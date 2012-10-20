TTNET, aylık 29.90TL'den başlayan taksitlerle bilgisayar kampanyası başlattı





Sık sık dönemin popüler PC modellerini taksitli kampanyalarla abonelerine ulaştıran TTNET, yeni kampanyasıyla 4 farklı PC modelini daha aylık taksitlerle sunmaya başladı.





Kampanyaya yeni ve mevcut tüm TTNET aboneleri katılabiliyor. Daha önceki bilgisayar kampanyalarına katılanların ise katılım tarihi üzerinden 1 yıl geçmesi gerekiyor.





Kampanya kapsamında abonelere ulaştırılacak olan modeller; Casper Nirvana Desktop, Samsung NP300E5C dizüstü, HP Pavilion g6 dizüstü ve Casper Nirvana Ultrabook olacak.





Casper Nirvana Desktop modeli 2.9GHz saat hızında çalışan Pentium E6500 işlemci, 2GB RAM, 500GB HDD ve 18.5 inçlik LED monitör gibi özelliklere sahip. Ürün 24 ay taahhütle ayda 44.90TL'den, 36 ay taahhütle ayda 24.90TL'den satışa sunuldu.





Samsung NP300E5C dizüstü modeli Ivy Bridge tabanlı 2.4GHz saat hızında çalışan Intel Core i3 3110 işlemci, 15.6 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, 2GB DDR3 RAM, 320GB 5400 devir/dakika HDD, DVD sürücü gibi özelliklere sahip. Ürün 24 ay taahhütle ayda 58.90TL, 36 ay taahhütle ise ayda 39.90TL.





HP Pavilion g6 dizüstü modeli Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3210M işlemci, 15.6 inçlik ekran, 4GB DDR3 RAM, 320GB/500GB HDD, 1GB video bellekli AMD Radeon HD 7670M grafik birimi gibi özelliklere sahip. Ürün 24 ay taahhütle ayda 72.90TL, 36 ay taahhütle ise ayda 52.90TL.





Casper Nirvana Ultrabook modeli ise Ivy Bridge tabanlı 1.7GHz saat hızında çalışan Intel Core i5-3317U işlemci, 14 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD, Intel HD 4000 grafik birimi, USB 3.0 gibi özelliklere sahip. Ürün 24 ay taahhütle ayda 89.90TL, 36 ay taahhütle ise ayda 64.90TL.





Kampanya için en yakın TTNET satış noktasına başvurulması veya online formun doldurulması gerekiyor.



