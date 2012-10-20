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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TTNET, aylık 29.90TL'den başlayan taksitlerle bilgisayar kampanyası başlattı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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 Sık sık dönemin popüler PC modellerini taksitli kampanyalarla abonelerine ulaştıran TTNET, yeni kampanyasıyla 4 farklı PC modelini daha aylık taksitlerle sunmaya başladı.

Kampanyaya yeni ve mevcut tüm TTNET aboneleri katılabiliyor. Daha önceki bilgisayar kampanyalarına katılanların ise katılım tarihi üzerinden 1 yıl geçmesi gerekiyor.

Kampanya kapsamında abonelere ulaştırılacak olan modeller; Casper Nirvana Desktop, Samsung NP300E5C dizüstü, HP Pavilion g6 dizüstü ve Casper Nirvana Ultrabook olacak.

Casper Nirvana Desktop modeli 2.9GHz saat hızında çalışan Pentium E6500 işlemci, 2GB RAM, 500GB HDD ve 18.5 inçlik LED monitör gibi özelliklere sahip. Ürün 24 ay taahhütle ayda 44.90TL'den, 36 ay taahhütle ayda 24.90TL'den satışa sunuldu.

Samsung NP300E5C dizüstü modeli Ivy Bridge tabanlı 2.4GHz saat hızında çalışan Intel Core i3 3110 işlemci, 15.6 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, 2GB DDR3 RAM, 320GB 5400 devir/dakika HDD, DVD sürücü gibi özelliklere sahip. Ürün 24 ay taahhütle ayda 58.90TL, 36 ay taahhütle ise ayda 39.90TL.

HP Pavilion g6 dizüstü modeli Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3210M işlemci, 15.6 inçlik ekran, 4GB DDR3 RAM, 320GB/500GB HDD, 1GB video bellekli AMD Radeon HD 7670M grafik birimi gibi özelliklere sahip. Ürün 24 ay taahhütle ayda 72.90TL, 36 ay taahhütle ise ayda 52.90TL.

Casper Nirvana Ultrabook modeli ise Ivy Bridge tabanlı 1.7GHz saat hızında çalışan Intel Core i5-3317U işlemci, 14 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD, Intel HD 4000 grafik birimi, USB 3.0 gibi özelliklere sahip. Ürün 24 ay taahhütle ayda 89.90TL, 36 ay taahhütle ise ayda 64.90TL.

Kampanya için en yakın TTNET satış noktasına başvurulması veya online formun doldurulması gerekiyor.


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Sajuuk 6 yıl en beğenilen
Ne güzeeel, ben de diyorum bugün kazık fiyatlı bir şey almamıştım bi de böyle kendimi 24 ay bağlayacak, donanımhaber sayesinde aradığım kazığı buldum teşekkürler dh
Ne güzeeel, ben de diyorum bugün kazık fiyatlı bir şey almamıştım bi de böyle kendimi 24 ay bağlayacak, donanımhaber sayesinde aradığım kazığı buldum teşekkürle...
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İTMEN 6 yıl
TTNET BU YAZDIKLARIMIZI GÖRÜRDE DERS ALIR 8 MB HIZ ALACAĞIM YERE 1 MB HIZ ALIYORUM NERDE SANTRAL NERDE BU MİLLET
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Engin.K 6 yıl
PUHAHAHAHA
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montevo 6 yıl
ilk çıktığında babama almıştım.aslında kendime laplop alacaktım ama sorna babdma p4 olduğunu düşünce alayım adma gibi kullansındedim.alıdna görevini görüyor pc ama yaptığım en salak işlerdenbirisi idi.lan zaten krei akrtına 10 taksit yaptırsam daha güçlü pc alaibliyorsdum.tek iyi tarafı orjinal windwosum oldu.onuda babam gidip xp yaptırmış.hangi akla hizmet yaptırdı hangi şuurusz pcci yaptı bilemiyecem ama ...lan 12 sene geçmiş halen xp
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mabovski 6 yıl
ttnet ile herşey mümkün ama
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Gerginix 6 yıl
Şimdi bu forumun takipçisi bu işlerden anlayan bir kitleye, işi gücü yağma ve talan olan bir firmanın vermiş olduğu reklamı aktaran DH, bu reklama bir de haber demez mi? FX57 arkadaşım biz TTNET'i sevmiyoruz. TTNET kullanıyorsak buna mahkum olduğumuz içindir. Dünyadaki internet hızı ve fiyatlandırma ortalaması ile TTNET'i veya diğer firmaları kıyaslamanız hem haberdir hem de bilgidir. Tamam haber adı altında bu reklamı yapın ama bu yağmacı zaten her tarafta at koşturururken DH'de biraz ağır olsun maksadıyla işi dengeleyen akı karayı veren haber de yapın. Mesela 10000 TTNET kullanıcısına interneti ve faturası arasındaki ilişkiden ne kadar memnun olduğunu da sorun. Sonuçları çekinip ürkmeden paylaşın. Ne bileyim çalışın yani... Firmaların her yerde temsilcisi var ve istedikleri an reklam yapıyorlar ama anası ağlatılan ve bu forumu forum yapan kullanıcıların (dikkat edin ne diyorum: forum forum ise bu kullanıcı sayesindedir, forum olmasa da teknoloji tutkunu olacaktır ve bir yerlerden beslenecektir ama kullanıcı olmadan forum olmaz) derdini bilen ve beslendiği bu kitlenin de arada bir yarasına merhem olacak bir ortam yok...
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DH Misafiri 6 yıl
1.5 sene 8Mbit bağlantıdan sonra bir ara gelen fiyat artışı mektubundan sonra hızımın 4 Mbit'e düştüğünü gördüm. Müşteri hizmetleri ne dedi biliyor musunuz? Santraliniz desteklemiyor! Alnımda enayi yazıyor değil mi (1.5 sene çalışan santrali değiştirip eski santral mi taktınız yani)? Ben şu kanaatlere vardım: Ya herkesi 8Bit sınırsıza geçirmeye çalışıyorlar yada alt yapı çalışması yapmadıkları için, yoğunluğu düşürmek adına hızı bilerek kesiyorlar. Artık siz karar verin sayın aboneler.
TTNet, biz abonelerden yolduğu paraları bu bilgisayar firmalarına, reklamlara dökeceğine önce santrallere, kablo döşeme işine felan döksün.
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cengizhan1903 6 yıl
ttnet ten pc mi alınır aga
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RefLections 6 yıl
fiyatlar pekte haber değerinin olmadığını söylüyor
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BarTenLee 6 yıl
Masaüstü alınabilir bişeye benziyo en azından modifiye etmesi daha kolay
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zultaran 6 yıl
bişey yok geç sen ben geliyorum.seni..a...k :)
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zultaran 6 yıl
sizde bunu haber yaptınız öylemi
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demo11 6 yıl
Ben ipad mini almayı düşünüyorum ttnet den eğer gelirse ttnet e tabi!.
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fatihburak95 6 yıl
evin altına fiber kutu koydular lafta ama pingden geçilmiyor onu kullanmak için başvuru yapıp fibere geçmem gerekiyormuş...madem taktın aç fiberi be kardeşim
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MrDj 6 yıl
özellikler tam belli değil süre uzun.fiyatlar sabit değil gidip iphone almak operatörden daha iyi.o kadar zamandır aboneyiz ama limitsiz netimiz var fakat fiyatlar sabit değil habire yükseliyor
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