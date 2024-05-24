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    Anlık Bildirim

    Samsung, en büyük gelir kaynaklarından biri olan Qualcomm'u kaybetti

    Samsung’un yarı iletken üretim performansı ana rakibi TSMC ile mücadele etmekte zorlanıyor. Bu sorun, şirketin en büyük gelir kaynaklarından Qualcomm'u kaybetmesine neden oldu.
    Samsung, en büyük gelir kaynaklarından Qualcomm'u kaybetti Tam Boyutta Gör
    Samsung, 3nm üretim sürecine geçişte istediği performansı ve verimliliği elde edemedi. Şirket şimdilerde hızlı bir şekilde bu yılın ikinci yarısında performans ve verimlilik alanlarında geliştirmeler içeren ikinci nesil 3nm GAA sürecine geçmeyi hedefliyor. Tüm bunlar yaşanırken Samsung, en büyük gelir kaynaklarından biri olan Qualcomm'u da kaybediyor.

    Samsung, Qualcomm'u kaybetti

    Qualcomm, Samsung'un en büyük beş gelir kaynağından biri olarak kabul ediliyordu. Ancak görünüşe göre Qualcomm, artık Samsung’un büyük müşterilerinden birisi değil ve artık siparişlerinin çoğunu TSMC’ye veriyor. TSMC, Samsung’un yarı iletken üretimi alanındaki en büyük rakibi. Samsung ise ikinci nesil 3nm GAA ile Qualcomm'u yeniden kendisine çekebilir. Ancak bunu zaman gösterecek.

    Samsung tarafından 16 Mayıs'ta yayınlanan rapora göre Samsung’un en büyük gelir kaynağı ise ironik bir şekilde Apple. İlk beşin geri kalanında ise Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics ve Verizon yer alıyor. Bu beş şirket, Samsung’un toplam gelirinin yüzde 13’ünü oluşturuyor. Qualcomm'un adı ise 2021’den bu yana ilk kez listede yer almadı. Aslında bu büyük bir sürpriz değil zira TSMC, 3nm ve 4nm’de yüksek verimliliğe ve güvenilirliğe sahip.

    Samsung, ikinci nesil 3nm sürecine hazırlanırken bir yandan da 2nm GAA teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şimdilik Samsung’un bu süreçte nerede olduğu ve ne gibi kazanımlar getireceği belirsiz. Ancak hatırlarsanız Apple’ın geçtiğimiz günlerde TSMC’yi 2nm’de öncelik almak için ziyaret ettiği bildirilmişti. Eğer Apple, yeniden TSMC’nin yeni sürecinde ayrıcalık elde ederse Qualcomm, uygun olması halinde Samsung’a dönebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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