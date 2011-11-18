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Tablet pazarındaki zayıf talep PC üreticilerine geri adım attırdı

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2010 yılında iPad'in duyurulmasıyla adeta patlama yapan tablet pazarı bugün yüzlerce ürünün pay aradığı dev bir segment haline geldi. Steve Jobs'ın iPad tanıtımında PC sonrası dönemin başladığını iddia etmesi tartışma konusu olmuş, yükselen satışların netbook gibi ara modelleri geride bırakması tabletlerin PC dönemini sona erdireceği yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

Lenovo, HP, Sony, Samsung gibi PC ve dizüstü üreticilerinin tablet pazarına yönelmesiyle bu tartışmalar alevlendi. Ancak DigiTimes tarafından yapılan bir analiz aslında tersine bir durumun oluşmaya başladığını gösteriyor.

Gerek tablet gerekse e-okuyucu gibi modellerle Amazon, Apple ve Barnes&Noble pazarın liderleri konumunda. Bu firmalar her yıl daha ucuz ve rekabetçi ürünleri piyasaya sürüyor. Bu da diğer firmaların mücadele gücünü oldukça azaltıyor. Bu görünüm DigiTimes'a göre HP, Acer, Asustek ve Dell gibi PC üreticisi firmaların gelecek yıl tablet üretiminden çekilmesine neden olabilir.

Android ile beklentilerini karşılayamayan bazı firmalar da Windows 8 ile gelecek yıl taze bir başlangıç yapmak istiyor. Modellerde benzersiz ve ilgi çekici fonksiyonların da olması planlanıyor.
HP başarısız TouchPad ve webOS girişiminden sonra Windows 8 tabletlere odaklanacağını duyurmuştu. Acer ise piyasaya teni tablet modelleri sürmesine rağmen beklediği rakamları bir türlü yakalayamıyor. Dell ise Streak serisiyle iyi bir çıkış yakaladı ancak sonunu getiremedi. ASUS hali hazırda 2 modelle pazarda mücadele ediyor. 4 çekirdekli Transformer Prime ve gelecek yıl için bahsedilen 2 Windows 8 modelin haricinde şimdilik başka model planlamıyor.
Samsung ise Apple ile olan patent mücadelesine rağmen Galaxy Tab serisi 5 modelle piyasada en çok tutulan firmalardan birisi. Pazarda en çok Çin kaynaklı ucuz tablet modellerine rastlanıyor. DigiTimes'ın öngörüsü pek çok açıdan gerçeği yansıtıyor olabilir. 

DigiTimes son dönemlerde tabletlere olan tüketici ilgisinde bir azalma olduğunu ve bunun iPad 2 satışlarındaki durgunluk ile kendisini gösterdiğini belirtiyor. Daha önceki bir raporda da Android 4.0 Ice Cream Sandwich platformunun pazarda rekabet edebilecek kadar güçlü olmadığı vurgulanmıştı. Bu, aynı bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da beklentilerin altında bir talep olacağı  anlamına geliyor.

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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
Bir ipad kullanıcısı olarak 300 lira daha verip macbook air almadığıma pişmanım. Benim gibi hevesli biri bile 2 haftada aslında çokta lazım değilmiş diyorsa talebin zayıflaması doğal.
Bir ipad kullanıcısı olarak 300 lira daha verip macbook air almadığıma pişmanım. Benim gibi hevesli biri bile 2 haftada aslında çokta lazım değilmiş diyorsa tal...
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Nightmare70 7 yıl
Sağ elimde fare sol elimde klavye bu zevki hiçbir cihaz veremez bence 23 inç'te monitör oldumu değmeyin keyfime :)) Bilgisayar ile yapılamayacak bugun hiçbirşey yok neredeyse hadi akıllı telefon güzel birşey dışarıdayken işine çok yarıyor şahsen desire hd kullanıyorum ama tablet ne işe yarayacak onu anlamıyorum.Taşınabilir değil cebe felan sığmaz yani canta gerek sonra açıyımda bir battlefield 3 oynayım diyemezsin,flm internet ıvır zıvır zaten akıllı telefonda var,yani çok gereksiz geliyor bana tablet sırf hava yani :D
Sağ elimde fare sol elimde klavye bu zevki hiçbir cihaz veremez bence 23 inç'te monitör oldumu değmeyin keyfime :)) Bilgisayar ile yapılamayacak bugun hiçbirşey...
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demirparcasi 7 yıl
Ipad satışlarının artışında bir gerileme olması normal, 1,5 yıldır stok sıkıntısı çekilen bir üründe dahi bir süre sonra pazar doyuma ulaşmalıydı ve ulaşıyor. Bu demek değil ki ipad gereksiz. 10 milyonlarca adet satmış bir ürüne kullanmadan gereksiz diyen zihniyeti ön yargısına şaşırıyorum.
Ben de Ipad ilk çıktığında gereksiz olduğunu düşündüm ve dedim ta ki elime bir tane ipad alıp kullanana kadar. 1 yıldır fazladır da kullanıyorum. Ipad evimdeki 22" monitörlü toplama PC'imin veya diz üstü bilgisayarımın yerini aldı mı? Hayır ama bu ikisininde yapamayacağı şeyleri bana yaptırabiliyor. Mesela evde istediğim yer kolay ve hızlıca Ipad'te internette dolaşmak, gazete okumak video izlemek, oyun oynamak, en basittinden ibb trafik bakmak bile küçük scroll pad li notebookumdan çok daha keyifli. Annem veya küçük kuzenim bilgisayar kullanmayı beceremezken rahatlıkla Ipad kullanabiliyor. Benim Ipad 3G li değil eğer 3Gli olsa çok daha geniş kullanım alanı olurdu. İş yerimde de bolca kullanabilirdim. Iphone vb. çok gelişmiş telefonunuz varsa iPad çok da gerekli olmayabilir ama iPad doğru kullanıldığında çok faydalı.
Diğer taraftan hem Android hem Windows lu bütün tabletler kesinlikle yazılımsal olarak iPad seviyesinde değiller. Hele Windows tabletler tam işkence. Şimdi umutlar Windows 8'e bağlanmışlar. Microsoft'a inanalara gülüyorum Microsoft tarihinde ne zaman stabil ve verimli bir işletim sistemi yaptı da şimdi yapacak? Ama Google'da potansiyel var 1-2 yıl içersinde Ipad'in iOS'sine rakip olabilecek bir şeyler çıkartabilirler.
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arel.gr 7 yıl
arslan178
yine ultrabookları beklemekte fayda var

ultrabooklarin aromasi hissedilirken tabletmi alinirmis.
illaki bi gereklilik yonu varsa hybrid galaxy note edinir,+cep kalabaligindanda kurtulursun.
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terto112 7 yıl
Tam bitirmeden çıkarıyorlar şu tabletleri iPad oyüzden tam bitirilip satıldığı için ve nerdeyse hatasız olduğıu için bu kadar iyi.
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Rainbow6 7 yıl
tableti kullanacaginiz alana gore gerekliligi tartisilir ucakta giderken yada haritaya falan bakarken (mesela bi sirkete webden bakiyosunuz sokakta adresi mapden link atildiysa buraya tiklayinca ekran doner mapden adresi gosterir) yada agir laptoplar tasimak istemediginizde yada kitap okurken musterinize hemen ayak ustu bisiler gostermek isterseniz yada not almak isterseniz tablet cok gerekli bi urub oluyor ( mesela ben bi ara ev kiralama isinde calistim disarda bulustugum musterilerime bulustugumuz yerdeki evi gosterdikten sonra eger begenmezlerse diger evleri hemen ayak ustu tabletten hem yerlerini hemde evin fotolarini gosterebiliyordum ... sokagin ortasinda laptop acmak zor oluyodu )
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BuZ-MaViSi 7 yıl
Laptopu mu satış Ipad almaya çok hevesliydim.Mediamark da 5 dk ipad 2 yi denedim.Sonuç 5 dakikada sıkıldım.Kullanım ne kadar rahat olursa olsun bir mouse un yerini tutmuyor.Devamlı elini sağa sola oynatmak zorundasın.Bunu günde 5 saat yapmayı göze alamadım :)
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sefaver 7 yıl
Merak ettim mouse'u dusunce gucunuzle mi hareket ettiriyorsunuz acaba saga sola
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sefaver 7 yıl
1- Bugune kadar ki butun isletim sistemleri icin Microsoft'a genel bir elestiridir , buna mobil platform surumleri de dahildir. Halen Asus,Arcos vb. kimi firmalarin bazi tablet modellerinde Microsoft'un isletim sistemi kullanilmaktadir. Eger siz bugune kadar rastlamadiysaniz ben size neler oldugunu gonderyim.
2- Insan olmak icin yeni ya da eski uye olunmasi gerekmiyor.
3- Insanlar konusa konusa demis atalarimiz , ama oncesinde 1 degil 2 kere dusunerek , yoksa dediginiz gibi bosa konusmus oluruz. Iyi geceler.
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sefaver 7 yıl
Yahu arkadaslar nedir bu tablet ve android dusmanligi? Daha anne karnindaki cenin bile sayilmaz buna ragmen mobil cihazlarda ezdi gecti windows'u , ios'a da iyi rakip oldu. Iyi ki android cikti da bu kazmator microsoftcular belki kendilerine cekiduzen verirler , boylece kazanan biz oluruz.
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Batuist 7 yıl sefaver
sefaver

... kazmator microsoftcular belki kendilerine cekiduzen verirler..

tabletler için hangi işletim sistemini gördün ki microsoftun kendilerine çeki düzen veriyorlar???? saçmalığında daniskası!!! yeni de üye olmuşsun boş boş konuşmak için mi diye düşünmeden edemedim!!!

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Batuist 7 yıl
tabletlerin PCleri öldürmesi şu an için çok çok zor.. bu şuna benziyor; bugün birinin çıkıpta bisikletler artık arabaların yerini alacak demesi gibi birşey.. sadece internet ve internet üzerinden oynan oyunlar videolar vesaire için şimdilik bir kısım insanın egosuyla beraber zevkinide tatmin edebilsede bir PCnin yerini tutması şimdilik mümkün değil.. o yüzden böyle bir söylem "şimdilik" çok zor çok basit kaçar bana göre.. belki ilerideki olası bir durum için tabletlerin bugünkü çıkışı bir milat olabilir ama bugün PClerin yerini doldurması yada onların yerini alması imkansız. Birde windows 8 ile tablet pazarının gerçek sıçramayı yaşayacağını düşünüyorum.. plansız programsız ve üstünkörü oldu bittiye getirilip sadece ios platformuna rakip olmuş olmak için hazırlanmış bir android platformu daha çıktığı ilk zamanlarda büyük güncellemer almasıyla ne kadar plansız bir iş ortaya koyulduğunu gözler önüne serdi. ama microsoft bu konuda tüm mühendislik çalışmalarını altyapısına dayandırmış durumda.. ileriye dönük planlı ve programlı , geleceği olacak bir işletim sistemini oluşturmanın hesapları yaptığı ortada.. Aksi halde şu anki haliyle bile windows8i tabletler için çıkarabilirdi. şayet o işletim sistemi google'ın elinde olsaydı çoktan sürmüştü piyasaya ve her haftada bir güncelleme yayınlıyor olurdu.. Avrupadaki kriz insanları artık lüks eşyalara fazla para vermekten alıkoyuyor. dolayısı ile tablet pazarının daralması hiçte şaşırtıcı bir durum değil.. aksine ölmemiş olması güzel bir gelişme.. yunanistan iflas etti, italya iflasın eşiğinde hergün yeni bir kemer sıkma politikasını hayata geçiriyor, amerikada fakirlik krizi sinyal vermeye başladı dolayısı ile sadece parası olanın alabildiği bir ortamda bu denli satması bile bir başarı...
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hazarRS 7 yıl
hakikaten piyasada tonlarca tablet oldu.eskiden iphone kullanıyordum,memnun olmadıgım için htc aldım.yani iphone fanı değilim.ancak şu an bir tablet alsam tek seçenek olarak ipad alırdım.androidli tabletlerin gelişmesine daha çok var.
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artcraft35 7 yıl
ultrabookların ekran dokunmatik olacak kasaya tam ortadan tek bir yerden bağlı olacak 360 derece heryöne dönebilecek ekran kısmı klavyenin üstüne kapatılabilecek üstüne de windows8, nefis
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Arkadaş önce tabletlere HDD yada SSD takın da, sonra satmaz mı konuşuruz, yıl 2011, 64gb hafıza kartında işletim sistemi cambazlığı yaptırıyorlar insanlara.
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emiLL 7 yıl hayyam_karadenizli
saitouhajime
Arkadaş önce tabletlere HDD yada SSD takın da, sonra satmaz mı konuşuruz, yıl 2011, 64gb hafıza kartında işletim sistemi cambazlığı yaptırıyorlar insanlara.

hdd ve ssd kullanıliyor zaten
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