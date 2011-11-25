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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TTNET bulut bilişim hizmeti NETDİSK Mobil ile ceplere girdi

7 yıl
12,5b
1
23
Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNET'in bulut bilişim çözümü için hazırlamış olduğu ve bir süredir bilgisayar ortamında hizmet veren çözümü NETDİSK'in mobil versiyonu yayınlandı. Teknoloji dünyasının en gözde yeniliklerinden biri olan bulut bilişim çözümü olan NETDiSK sayesinde, çevrimiçi depolama alanlarınızda saklanan verilere mobil cihazlar üzerinden de ulaşabileceksiniz. 128 bit SSL şifreleme özelliğine sahip olan NETDİSK uygulaması iOS platformunu kullanan iPhone, iPod Touch ve iPad için kullanıma sunulmuş durumda. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu iOS 5 ile de uyumlu olan NETDİSK mobil uygulamasına AppStore üzerinden ve http://www.ttnetbulutu.com/netdisk-indir.jsp adresinden erişebilirsiniz.
 TTNET NETDİSK'in ücretlendirmesini kısaca hatırlatacak olursak;
  • NETDİSK 1GB ücretsiz
  • NETDİSK 50 GB aylık 4,99 TL
  • NETDİSK SINIRSIZ aylık 9,99 TL

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BÖCCÜK ♂ 7 yıl en beğenilen
TTNET ne yaparsan yap.Kimse seni sevmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +22
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4Crumby 7 yıl
Abuk sabuk seylerle ugrasacagina fiber dose ttnet! Once kendi isini adam gibi yap sonra bulut isine giris!
1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 7 yıl
Vallahi cok yakinda fiber internete geciyorum cok rahatim biktim ttnetten 8mbit internet diyor aldiğim performans 3 mbit nedenmis cunku kablo eski ! Artik ttnet yok hayat guzel
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mebrar 7 yıl
Bunun da sinirsizinda adil kullanim kotasi vardir
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zibidigibi 7 yıl
herkes de şu bulut bilişimin ekmeğini yeme derdinde, yapılmışı varken(dropbox) bunu kullananın vay haline.
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cgdincer 7 yıl
10 senedir ttnet in tek allah razı olsun diyebileceğim işi tivibu oldu. dropbox gibi kullanımı kolay birşey varken hiç bulaşılmaz buna.
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istanbul2007 7 yıl
ttnet ve turk telekom isimlerini gördügümde duydugumda gayri ihtiyari sinerleniyorum ne güzel anılar bırakmıslar bize
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hdloader11 7 yıl
Önce adil kullanım kotasını kaldırsın ttnet
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Hakan.. 7 yıl
box.net 50gb vermisti ucretsiz kalsin
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sermat 7 yıl
ttnet, lanet gitsin...
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Rusty 7 yıl
kusura bakmayın ama geri dönüşüm kutusundaki silinecek dosyaları bile sizin server larınıza yüklemem.
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mekupa 7 yıl
1 TB değil 1 gb benim telefondaki resimler 10 gb tutuyor. nerdeyse
extra bulut hizmeti isteyen pogoplug kullanın 5 gb şu an için en yüksek o telefon için
telefon için lazım değilse skydrive var 25gb
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Metin* 7 yıl
Ulan şu cep tivibu yu symbiana çıkarsa üye sayısını 2 ye katlıcaklar haberleri yok
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4Crumby 7 yıl
Abuk sabuk seylerle ugrasacagina fiber dose ttnet! Once kendi isini adam gibi yap sonra bulut isine giris!
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Mogolo 7 yıl
sınırsız derken 1000 gigaterebayt kadar doldurabiliyormuyuz
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SlideToUnlock 7 yıl
Windows Mobile ve Symbian'a üvey evlat muamelesi yapıyorlar resmen.
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ÇayAdam 7 yıl
1 gb az değil mi
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DH Misafiri 7 yıl
1 GB çok az
dropbox 2 gb veriyor
popoplug 5 gb veriyor ücretsiz
ayrıca ttnet aboneliğiniz bitince netdisk de biter.
10 gb verki ücretsiz görelim.
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