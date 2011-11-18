Tablet pazarındaki zayıf talep PC üreticilerine geri adım attırdı

2010 yılında iPad'in duyurulmasıyla adeta patlama yapan tablet pazarı bugün yüzlerce ürünün pay aradığı dev bir segment haline geldi. Steve Jobs'ın iPad tanıtımında PC sonrası dönemin başladığını iddia etmesi tartışma konusu olmuş, yükselen satışların netbook gibi ara modelleri geride bırakması tabletlerin PC dönemini sona erdireceği yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.





Lenovo, HP, Sony, Samsung gibi PC ve dizüstü üreticilerinin tablet pazarına yönelmesiyle bu tartışmalar alevlendi. Ancak DigiTimes tarafından yapılan bir analiz aslında tersine bir durumun oluşmaya başladığını gösteriyor.





Gerek tablet gerekse e-okuyucu gibi modellerle Amazon, Apple ve Barnes&Noble pazarın liderleri konumunda. Bu firmalar her yıl daha ucuz ve rekabetçi ürünleri piyasaya sürüyor. Bu da diğer firmaların mücadele gücünü oldukça azaltıyor. Bu görünüm DigiTimes'a göre HP, Acer, Asustek ve Dell gibi PC üreticisi firmaların gelecek yıl tablet üretiminden çekilmesine neden olabilir.





Android ile beklentilerini karşılayamayan bazı firmalar da Windows 8 ile gelecek yıl taze bir başlangıç yapmak istiyor. Modellerde benzersiz ve ilgi çekici fonksiyonların da olması planlanıyor.

HP başarısız TouchPad ve webOS girişiminden sonra Windows 8 tabletlere odaklanacağını duyurmuştu. Acer ise piyasaya teni tablet modelleri sürmesine rağmen beklediği rakamları bir türlü yakalayamıyor. Dell ise Streak serisiyle iyi bir çıkış yakaladı ancak sonunu getiremedi. ASUS hali hazırda 2 modelle pazarda mücadele ediyor. 4 çekirdekli Transformer Prime ve gelecek yıl için bahsedilen 2 Windows 8 modelin haricinde şimdilik başka model planlamıyor.

Samsung ise Apple ile olan patent mücadelesine rağmen Galaxy Tab serisi 5 modelle piyasada en çok tutulan firmalardan birisi. Pazarda en çok Çin kaynaklı ucuz tablet modellerine rastlanıyor. DigiTimes'ın öngörüsü pek çok açıdan gerçeği yansıtıyor olabilir.





DigiTimes son dönemlerde tabletlere olan tüketici ilgisinde bir azalma olduğunu ve bunun iPad 2 satışlarındaki durgunluk ile kendisini gösterdiğini belirtiyor. Daha önceki bir raporda da Android 4.0 Ice Cream Sandwich platformunun pazarda rekabet edebilecek kadar güçlü olmadığı vurgulanmıştı. Bu, aynı bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da beklentilerin altında bir talep olacağı anlamına geliyor.