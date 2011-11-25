TTNET bulut bilişim hizmeti NETDİSK Mobil ile ceplere girdi

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
TTNET'in bulut bilişim çözümü için hazırlamış olduğu ve bir süredir bilgisayar ortamında hizmet veren çözümü NETDİSK'in mobil versiyonu yayınlandı. Teknoloji dünyasının en gözde yeniliklerinden biri olan bulut bilişim çözümü olan NETDiSK sayesinde, çevrimiçi depolama alanlarınızda saklanan verilere mobil cihazlar üzerinden de ulaşabileceksiniz. 128 bit SSL şifreleme özelliğine sahip olan NETDİSK uygulaması iOS platformunu kullanan iPhone, iPod Touch ve iPad için kullanıma sunulmuş durumda. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu iOS 5 ile de uyumlu olan NETDİSK mobil uygulamasına AppStore üzerinden ve http://www.ttnetbulutu.com/netdisk-indir.jsp adresinden erişebilirsiniz.
TTNET NETDİSK'in ücretlendirmesini kısaca hatırlatacak olursak;
TTNET NETDİSK'in ücretlendirmesini kısaca hatırlatacak olursak;
- NETDİSK 1GB ücretsiz
- NETDİSK 50 GB aylık 4,99 TL
- NETDİSK SINIRSIZ aylık 9,99 TL
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extra bulut hizmeti isteyen pogoplug kullanın 5 gb şu an için en yüksek o telefon için
telefon için lazım değilse skydrive var 25gb
dropbox 2 gb veriyor
popoplug 5 gb veriyor ücretsiz
ayrıca ttnet aboneliğiniz bitince netdisk de biter.
10 gb verki ücretsiz görelim.
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