TSMC, Apple ve Qualcomm'un yonga tedariğindeki ayrıcalık isteğini reddetti

Bloomberg tarafından yayınlanan habere göre; Qualcomm ve Apple'ın yonga tedariğinde bazı ayrıcalıklara sahip olmak için TSMC'ye yaptıkları teklif TSMC tarafından geri çevrildi.

http://www.bloomberg.com/news/2012-08-29/apple-qualcomm-spurned-in-bids-for-exclusive-tsmc-chip-supply.html

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Qualcoom ve Apple'ın TSMC'ye üretimin bir kısmını kendilerine ayırmaları için yaptıkları bu teklif 1 milyar dolar gibi yüksek bir rakam içermesine rağmen, TSMC üretimdeki esnekliğin korunabilmesi için teklifi reddetti. Teklifin sunulma nedeni hakkında kesin bir açıklama yapılmasa da, teklifin temel nedeninin Apple'ın Samsung'a olan bağlılığını azaltma isteği gösteriliyor. Bilindiği üzere Samsung, Apple'ın iPad2, iPhone 4s ve yeni iPad'te kullanılan A5 ile A5x yongalarının üretimini gerçekleştiriyor.Qualcomm'un yonga üretimindeki yetersizliği de şirketin gelirlerinde azalmaya neden oluyor. Ayrıca TSMC'nin 28 nm'lik dökümlerin üretiminde yaşadığı sıkıntılar Nvidia ve Qualcomm'u olumsuz bir şekilde etkiliyor. TSMC ise , bu konudaki taleplerde 2013'e kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını daha önce dile getirmişti.