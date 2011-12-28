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Tabletler 2012 yılı dokunmatik cihaz pazarını domine edecek

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın iPad lansmanıyla birlikte büyük bir patlama yapan tablet cihazları son dönemlerde biraz düşüşe geçse de gelen tahminler 2012 yılında dokunmatik cihaz pazarına hakim olacağı yönünde.

DigiTimes'ın endüstri kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde Android işletim sisteminin son sürümü 4.0 Ice Cream Sandwich ve Windows 8 ile birlikte 2012 yılı 10.1 inç ve altı ekran boyutlarındaki modeller açısından oldukça hareketli geçecek.

Yeni yılın ilk aylarında tanıtılması beklenen yeni iPad modeli ile daha çok ülkeye açılmayı planlayan Kindle Fire modeli 2012'nin iki önemli oyuncusu olacak. Bunun yanında yeni modelleriyle Sony, ASUS, HTC ve Samsung pazara önemli katkılar yapacak.

Acer, tablet pazarında vites düşüreceğini duyururken HP ve RIM'in de yeni modeller piyasaya sürmesi olası. 

Android ve Kindle Fire ile Nook Tablet gibi Android tabanlı modellerin artışı tablet pazarını daha da genişletecek. Ancak iPad'in hakimiyetini kaybetmesi de olası görünüyor. 2012 yılında 100 milyon tablet satışı öngörülüyor. Morgan Stanley ve Wall Street araştırmalarında iPad'in 50 milyon civarı satış yapacağı tahmin ediliyordu. Bu durumda 2012 yılında Android ve iPad arasında 50-50 gibi bir denge yakalanabilir.

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DH Misafiri 5 yıl
ya arkadaşlar akıllı telefonlar varken tabletin gereği ne anlamış değilim
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ibrahimuzum1 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ya arkadaşlar akıllı telefonlar varken tabletin gereği ne anlamış değilim

Akıllı telefonun şarjı dayanıor mu sanıyorsun?Şimdi kesin tabletin de şarjı uzun süre gitmicek diceksin ama en azından 2sini de kullanabileceksin.ayrıca telefonda film izlemek nette gezinmek tablet ekranı kadar iyi olur mu?
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gfbekir 7 yıl
altyapisi olussun aliriz
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teacher22 7 yıl
Ucuzlarsa daha çok alırııız...!
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yaman06 7 yıl
Android ve iPad. Çok adil bir karşılaştırma olmuş.

Bir de ciddi ciddi hakimiyetini kaybedebilir demişler.
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DOBROUTRO 7 yıl
İpad3 den önce ara sıcak ıpad s gelir merak etmeyin....
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TuffkiLLe 7 yıl
Bu durumda 2012 yılında Android ve iPad arasında 50-50 gibi bir denge yakalanabilir.



telefon pazarında belki başabaş bir mücadele var ancak tablet sektöründe görüldüğü üzere tüm android tablet modellerinin toplamda iPad başarısını yakalaması "belki" ile kurulmuş cümlelerle anlatılıyor.
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Frank Lapidus 7 yıl
yeni bişey çıkar çıkmaz, işine yarasa da yaramasa da aç gibi saldırıyo millet
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