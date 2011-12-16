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TTNET, 3G Mobil İnternet kampanyasını başlattı

7 yıl
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43
Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcı TTNET, TTNET WiFi adını verdiği mobil internet kampanyasının ardından 3G hizmetiyle de mobil internet kullanımına yeni bir boyut getiriyor.
Son dönemlerde akıllı telefon,tablet ve diğer taşınabilir cihazlarla mobil internetin önemi ve gerekliliği su götürmez bir gerçek haline geldi. GSM operatörleri ve internet sağlayıcıları da bu yönde hazırladıkları kampanya ve tariflerle kullanıcılara cazip data paketleri sunmaya başladı. TTNET'te hazırlamış olduğu 3G Mobil İnternet kampanyasıyla pazarda fiyatıyla iddialı bir yer edinecek gibi görünüyor zira TTNET,  12 aylık taahhür karşılığı kullanıcılara aylık 19 TL'ye 4GB kotalı mobil internet ve SINIRSIZ TTNET WiFi dakikası sunuyor.
Bu hizmetten faydalanmak için TTNET ADSL abonesi olmak gerekmiyor, 3G altyapısı AVEA tarafından hazırlanan TTNET 4GB 3G Mobil İnternet kampanyasının paket fiyatına 3G mobil modeminde dahil olduğunu belirtmekte fayda var.

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DH Misafiri 6 yıl
nasıl iş anlamadım, türkiyede çok dolaşan birisi olamam rağmen EDGE dışında bir hız göremedim. ankarada bile; eryaman, demetevler, batıkent, elvankent, kızılay, ulus (Telekom binasının karşısından) denememe rağmen EDGE dışında bağlanamıyorum. 2 yıldan fazla süredir kullandığım 29 TL olan vinn'i kapattrımıştım şimdi bin pişmanım. bunada vergilerle beraber 23 civarında fatura geliyor keşke 6 lira daha verseydimde vinna devam etseydim. modemi değiştirdim yine bir değişiklik yok. ya aveade 3G yok yada benim hattımı 3G ye kapamışlar müşteri hizmetlerini aradım değişen birşey olmadı. sakın ha ben yandım siz yanmayın. şimdi tüketici hakem heyetine başvurup 3G diye satın aldığım hattın 3G hizmeti vermediği için iptalini ve şu ana kadar yapmış olduğum ödemelerinde iadesini isteyeceğim. sonra tekrar vinn.
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DH Misafiri 6 yıl
Mobil modemden wifi kullanımı nasıl yapıyoruz ?
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Blindfire 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Mobil modemden wifi kullanımı nasıl yapıyoruz ?

Öyle bişey yok, sanırım yanlış anlaşılma olmus size verdiği wifi hizmetine laptopunuzun wirelessinden girebilirsiniz. Size kullanıcı adı ve şifre veriyor bu sayede alışveriş merkezlerinde, otogarlarda, mola verdiğiniz bazı yerlerde internetsiz kalmıyosunuz ve sınırsız


Mobilde En düşük Hız 256 kbps olsun... Hep Destek Tam destek....
resim.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Sanırım şu ttnetten memnun kalan birtek ben varım öğrenci yurdunda kaldığımdan ve yurtta sağlanan internetin pahalı aynı zamanda hızının düşük olmasından bu kampanyadan yararlandım gayet güzel çekiyor hemde şehir bile denemeyecek yerde daha önceden kullandığım turkcell vınndan daha hızlı ayrıca kota takibini modemin programından gayet rahat bir şekilde yapabiliyorum hatta kota aşımını önlemek için bir uyarıcı ve bağlantı kesimini sağlayan ek özellikte düşünülmüş. Bu arada ttnette çalışmıyorum ve çalışan akrabamda yok :)
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Emyn1907 7 yıl
sizden nefret ediyoruz..
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eren16 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sanırım şu ttnetten memnun kalan birtek ben varım öğrenci yurdunda kaldığımdan ve yurtta sağlanan internetin pahalı aynı zamanda hızının düşük olmasından bu kampanyadan yararlandım gayet güzel çekiyor hemde şehir bile denemeyecek yerde daha önceden kullandığım turkcell vınndan daha hızlı ayrıca kota takibini modemin programından gayet rahat bir şekilde yapabiliyorum hatta kota aşımını önlemek için bir uyarıcı ve bağlantı kesimini sağlayan ek özellikte düşünülmüş. Bu arada ttnette çalışmıyorum ve çalışan akrabamda yok :)

3G de tekel değil ondandır.
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kkutluay 7 yıl
Arkadaslar bilginiz olmasi acisindan kota takibinizi KULLAN yazip 9495 e gondererek yapabilirsiniz.
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lordakrep 7 yıl
iyi tama fiyatı geyet uygun ama şu alet 3G yi bırak EDGE ile zor bağlanıyor.o da anasayfayı zor açıyor. hiç bir işlem yapamadım aldığımdan beri.fiyatından dolayı almayı düşünenler varsa almasınlar. önce bir yakın çevresinde kullanan varmı onu öğrensinler hızı iyiyse alınabilir.ben aldığıma pişman oldum.siz almadan önce iyi bir araştırma yapın derim ben.
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DH Misafiri 7 yıl
turkcell i tek geçerim her ne kadar maddi yönden düşündürse bile;)
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_KoLCu_ 7 yıl
Geçtiğimiz ağustos ayında TTNet tarafından aranılarak "3g modem hediye+aylık 500 mb internet+ aylık 1 tl: 24 ay taahhüt" şeklinde kampanya hediye edildiğini öğrendim. Kabul ettim. (öküzlük bende)
Hat ve modem bana ağustos sonlarında felan ulaştı hatırladığım kadarıyla. Hiç açıldı mı bilmiyorum ama Ekimin 7 sinde iptal edilip; ki ben iptal başvurusunda felan BULUNMADIM(!!!!) bana ceza faturası olarak 125 tl Kasım faturası kesilmiş.
Neymiş efendim kullanmadığım için iptal etmişler, benim güvenliğimi sağlamışlar, bana ulaşmaya çalışıp ulaşamamışlar felan fistan...
Benim haberim yeni oluyorbu olaylardan.
Kendi abonelerine hediye vermek için arayıp, hediye verip, sonra ulaşamadık diyip iptal işlemi yapıp ceza kesen bir firma...
Bu nasıl bir anlayış? Hediye verip soygunculuk mu oynanıyor?
Böbrekleri felan saklayayım mazallah TTNET ÇIKABİLİR?!
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vinsanity703 7 yıl
Turkcellin Vınnıyla çok rahat 720p video izlerken, aynı yerden avea'nın vınnıyla nete zor bağlandım. Sakın bulaşmayın.
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DH Misafiri 7 yıl
TTNET 3G 4 GB KOTALI MOBİL MODEM ALDIM 5 OCAK 2012 DE WİFİ SINIRSIZ DİYORLARDI
AMA 600 DK KULLANDIM SONRA MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ ARADIM BANA DÖNECEKLERMİŞ HALA ÇÖZÜLMEDİ BU NASIL HİZMET ÜNLÜ OYUNCULARI OYNATMAKLA OLMUYOR TTNET...
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DH Misafiri 7 yıl
güzel kampanya
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DH Misafiri 7 yıl
24 saat omadı hizmet sıfır kot atakibini nasıl yapacam bilemedim sordum onlarda bilmiyo bilen bvarsa yazsın lütfen
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