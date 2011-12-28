Tabletler 2012 yılı dokunmatik cihaz pazarını domine edecek

Apple'ın iPad lansmanıyla birlikte büyük bir patlama yapan tablet cihazları son dönemlerde biraz düşüşe geçse de gelen tahminler 2012 yılında dokunmatik cihaz pazarına hakim olacağı yönünde.





DigiTimes'ın endüstri kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde Android işletim sisteminin son sürümü 4.0 Ice Cream Sandwich ve Windows 8 ile birlikte 2012 yılı 10.1 inç ve altı ekran boyutlarındaki modeller açısından oldukça hareketli geçecek.





Yeni yılın ilk aylarında tanıtılması beklenen yeni iPad modeli ile daha çok ülkeye açılmayı planlayan Kindle Fire modeli 2012'nin iki önemli oyuncusu olacak. Bunun yanında yeni modelleriyle Sony, ASUS, HTC ve Samsung pazara önemli katkılar yapacak.





Acer, tablet pazarında vites düşüreceğini duyururken HP ve RIM'in de yeni modeller piyasaya sürmesi olası.





Android ve Kindle Fire ile Nook Tablet gibi Android tabanlı modellerin artışı tablet pazarını daha da genişletecek. Ancak iPad'in hakimiyetini kaybetmesi de olası görünüyor. 2012 yılında 100 milyon tablet satışı öngörülüyor. Morgan Stanley ve Wall Street araştırmalarında iPad'in 50 milyon civarı satış yapacağı tahmin ediliyordu. Bu durumda 2012 yılında Android ve iPad arasında 50-50 gibi bir denge yakalanabilir.