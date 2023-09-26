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    Anlık Bildirim

    Microsoft, veri merkezlerini nükleer reaktörlerle besleyecek

    Bulut ve yapay zeka modelleri çok ciddi bir enerji gerektiriyor ve Microsoft bir çözüm bulmuş olabilir. Yazılım devi, veri merkezlerine güç sağlamak için modüler nükleer reaktörler kullanabilir.
    Microsoft, veri merkezlerini nükleer reaktörlerle besleyecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un yakın zamanda yayınladığı bir iş ilanında şirketin yeni enerji girişimine liderlik edecek bir nükleer teknoloji uzmanı aranıyor. "Nükleer Teknoloji Baş Program Yöneticisi" başlıklı bu üst düzey pozisyon, Microsoft'a SMR (Small Modular Reactor) ve diğer mikro reaktör tasarımlarına odaklanan küresel bir enerji stratejisinin geliştirilmesi, olgunlaştırılması ve uygulanmasında yardımcı olmayı amaçlıyor.

    Small Modular Reactor veya Türkçe ifadeyle küçük modüler nükleer reaktörler, yeni nesil nükleer fisyon reaktörleri için önerilen bir teknolojiyi temsil ediyor. Adından da anlaşılacağı üzere SMR'ler geleneksel reaktörlerden daha küçüktür; bir yerde inşa edilebilir ve daha sonra başka bir yere nakledilip kurulabilir. Bu reaktörler şimdilik prototip aşamada bulunuyorlar.

    Microsoft, nükleer reaktör inşa edebilir

    Microsoft’a dönersek, iş ilanında CEO Satya Nadella'nın “bir sonraki büyük bilgi işlem dalgasının doğmakta olduğunu”, bulut ve yapay zeka modellerinin yeni “baskın bilgi işlem platformu” olarak ortaya çıktığını belirten bir alıntı yer alıyor. Bulut ve yapay zeka algoritmalarının önemli miktarda enerji kaynağı gerektirdiğini belirtmek gerekiyor. Bu nedenle Microsoft, SMR tasarımlarına dayalı kendi enerji üretim tesislerini inşa etme olasılığını araştırıyor gibi görünüyor.

    Yeni işe alınacak kişi, SMR ve diğer mikro reaktör tasarımlarının Microsoft Cloud'un mevcut veri merkezlerine entegre edilmesine yönelik teknik değerlendirmelere liderlik edecek. İdeal adayın enerji sektöründe daha önce deneyim sahibi olmasının yanı sıra nükleer teknolojiler ve düzenleyici işler konusunda derin bir bilgiye sahip olması gerekiyor.

    SMR'lere olan ilgi büyüyor

    Microsoft, veri merkezlerini nükleer reaktörlerle besleyecek Tam Boyutta Gör
    Şu an itibariyle, küçük modüler reaktörler ve diğer yeni nesil nükleer reaktörler halen prototip aşamasında olsa da 19 farklı ülkede bu tir cihazların geliştirilmesi sürüyor. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, şirketi TerraPower aracılığıyla yenilikçi nükleer reaktörlerin güçlü bir savunucusu olarak öne çıkıyor.

    Microsoft açıkça kompakt nükleer reaktörler için gelişmekte olan pazarda erken bir katılımcı olmayı hedefliyor ve bu sadece füzyon ile ilgili değil. Şirket bu yılın başlarında Helion Energy ile beş yıl içinde çalışan yeni bir füzyon enerji cihazı geliştirmek üzere bir anlaşma yapmıştı. Öte yandan SMR'ler etrafındaki ilgi giderek büyüyor. Westinghouse, NuScale Power, NASA, DARPA ve Rolls-Royce gibi önemli firmalar bu alanda çalışıyor. Bazıları dünya tabanlı tesisler kurmayı hedeflerken son üç firma uzay yabanlı sistemleri öneriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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