap vereyim de: Samsungun tasarımlarında ufak tefek oynamalarla işlemci tasarlanmış olmuyor.Samsung Teksasa işlemci fabrikası kuruyor. Üç tane Samsung alacak parası olan elma fabrikasını kuracağına onun bunun kapasında yalvar yakar ağlıyor.

yapma kardeşim 3 tane alacak parası nerde samsung'un sadece telefon mu üretiyor buzdolabı iş makinesi kendi remlerini ve başka markaların remlerini üreten bir firma asla bişey yapamaz samsunga....
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OverClocK1ng 6 yıl
Adamsın TSMC...
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myhotyro 6 yıl
Moribito
myhotyro Denizde kum, elmada para. Medem Samsunga muhtaç kalmak istemiyorsun kur kendi fabrikanı, yap kendi tasarımını ve üret. Kıt bilgi ile elma zaten tasarım yapıyor diyeceklere şimdiden cevap vereyim de: Samsungun tasarımlarında ufak tefek oynamalarla işlemci tasarlanmış olmuyor. Samsung Teksasa işlemci fabrikası kuruyor. Üç tane Samsung alacak parası olan elma fabrikasını kuracağına onun bunun kapasında yalvar yakar ağlıyor.
Bu ne ya! Samsung hakkinda bilginiz yok galiba. Apple nerde Samsung alicak mis ? Hemde 3 tane. Samsung (2011 Gelir): $247 Milyar Dolar (http://en.wikipedia.org/wiki/Samsung) Apple (2011 Gelir): $108 Milyar Dolar (http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.) Samsung her alanda faliyet gosteren bir imparatorluk. Apple ise dunyanin en degerli sirketlerinden biri ama, parcalari hep toplama sagdan soldan, Apple iyi para biriktirdi, $5 dolarlik kablolari, $60-$70 dolara sataraktan. Apple urunlerini severim, stabildir, yenilikcidir ama cok pahalidir. Dunya acik kaynakli koda giderken, urun cesitliligi artirirken, rekabeti cogaltip kullaniya bir cok urun sunurken. Apple devamli icine kapanir, bende ben der, iste Applein bu yonunu sevmiyorum. 100 yilda bir alet cikartiyordu, simdi rakipleri cogalip, cesitliligi artirinca, herseyin kendine ozel olmasini istiyor. Apple bu yuzden kan kaybediyor, bos islerce ugrasicagina, yillar once yaptigi gibi yenilikli urunler cikartsa Apple piyasayi gene sallar, ama nerde, tutturmus ucuncu parti fimalarinda sadece kendisine calismasini istiyor. --- Eklemeden edemicem. Applein gercekten bayildigim yonu ize, pazarlamadir. Adamlarin buyumesinde en onemli etken pazarlama stratejileri, hatta bazen kendi icat etmedikleri seyleri bile, etmis gibi gosterip, insanlari inandiriyorlar kendilerine. Acikcasi is dunyasinda bunlar normaldir, ve Apple bu konuda mukemmel, adamlar her yerde Apple kelimesini kullandittiriyor. Samsung sayfasina giriyorsun, apple orda, sonye giriyorsun apple orda, nokia diyosun apple orda.
. Sadece mukemmel pazarlama ve is strajesinin urunu bunlar. Applei bu konuda tebrik ediyorum.

Güzel yazmışsın genel olarak katılıyorum da şu gelir kısmını yanlış yorumluyorsun. $247 Milyar Dolar Samsungun brut geliri, $108 Milyar Dolar da Apple ın brut geliri. Apple'ın ürünlerinin kar marjı kat be kat fazla. $247 Milyar Dolar'ın belki 227 Milyar Dolar'ı maliyetken, $108 Milyar Dolar'ın en çok
35-40 Miyar $'ı maliyet. Rakamları kıyaslama amaçlı tahmini yazdım, biraz fazla biraz eksik olabilir. Sonuçta vergileride verdiktan sonra satışların aşağı yukarı yarısı Apple'ın cebine nakit olarak giriyor, Samsung için bu oran %5 bile değil. Böylece Apple'ın kasasında Samsungu alabileceğinden çok daha fazla para birikiyor. 3 Samsung alamasada Samsungu alabilir. Dolayısıyla Samsungun değerlerinin %5 i bile olmayan işlemci tasarım ve üretim kısmına muhtaç kalmayacak, kendi tesisini kurabilecek maddi altyapısı çok çok çok fazlası ile var.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Moribito 6 yıl myhotyro
myhotyro

Moribito

myhotyro Denizde kum, elmada para. Medem Samsunga muhtaç kalmak istemiyorsun kur kendi fabrikanı, yap kendi tasarımını ve üret. Kıt bilgi ile elma zaten tasarım yapıyor diyeceklere şimdiden cevap vereyim de: Samsungun tasarımlarında ufak tefek oynamalarla işlemci tasarlanmış olmuyor. Samsung Teksasa işlemci fabrikası kuruyor. Üç tane Samsung alacak parası olan elma fabrikasını kuracağına onun bunun kapasında yalvar yakar ağlıyor.
Bu ne ya! Samsung hakkinda bilginiz yok galiba. Apple nerde Samsung alicak mis ? Hemde 3 tane. Samsung (2011 Gelir): $247 Milyar Dolar (http://en.wikipedia.org/wiki/Samsung) Apple (2011 Gelir): $108 Milyar Dolar (http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.) Samsung her alanda faliyet gosteren bir imparatorluk. Apple ise dunyanin en degerli sirketlerinden biri ama, parcalari hep toplama sagdan soldan, Apple iyi para biriktirdi, $5 dolarlik kablolari, $60-$70 dolara sataraktan. Apple urunlerini severim, stabildir, yenilikcidir ama cok pahalidir. Dunya acik kaynakli koda giderken, urun cesitliligi artirirken, rekabeti cogaltip kullaniya bir cok urun sunurken. Apple devamli icine kapanir, bende ben der, iste Applein bu yonunu sevmiyorum. 100 yilda bir alet cikartiyordu, simdi rakipleri cogalip, cesitliligi artirinca, herseyin kendine ozel olmasini istiyor. Apple bu yuzden kan kaybediyor, bos islerce ugrasicagina, yillar once yaptigi gibi yenilikli urunler cikartsa Apple piyasayi gene sallar, ama nerde, tutturmus ucuncu parti fimalarinda sadece kendisine calismasini istiyor. --- Eklemeden edemicem. Applein gercekten bayildigim yonu ize, pazarlamadir. Adamlarin buyumesinde en onemli etken pazarlama stratejileri, hatta bazen kendi icat etmedikleri seyleri bile, etmis gibi gosterip, insanlari inandiriyorlar kendilerine. Acikcasi is dunyasinda bunlar normaldir, ve Apple bu konuda mukemmel, adamlar her yerde Apple kelimesini kullandittiriyor. Samsung sayfasina giriyorsun, apple orda, sonye giriyorsun apple orda, nokia diyosun apple orda.
. Sadece mukemmel pazarlama ve is strajesinin urunu bunlar. Applei bu konuda tebrik ediyorum.


Güzel yazmışsın genel olarak katılıyorum da şu gelir kısmını yanlış yorumluyorsun. $247 Milyar Dolar Samsungun brut geliri, $108 Milyar Dolar da Apple ın brut geliri. Apple'ın ürünlerinin kar marjı kat be kat fazla. $247 Milyar Dolar'ın belki 227 Milyar Dolar'ı maliyetken, $108 Milyar Dolar'ın en çok
35-40 Miyar $'ı maliyet. Rakamları kıyaslama amaçlı tahmini yazdım, biraz fazla biraz eksik olabilir. Sonuçta vergileride verdiktan sonra satışların aşağı yukarı yarısı Apple'ın cebine nakit olarak giriyor, Samsung için bu oran %5 bile değil. Böylece Apple'ın kasasında Samsungu alabileceğinden çok daha fazla para birikiyor. 3 Samsung alamasada Samsungu alabilir. Dolayısıyla Samsungun değerlerinin %5 i bile olmayan işlemci tasarım ve üretim kısmına muhtaç kalmayacak, kendi tesisini kurabilecek maddi altyapısı çok çok çok fazlası ile var.

Net gelirlerin farkindayim, Apple Net gelirde geciyor, cunku urunlerini maaliyetinin cok cok ustune satiyor, vede alicak bircok eleman buluyor, rekabetci firma degil Apple. Apple piyasasi daraltikca, ne yapicagini sasiriyor, cunku daha once boyle rekabet ortamina girmedi mobil sektorde. Buda Apple'a para kaybina yol acmaya basliyacaginin gostergesidir.

Ayrica Apple Samsung'u alamaz. Samsung'un toplam kurulustarinin, fabrikalarinin, diger tum gayrimenkullerinin, vsvs degeri $400 milyar dolar civarinda. Varmi Apple'da $400 milyar dolar ?
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myhotyro 6 yıl
Erasmus78
myhotyroDenizde kum, elmada para. Medem Samsunga muhtaç kalmak istemiyorsun kur kendi fabrikanı, yap kendi tasarımını ve üret. Kıt bilgi ile elma zaten tasarım yapıyor diyeceklere şimdiden cevap vereyim de: Samsungun tasarımlarında ufak tefek oynamalarla işlemci tasarlanmış olmuyor.Samsung Teksasa işlemci fabrikası kuruyor. Üç tane Samsung alacak parası olan elma fabrikasını kuracağına onun bunun kapasında yalvar yakar ağlıyor.
Samsungun tasarımlarına ufak tefek ekleme yapmak derken? Bi açsana şu ifadeyi. Samsungun bir işlemci mimarisi tasarımı mı var mesela? Önce oradan başla. Hiç bir bok bilmediği halde biliyormuş gibi yazanları da pek bi severim.

Her boku yediğin için her boku da sen biliyorsun galiba. Saygı duydum doğru sana. Tasarımdı, işlemciydi vcs daha fazlasını yazmayacağım, anlamazsın. Anladığın tek şey bok çeşitleri. Afiyet olsun. Banada ağzımı bozdurdunya, ağzından bokun eksik kalmasın, ne diyeyim.
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Erasmus78 6 yıl
myhotyro
Denizde kum, elmada para. Medem Samsunga muhtaç kalmak istemiyorsun kur kendi fabrikanı, yap kendi tasarımını ve üret. Kıt bilgi ile elma zaten tasarım yapıyor diyeceklere şimdiden cevap vereyim de: Samsungun tasarımlarında ufak tefek oynamalarla işlemci tasarlanmış olmuyor.Samsung Teksasa işlemci fabrikası kuruyor. Üç tane Samsung alacak parası olan elma fabrikasını kuracağına onun bunun kapasında yalvar yakar ağlıyor.

Samsung'un tasarımlarına ufak tefek ekleme yapmak derken? Bi açsana şu ifadeyi. Samsung'un bir işlemci mimarisi tasarımı mı var mesela? Önce oradan başla.
Hiç bir bok bilmediği halde biliyormuş gibi yazanları da pek bi severim.
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theyapici 6 yıl
pparabol nasıl olsa ama emzik yok
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maxmania 6 yıl
DH Misafiri
Unutmayın inşaatı yapanda amelelerdir ama isimleri hiç bir yerde geçmezç herkes haddini bilecek!

senin gibi de**olarda haddini bilse keşke.
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napolyon94 6 yıl
yukuberk mode on
sony bile yongasını kendi üretiyor (hoş ericson ayrıldı ama)
yukuberk mode off
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This Time 6 yıl napolyon94
napolyon94
yukuberk mode on
sony bile yongasını kendi üretiyor (hoş ericson ayrıldı ama)
yukuberk mode off







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bocekgrafik 6 yıl
Tekstil atölyesi mi açıyorsunuz arkadaşlar! Bu işler o kadar kolay mı sanıyorsunuz?
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cagataykoroglu 6 yıl
Çok sert.
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FRAPS 6 yıl
Bazıları apple kendi fabrikasını kursun demiş. Apple da o arge ve o teknik bilgi nerede
O anca fason üretim yaptırır parçalarıda dışarıdan toplar.
İçinede kıytırık ios yükledi mi kasasını doldurur. Hakketmeden para kazanıyor
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