Tablet pazarındaki zayıf talep PC üreticilerine geri adım attırdı

Haber Editörü
2010 yılında iPad'in duyurulmasıyla adeta patlama yapan tablet pazarı bugün yüzlerce ürünün pay aradığı dev bir segment haline geldi. Steve Jobs'ın iPad tanıtımında PC sonrası dönemin başladığını iddia etmesi tartışma konusu olmuş, yükselen satışların netbook gibi ara modelleri geride bırakması tabletlerin PC dönemini sona erdireceği yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.
Lenovo, HP, Sony, Samsung gibi PC ve dizüstü üreticilerinin tablet pazarına yönelmesiyle bu tartışmalar alevlendi. Ancak DigiTimes tarafından yapılan bir analiz aslında tersine bir durumun oluşmaya başladığını gösteriyor.
Gerek tablet gerekse e-okuyucu gibi modellerle Amazon, Apple ve Barnes&Noble pazarın liderleri konumunda. Bu firmalar her yıl daha ucuz ve rekabetçi ürünleri piyasaya sürüyor. Bu da diğer firmaların mücadele gücünü oldukça azaltıyor. Bu görünüm DigiTimes'a göre HP, Acer, Asustek ve Dell gibi PC üreticisi firmaların gelecek yıl tablet üretiminden çekilmesine neden olabilir.
Android ile beklentilerini karşılayamayan bazı firmalar da Windows 8 ile gelecek yıl taze bir başlangıç yapmak istiyor. Modellerde benzersiz ve ilgi çekici fonksiyonların da olması planlanıyor.
HP başarısız TouchPad ve webOS girişiminden sonra Windows 8 tabletlere odaklanacağını duyurmuştu. Acer ise piyasaya teni tablet modelleri sürmesine rağmen beklediği rakamları bir türlü yakalayamıyor. Dell ise Streak serisiyle iyi bir çıkış yakaladı ancak sonunu getiremedi. ASUS hali hazırda 2 modelle pazarda mücadele ediyor. 4 çekirdekli Transformer Prime ve gelecek yıl için bahsedilen 2 Windows 8 modelin haricinde şimdilik başka model planlamıyor.
Samsung ise Apple ile olan patent mücadelesine rağmen Galaxy Tab serisi 5 modelle piyasada en çok tutulan firmalardan birisi. Pazarda en çok Çin kaynaklı ucuz tablet modellerine rastlanıyor. DigiTimes'ın öngörüsü pek çok açıdan gerçeği yansıtıyor olabilir.
DigiTimes son dönemlerde tabletlere olan tüketici ilgisinde bir azalma olduğunu ve bunun iPad 2 satışlarındaki durgunluk ile kendisini gösterdiğini belirtiyor. Daha önceki bir raporda da Android 4.0 Ice Cream Sandwich platformunun pazarda rekabet edebilecek kadar güçlü olmadığı vurgulanmıştı. Bu, aynı bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da beklentilerin altında bir talep olacağı anlamına geliyor.
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Ben de Ipad ilk çıktığında gereksiz olduğunu düşündüm ve dedim ta ki elime bir tane ipad alıp kullanana kadar. 1 yıldır fazladır da kullanıyorum. Ipad evimdeki 22" monitörlü toplama PC'imin veya diz üstü bilgisayarımın yerini aldı mı? Hayır ama bu ikisininde yapamayacağı şeyleri bana yaptırabiliyor. Mesela evde istediğim yer kolay ve hızlıca Ipad'te internette dolaşmak, gazete okumak video izlemek, oyun oynamak, en basittinden ibb trafik bakmak bile küçük scroll pad li notebookumdan çok daha keyifli. Annem veya küçük kuzenim bilgisayar kullanmayı beceremezken rahatlıkla Ipad kullanabiliyor. Benim Ipad 3G li değil eğer 3Gli olsa çok daha geniş kullanım alanı olurdu. İş yerimde de bolca kullanabilirdim. Iphone vb. çok gelişmiş telefonunuz varsa iPad çok da gerekli olmayabilir ama iPad doğru kullanıldığında çok faydalı.
Diğer taraftan hem Android hem Windows lu bütün tabletler kesinlikle yazılımsal olarak iPad seviyesinde değiller. Hele Windows tabletler tam işkence. Şimdi umutlar Windows 8'e bağlanmışlar. Microsoft'a inanalara gülüyorum Microsoft tarihinde ne zaman stabil ve verimli bir işletim sistemi yaptı da şimdi yapacak? Ama Google'da potansiyel var 1-2 yıl içersinde Ipad'in iOS'sine rakip olabilecek bir şeyler çıkartabilirler.
ultrabooklarin aromasi hissedilirken tabletmi alinirmis.
illaki bi gereklilik yonu varsa hybrid galaxy note edinir,+cep kalabaligindanda kurtulursun.
2- Insan olmak icin yeni ya da eski uye olunmasi gerekmiyor.
3- Insanlar konusa konusa demis atalarimiz , ama oncesinde 1 degil 2 kere dusunerek , yoksa dediginiz gibi bosa konusmus oluruz. Iyi geceler.
tabletler için hangi işletim sistemini gördün ki microsoftun kendilerine çeki düzen veriyorlar???? saçmalığında daniskası!!! yeni de üye olmuşsun boş boş konuşmak için mi diye düşünmeden edemedim!!!
hdd ve ssd kullanıliyor zaten
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