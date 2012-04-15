TTNET'ten ilk iki ayı ücretsiz NET6 kampanyası

TTNET genişbant internet ile tanışmayı planlayan kullanıcılar için yeni bir ADSL paketi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 24 ay taahhüt veren kullanııclar NET6 internet paketini ilk iki ayı ücretsiz olmak üzere devamında 10 ay boyunca 19.90TL'ye alabilecekler.

TTNET'in kotalı tarifelerinden biri olan NET6'da kullanıcılar, yüksek hızda 6GB internet kullanımı yapabiliyorlar. Yeni ADSL kullanıcılarının hedeflendiği NET6 kampanyası 13 Nisan'da başlarken, son katılım tarihi 31 Mayıs olarak açıklandı. NET6 da dahil olmak üzere TTNET ADSL tarifeleri ve diğer kampanyalar hakkında detaylı bilgiye ttnet.com.tr 'den ulaşılabiliyor.