Microsoft, veri merkezlerini nükleer reaktörlerle besleyecek

Small Modular Reactor veya Türkçe ifadeyle küçük modüler nükleer reaktörler, yeni nesil nükleer fisyon reaktörleri için önerilen bir teknolojiyi temsil ediyor. Adından da anlaşılacağı üzere SMR'ler geleneksel reaktörlerden daha küçüktür; bir yerde inşa edilebilir ve daha sonra başka bir yere nakledilip kurulabilir. Bu reaktörler şimdilik prototip aşamada bulunuyorlar.
Microsoft, nükleer reaktör inşa edebilir
Microsoft’a dönersek, iş ilanında CEO Satya Nadella'nın “bir sonraki büyük bilgi işlem dalgasının doğmakta olduğunu”, bulut ve yapay zeka modellerinin yeni “baskın bilgi işlem platformu” olarak ortaya çıktığını belirten bir alıntı yer alıyor. Bulut ve yapay zeka algoritmalarının önemli miktarda enerji kaynağı gerektirdiğini belirtmek gerekiyor. Bu nedenle Microsoft, SMR tasarımlarına dayalı kendi enerji üretim tesislerini inşa etme olasılığını araştırıyor gibi görünüyor.
Yeni işe alınacak kişi, SMR ve diğer mikro reaktör tasarımlarının Microsoft Cloud'un mevcut veri merkezlerine entegre edilmesine yönelik teknik değerlendirmelere liderlik edecek. İdeal adayın enerji sektöründe daha önce deneyim sahibi olmasının yanı sıra nükleer teknolojiler ve düzenleyici işler konusunda derin bir bilgiye sahip olması gerekiyor.
SMR'lere olan ilgi büyüyor
Microsoft açıkça kompakt nükleer reaktörler için gelişmekte olan pazarda erken bir katılımcı olmayı hedefliyor ve bu sadece füzyon ile ilgili değil. Şirket bu yılın başlarında Helion Energy ile beş yıl içinde çalışan yeni bir füzyon enerji cihazı geliştirmek üzere bir anlaşma yapmıştı. Öte yandan SMR'ler etrafındaki ilgi giderek büyüyor. Westinghouse, NuScale Power, NASA, DARPA ve Rolls-Royce gibi önemli firmalar bu alanda çalışıyor. Bazıları dünya tabanlı tesisler kurmayı hedeflerken son üç firma uzay yabanlı sistemleri öneriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.