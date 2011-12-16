TTNET, 3G Mobil İnternet kampanyasını başlattı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcı TTNET, TTNET WiFi adını verdiği mobil internet kampanyasının ardından 3G hizmetiyle de mobil internet kullanımına yeni bir boyut getiriyor.
Son dönemlerde akıllı telefon,tablet ve diğer taşınabilir cihazlarla mobil internetin önemi ve gerekliliği su götürmez bir gerçek haline geldi. GSM operatörleri ve internet sağlayıcıları da bu yönde hazırladıkları kampanya ve tariflerle kullanıcılara cazip data paketleri sunmaya başladı. TTNET'te hazırlamış olduğu 3G Mobil İnternet kampanyasıyla pazarda fiyatıyla iddialı bir yer edinecek gibi görünüyor zira TTNET, 12 aylık taahhür karşılığı kullanıcılara aylık 19 TL'ye 4GB kotalı mobil internet ve SINIRSIZ TTNET WiFi dakikası sunuyor.
Bu hizmetten faydalanmak için TTNET ADSL abonesi olmak gerekmiyor, 3G altyapısı AVEA tarafından hazırlanan TTNET 4GB 3G Mobil İnternet kampanyasının paket fiyatına 3G mobil modeminde dahil olduğunu belirtmekte fayda var.
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Öyle bişey yok, sanırım yanlış anlaşılma olmus size verdiği wifi hizmetine laptopunuzun wirelessinden girebilirsiniz. Size kullanıcı adı ve şifre veriyor bu sayede alışveriş merkezlerinde, otogarlarda, mola verdiğiniz bazı yerlerde internetsiz kalmıyosunuz ve sınırsız
Mobilde En düşük Hız 256 kbps olsun... Hep Destek Tam destek....
resim.donanimhaber.com/...
3G de tekel değil ondandır.
Hat ve modem bana ağustos sonlarında felan ulaştı hatırladığım kadarıyla. Hiç açıldı mı bilmiyorum ama Ekimin 7 sinde iptal edilip; ki ben iptal başvurusunda felan BULUNMADIM(!!!!) bana ceza faturası olarak 125 tl Kasım faturası kesilmiş.
Neymiş efendim kullanmadığım için iptal etmişler, benim güvenliğimi sağlamışlar, bana ulaşmaya çalışıp ulaşamamışlar felan fistan...
Benim haberim yeni oluyorbu olaylardan.
Kendi abonelerine hediye vermek için arayıp, hediye verip, sonra ulaşamadık diyip iptal işlemi yapıp ceza kesen bir firma...
Bu nasıl bir anlayış? Hediye verip soygunculuk mu oynanıyor?
Böbrekleri felan saklayayım mazallah TTNET ÇIKABİLİR?!
AMA 600 DK KULLANDIM SONRA MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ ARADIM BANA DÖNECEKLERMİŞ HALA ÇÖZÜLMEDİ BU NASIL HİZMET ÜNLÜ OYUNCULARI OYNATMAKLA OLMUYOR TTNET...