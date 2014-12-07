Tag Heuer akıllı saatini CES 2015 fuarında tanıtabilir





Trendi giderek yükselen ve son dönemde Samsung, Apple gibi devlerden de hamleler görmeye başlayan akıllı saat pazarında henüz lüks saat devlerinin iddialı ürünlerini göremedik. Bir müddet pazarı uzaktan izlemeyi seçen bu üreticiler yavaş yavaş pazarı test etmeye başlıyor.





Bunlardan birisi olan Tag Heuer gelen bilgilere göre 5 Ocak 2015 tarihinde CES 2015 fuarında ilk akıllı saat ürününü görücüye çıkaracak. Akıllı saatinde Intel tabanlı muhtemelen Quark işlemcisini kullanacak olan Tag Heuer, kullanıcıların attığı adım, gittiği mesafe, yaktığı kalori gibi bilgilerini ölçmeyi amaçlıyor.





Tag Heuer klasik saat tasarımından taviz vermezken, analog kadranda yaptığı ölçümleri kullanıcıya sunmaya çalışacak. Muhtemelen minik ekranlarla bu işi gerçekleştirecek. Ancak bununla bilgili net bilgiler bulunmuyor.





Lüks saat üreticileri kendilerini üne kavuşturan kadran tasarımlarından vazgeçmeden birşeyler ortaya koymak istiyor ve bunu yaparken de diğer akıllı saatleri taklit etmek istemiyor. Tag Heuer yöneticileri de daha önce bunu dile getirmişti. Elbette lüks akıllı saatlerin standart akıllı saatlere göre fiyatı da yüksek seviyelerde olacaktır. Bu bakımdan lüks üreticilerin akıllı saatleri pazarda yaygın olarak bulunmayabilir.

http://www.pocket-lint.com/news/131944-tag-heuer-may-unveil-its-intel-powered-smartwatch-at-ces-in-january