TTNET, 3G Mobil İnternet kampanyasını başlattı



Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcı TTNET, TTNET WiFi adını verdiği mobil internet kampanyasının ardından 3G hizmetiyle de mobil internet kullanımına yeni bir boyut getiriyor.

Son dönemlerde akıllı telefon,tablet ve diğer taşınabilir cihazlarla mobil internetin önemi ve gerekliliği su götürmez bir gerçek haline geldi. GSM operatörleri ve internet sağlayıcıları da bu yönde hazırladıkları kampanya ve tariflerle kullanıcılara cazip data paketleri sunmaya başladı. TTNET'te hazırlamış olduğu 3G Mobil İnternet kampanyasıyla pazarda fiyatıyla iddialı bir yer edinecek gibi görünüyor zira TTNET, 12 aylık taahhür karşılığı kullanıcılara aylık 19 TL'ye 4GB kotalı mobil internet ve SINIRSIZ TTNET WiFi dakikası sunuyor.

Bu hizmetten faydalanmak için TTNET ADSL abonesi olmak gerekmiyor, 3G altyapısı AVEA tarafından hazırlanan TTNET 4GB 3G Mobil İnternet kampanyasının paket fiyatına 3G mobil modeminde dahil olduğunu belirtmekte fayda var.