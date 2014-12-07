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Tag Heuer akıllı saatini CES 2015 fuarında tanıtabilir

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Tag Heuer akıllı saatini CES 2015 fuarında tanıtabilir

Trendi giderek yükselen ve son dönemde Samsung, Apple gibi devlerden de hamleler görmeye başlayan akıllı saat pazarında henüz lüks saat devlerinin iddialı ürünlerini göremedik. Bir müddet pazarı uzaktan izlemeyi seçen bu üreticiler yavaş yavaş pazarı test etmeye başlıyor. 

Bunlardan birisi olan Tag Heuer gelen bilgilere göre 5 Ocak 2015 tarihinde CES 2015 fuarında ilk akıllı saat ürününü görücüye çıkaracak. Akıllı saatinde Intel tabanlı muhtemelen Quark işlemcisini kullanacak olan Tag Heuer, kullanıcıların attığı adım, gittiği mesafe, yaktığı kalori gibi bilgilerini ölçmeyi amaçlıyor. 

Tag Heuer klasik saat tasarımından taviz vermezken, analog kadranda yaptığı ölçümleri kullanıcıya sunmaya çalışacak. Muhtemelen minik ekranlarla bu işi gerçekleştirecek. Ancak bununla bilgili net bilgiler bulunmuyor. 

Lüks saat üreticileri kendilerini üne kavuşturan kadran tasarımlarından vazgeçmeden birşeyler ortaya koymak istiyor ve bunu yaparken de diğer akıllı saatleri taklit etmek istemiyor. Tag Heuer yöneticileri de daha önce bunu dile getirmişti. Elbette lüks akıllı saatlerin standart akıllı saatlere göre fiyatı da yüksek seviyelerde olacaktır. Bu bakımdan lüks üreticilerin akıllı saatleri pazarda yaygın olarak bulunmayabilir.  

http://www.pocket-lint.com/news/131944-tag-heuer-may-unveil-its-intel-powered-smartwatch-at-ces-in-january Yorum Yaz
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darkaura 4 yıl
bu is en cok casio ya falan zarar verecek. luks saatler zaten aksesuar niyetine aliniyor. hitap ettikleri amac cok farkli. ama casio gibi daha uygun fiyatlara kullanim amacina yonelik ozellikli saat ureten firmalarin is alanlari agir darbe alir. zaten telefonlarin yayginlasmasiyla saat amacina yonelik kol saati satisi hic kalmamis gibiydi, simdi kalan son satisida akilli saatler bitirecek.
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sivri1983 4 yıl
Tag sen yapma bari sen bılaşma bu işe saat dediğin otomatik olur mekanik olur içinden tık tık ses gelir...
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xxxx1 4 yıl
ben SEIKO yu merak ediyorum,henüz daha tık yok onlardan...Seiko daha ulaşabilir TAG a göre ve kalite olarak da bence aynı sınıfın oyuncusu...
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aliosman2323 4 yıl
Tag Heuer formula 1 in saglam sponsoru cok pahali olmazda alirim
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Aaron Paul 4 yıl
Akıllı telefon dünyasına ülkemiz pek bir meraklı başlamıştı... Umarım şu saatlere bulaşmazlarda... Onlar bali özgün şekliyle kalır... herkesin kolunda bu saatlerden görmek istemiyorummmmmmmmmm !
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doctor_bey 4 yıl
Tag Heuer diyor,fiyatı kesin çok komiktir
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ø 4 yıl
iPhone 6 Plus fiyatına satar bu hurdayı.
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zotacing 4 yıl ø
ø

iPhone 6 Plus fiyatına satar bu hurdayı.

Hurda dediğin saat büyük ihtimalle altında ki arabayla eş değer bir fiyatta, araban yoksa kullandığın bilgisayardan en az 20 tane alabilecek değerde.
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CoreXXX 4 yıl
saat bir aksesuar oldu artık. akıllı saatlerin çok tutmamasının sebebide mekanik saatler gibi göz alıcı duramaması.şu saate baksanıza mekanik ne kadar muhteşem duruyor. birde akıllı saatlere bak casionun plastik saati bile daha güzel.
eğer yanımda akıllı bişey lazımsa zaten telefonum var
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giogo 4 yıl CoreXXX
CoreXXX
saat bir aksesuar oldu artık. akıllı saatlerin çok tutmamasının sebebide mekanik saatler gibi göz alıcı duramaması.şu saate baksanıza mekanik ne kadar muhteşem duruyor. birde akıllı saatlere bak casionun plastik saati bile daha güzel.
eğer yanımda akıllı bişey lazımsa zaten telefonum var

Boş konuşma moto360 vs çok güzel tasarımda akıllı saatler.Sırf tasarımı için bile alınabilecek güzellikteler
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