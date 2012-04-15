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TTNET'ten ilk iki ayı ücretsiz NET6 kampanyası

7 yıl
22,2b
1
56
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TTNET genişbant internet ile tanışmayı planlayan kullanıcılar için yeni bir ADSL paketi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 24 ay taahhüt veren kullanııclar NET6 internet paketini ilk iki ayı ücretsiz olmak üzere devamında 10 ay boyunca 19.90TL'ye alabilecekler. 
TTNET'in kotalı tarifelerinden biri olan NET6'da kullanıcılar, yüksek hızda 6GB internet kullanımı yapabiliyorlar. Yeni ADSL kullanıcılarının hedeflendiği NET6 kampanyası 13 Nisan'da başlarken, son katılım tarihi 31 Mayıs olarak açıklandı. NET6 da dahil olmak üzere TTNET ADSL tarifeleri ve diğer kampanyalar hakkında detaylı bilgiye ttnet.com.tr'den ulaşılabiliyor. 

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napolyon94 7 yıl en beğenilen
Kaç para ise verelim forumca ,almayın şu firmanın reklamını
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eozenir 7 yıl
hey alla. yine mi bu firmanin aldatmacasi reklam oldu?
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artenis 7 yıl
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DH Misafiri 6 yıl
ilk iki ay denemeli ttnete üye oldum ttnet iyi çeksin diye eve telefon hattı bile aldım ama onbeş yirmi gün oldu asla bir kere olsa bile internete giremedim ve modemi aldığım gibi ttnet satan dükkana gittim ve modemi iptal ettim bana ttnet çalışanları sana 65 lira ceza çıka bilir dediler bende az olduğu için kabul ettim ve ardan iki üç gün geçmeden bir bayan ben ttnet genel müdürlükten arıyorum dedi ve sorunumu sordu ben durumu izah ettim ve bana ttneti aldığım tarihten itibaren bir ay süre verip ve o zamana kadar aşla hiç bir üçret gelmeyeceğini ve bana ait olan internet pakatini bir başkasına devretmemi onlara yardımcı olmamı istedi bu süre içinde interneti kimseye devredemedim ve süre bitmeden interneti iptal ettirdim ve şimdi bana 202.00 lira para ödememi istiyorlar ve bugün yarın mahkemeye vereceğim ve hakkımı sonunada kadar arayacağım böyle olay başına gelipte ne yaptıklarını paylaşmalarını istiyorum
1 Yanıt Yanıtla
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deneme1 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ilk iki ay denemeli ttnete üye oldum ttnet iyi çeksin diye eve telefon hattı bile aldım ama onbeş yirmi gün oldu asla bir kere olsa bile internete giremedim ve modemi aldığım gibi ttnet satan dükkana gittim ve modemi iptal ettim bana ttnet çalışanları sana 65 lira ceza çıka bilir dediler bende az olduğu için kabul ettim ve ardan iki üç gün geçmeden bir bayan ben ttnet genel müdürlükten arıyorum dedi ve sorunumu sordu ben durumu izah ettim ve bana ttneti aldığım tarihten itibaren bir ay süre verip ve o zamana kadar aşla hiç bir üçret gelmeyeceğini ve bana ait olan internet pakatini bir başkasına devretmemi onlara yardımcı olmamı istedi bu süre içinde interneti kimseye devredemedim ve süre bitmeden interneti iptal ettirdim ve şimdi bana 202.00 lira para ödememi istiyorlar ve bugün yarın mahkemeye vereceğim ve hakkımı sonunada kadar arayacağım böyle olay başına gelipte ne yaptıklarını paylaşmalarını istiyorum

olacak iş değil,
bu olayları duyunca inanasım gelmiyor ama ttnetten foruma hiçbir zaman resmi açıklama ile cevap verilmediğine göre demekki doğru,
böyle yüzsüzlük ve sahtekarlık sadece türkiyede mi olur?
merak ettim doğrusu.
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tolter 6 yıl
4 GB kullanıyorum biraz kotayı aşıyorum acaba bu tarifeye mi geçmeliyim?
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dasantro 6 yıl fx57
fx57







 

 

TTNET genişbant internet ile tanışmayı planlayan kullanıcılar için yeni bir ADSL paketi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 24 ay taahhüt veren kullanııclar NET6 internet paketini ilk iki ayı ücretsiz olmak üzere devamında 10 ay boyunca 19.90TL'ye alabilecekler. 

 

TTNET'in kotalı tarifelerinden biri olan NET6'da kullanıcılar, yüksek hızda 6GB internet kullanımı yapabiliyorlar. Yeni ADSL kullanıcılarının hedeflendiği NET6 kampanyası 13 Nisan'da başlarken, son katılım tarihi 31 Mayıs olarak açıklandı. NET6 da dahil olmak üzere TTNET ADSL tarifeleri ve diğer kampanyalar hakkında detaylı bilgiye ttnet.com.tr'den ulaşılabiliyor. 

 


hiçbişe almasa 20 lira alcak her ay ıvır zıvıra sözleşmede yer alıyor hesapladım
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DH Misafiri 6 yıl
Boyuna abone alıyosunuz doymadınız be yeter......
Biraz da altyapıya el atsanız. Bakır kablolar bile kâhrından eriyecek.
Zaten mevcut aboneler sizin 50 kuşak sülalenizi doyurur. Daha neyin peşindesiniz???
Biraz da hizmet hizmet. çok şey istemiyoruz....
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dasantro 6 yıl
ttnet kadar pahalı ve parasının hakkını veremeyen bi şirket yok
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sconosciuto 7 yıl
TTnet ticaret de herşey mubahtır diye yapmadıgını bırakmıyo
Ama bi yandan haklılar ben olsam bende aynı şeyi yapardım
türkiyede okadar çok parasını yastık altına koyup anlamadıgı şeylere parasını vermek için sırada bekleyen kişiler varki biri mutlaka bu gerikalmış halktan parasını çıkarmak zorunda
tamam bizim millet öylede hiç mi akıllanmıyoruz milletçe anlamıyorumki kullanmayın yada tahaddut vermeyin artık şunlara bende biliyorum başka altarnatifin olmadıgını ama ttnete tahaddütlü para kazandırmayın lanet olsun öle firmaya
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immeLmann 7 yıl
arkadaşlar mevcut kampanyalarda sınırsız paketlerin avantajları daha fazla. örn : net6 paketi kullanan bir abone 12 ayda 150tl civarı indirim alırken bu indirim netlimitsiz pakette 240tl civarında. 2 ay ücretsiz kullanıp 10 ay 39.90 a kullanmak cazip. uzun vadede int. kullanımı yapan aboneler için. ayrıca modem aldıgı zaman bir abone ayda 4tl taksitle kablosuz modem de alabilir. :)
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kobra90 7 yıl
rastgele tetenet koyun bol ülkede kelepirden düşürürsün gariban o paralar sana bu dünyada yatlar katlar aldirir ama diğer tarafta görürsün renkli televizyonu kırmızı noktali cinsten :D
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Guest-0924579C4 7 yıl
alternatif olsa bir Dk kimse durmaz TTNET te mahku m ettiler.bide Tekelcilik yok diyorlar.
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ozan_ronal 7 yıl
altarnatif yokki sadece vergisiz internet fiyatı 44tl bu fahiş fiyatlara bi son demek lazım
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DH Misafiri 7 yıl
YA ARKADAŞLAR TT NET HİÇ BİR ŞEYİ ÜCRETSİZVERMEEZ HİZMET SIFIR ZATEN AYRILMAK İSTEDİĞİNDE ÇATIR ÇATIR GERİ ALIYOR YOKSA HAPİSE ........
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sis651 7 yıl
Bunların böyle kampanyalar yapmasını engellemesi lazım BTK'nın ya!...
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Barbaroscakir 7 yıl
TABİ TABİ O 10 AY BİTTİKTEN SONRA BAŞLIYO ASIL KAMPANYA !!
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