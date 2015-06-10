Tam kare sensörlü Leica Q kompakt fotoğraf makinesi resmen duyuruldu

Görüntüleme sektörünün prestijli isimleri arasında yer alan Leica, geçtiğimiz günlerde ilk görselleri ortaya çıkan yeni fotoğraf makinesi Q'yu resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Firmanın standart çizgilerini bünyesinde barındırarak oldukça sade görünen Leica Q, temel olarak 24 megapiksel çözünürlüğünde FF (Tam Kare) CMOS sensör üzerine kuruluyor ve beraberinde gelen 28mm F1.7 Summilux lensi değiştirilemiyor. Diğer özellikleri arasında 3-inç 1.04m piksel dokunmatik LCD ekran, dahili LCos 3.68m piksel elektronik vizör, 100-50000 ISO aralığı, 30-1/16000 enstantane ve saniyede 10 kare seri çekim hızı gibi teknik detaylar yer alan fotoğraf makinesi, video tarafında ise 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlükte 60p çekimlerin altında kalkabiliyor.

130 x 80 x 93 mm boyutu ve 640 gram ağırlığı bulunan fotoğraf makinesi dünyanının yeni ismi Leica Q, WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi sayesinde bağlanan akıllı cihazlara görüntü aktarımı yapabiliyor ve aynı zamanda birçok benzeri gibi bu cihazlardan aktif olarak kontrol edilebiliyor. SD/SDHC/SDXC hafıza kartlarına JPEG ya da RAW formatılarında kayıt gerçekleştirebilen kompakt fotoğraf makinesi, açılabilir bir dahili flaşa sahip olmasa da, HotShoe yuvasıyla harici flaşları bünyesinde taşıyabiliyor.

Leica'nın ürün gamına eklediği yeni fotoğraf makinesi Q, 4250$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle firmanın resmi satış kanalları üzerinden elde edilebiliyor. Makine ile çekilmiş 96 adet JPEG, 28 adet RAW fotoğrafı burada inceleyebilirsiniz.

http://www.dpreview.com/articles/4252368478/leica-q-unveiled-with-24mp-full-frame-sensor-and-fixed-28mm-f1-7-lens