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Tam kare sensörlü Leica Q kompakt fotoğraf makinesi resmen duyuruldu

3 yıl
4,5b
1
13
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tam kare sensörlü Leica Q kompakt fotoğraf makinesi resmen duyuruldu
Görüntüleme sektörünün prestijli isimleri arasında yer alan Leica, geçtiğimiz günlerde ilk görselleri ortaya çıkan yeni fotoğraf makinesi Q'yu resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Firmanın standart çizgilerini bünyesinde barındırarak oldukça sade görünen Leica Q, temel olarak 24 megapiksel çözünürlüğünde FF (Tam Kare) CMOS sensör üzerine kuruluyor ve beraberinde gelen 28mm F1.7 Summilux lensi değiştirilemiyor. Diğer özellikleri arasında 3-inç 1.04m piksel dokunmatik LCD ekran, dahili LCos 3.68m piksel elektronik vizör, 100-50000 ISO aralığı, 30-1/16000 enstantane ve saniyede 10 kare seri çekim hızı gibi teknik detaylar yer alan fotoğraf makinesi, video tarafında ise 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlükte 60p çekimlerin altında kalkabiliyor.
130 x 80 x 93 mm boyutu ve 640 gram ağırlığı bulunan fotoğraf makinesi dünyanının yeni ismi Leica Q, WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi sayesinde bağlanan akıllı cihazlara görüntü aktarımı yapabiliyor ve aynı zamanda birçok benzeri gibi bu cihazlardan aktif olarak kontrol edilebiliyor. SD/SDHC/SDXC hafıza kartlarına JPEG ya da RAW formatılarında kayıt gerçekleştirebilen kompakt fotoğraf makinesi, açılabilir bir dahili flaşa sahip olmasa da, HotShoe yuvasıyla harici flaşları bünyesinde taşıyabiliyor.
Leica'nın ürün gamına eklediği yeni fotoğraf makinesi Q, 4250$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle firmanın resmi satış kanalları üzerinden elde edilebiliyor. Makine ile çekilmiş 96 adet JPEG, 28 adet RAW fotoğrafı burada inceleyebilirsiniz.
Tam kare sensörlü Leica Q kompakt fotoğraf makinesi resmen duyuruldu
 

http://www.dpreview.com/articles/4252368478/leica-q-unveiled-with-24mp-full-frame-sensor-and-fixed-28mm-f1-7-lens Yorum Yaz
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theory of a dead man 3 yıl
Benim söylediğimi çok güzel özetlemişsiniz işte çok farklı kulvardalar. O yüzden bu markayı tercih edenler de sen ben değil sonuçta. Ondan yazdım kimler alıyor diye. Yoksa gidip de nasıl alıyorlar bu para verilir mi demedim. En önemli özelliği kaliteyi kompakt gövdede vermeleri. Yoksa fotoğraf dünyasının tanrısı da değiller. Benim görüşüm haketmediği bu parayı.
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VYC Majoris 3 yıl theory of a dead man
Alan kişiler tabii ki çok parası olanlar fakat tek özellikleri zengin olmaları değil. Tabi hava atmak için Leica alan kişiler de vardır fakat bu tür markalar insanlarda bağımlılık yapıyor ve bir kısmı da bu işe ilk başladığından beri hayran oldukları markayı tercih edenler. Kaldı ki tamam bizde inanılmaz bir para fakat dünyanın çoğu yerindeki insanlar için 4250$ inanılmaz bir para değil. Orta seviye veya ortanın biraz üstünde gelir seviyesine sahip kişilerin 1 aylık maaşı bile değil. Bizde aylık maaşı 2000 lira olan biri 1 sene boyunca para biriktirip 4250TL fiyatındaki bir ürün alırken, Amerika'daki birinin 4250$'lık Leica alması çok daha kolay. Bu açıdan ulaşılmaz ürünler değiller yani. Tabii ki oralardaki sıfır araba fiyatlarına falan baktığın zaman bir fotoğraf makinesi için 4250$ fiyat yüksek fakat isteyen ve hayranlık duyan kişiler bizim çok daha ucuz olan Canon 5D gibi modelleri almamızdan daha kolay şekilde sahip olabiliyorlar bu modellere.

Hak edip etmeme konusu ise önceki mesajda dediğim gibi kişisel ve genel olarak ayrılıyor. "Lensi değişmeyen makineye 4250$ mı verirsin yoksa sana aynı kalitede fotoğraf verebilen ve üstüne üstlük lensi değişebilen makineyi yarı fiyatına almak mı istersin?" şeklinde bir soru sorsalar Leica kullanıcıları bile "madem aynı kalitede ve ekstra avantajları da var, tabii ki ucuz olanı alırım" der. Sizin "benim görüşüm" olarak bahsettiğiniz bu. Fakat bu işin bir de "niche" dediğimiz yönü var ve yine önceki mesajda bahsettiğim gibi; bir ürünün fiyatını hak edip etmediğini onun o fiyata satılıp satılmadığı belirler. Sizin de aylık 10 bin dolar geliriniz olsaydı siz de Leica alırdınız ve fiyatını hak ettiğini düşünürdünüz. Belki de o gücünüz vardır ve almıyorsunuzdur, o kısmını bilemem. Fakat ben kullanmadığım veya en azından incelemediğim bir ürün için "bu parayı hak etmiyor" demem. Kullanmadığım ürün için genele bakarım ve insanlar o fiyatına rağmen beğenip, alıyorlarsa ve hiç pişmanlık duymuyorlarsa o ürün fiyatını hak ediyordur. Sonuçta bu insanlar aptal değil. Tabii ki o insanların parası çok olabilir ve 4250$ onlara dokunmuyor olabilir fakat insan ne kadar da zengin olsa, fiyatını haketmediğini düşündüğü bir ürünü almak istemez.

Mesela geçenlerde 16 tane sensörlü bir makine haberi çıktı. Fiyatı da 1700$. Ben o makineye o parayı kesinlikle vermem ve kalitesiyle o fiyatı haketmez çünkü sensörleri küçücük. Burada; haketmediğini kalitesinin düşük olması sebebiyle söylüyorum çünkü kalite beklentim var. Leica'da ise kalitede eksiklik yok. Bu konuda sorunu yok. Hem kalitesi düşük olsa hem de 4250$ isteseler o fiyatı haketmediğine katılırdım. Ayrıca 16 sensörlü makine kalite olarak düşük olabilir ve benim için çok gereksiz olabilir. Bu yüzden hele ki 1700$ etiket ile fiyatına haketmez. Fakat o fiyatına ve kalitesine rağmen tutulan bir ürün haline gelirse o fiyatı ediyor demektir ve üretici o fiyatı istemekte haklı demektir. Benim anlatmak istediğim bu. Yani kişisel ve global gerçekler var. Fiyat ve haketmek kavramları da bu 2 kritere göre değişiyor.
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VYC Majoris 3 yıl
Çok kişi alıyor. Hatta yeni modeli çıkınca eskisini satmadan alıyorlar. Leica bu paraları eder çünkü rahatlıkla satılıyor. Leica'nın çekimleri başka hiçbir markanınkine benzemiyor. Bu da satış sebeplerinden biri.
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theory of a dead man 3 yıl VYC Majoris
VYC Majoris
Çok kişi alıyor. Hatta yeni modeli çıkınca eskisini satmadan alıyorlar. Leica bu paraları eder çünkü rahatlıkla satılıyor. Leica'nın çekimleri başka hiçbir markanınkine benzemiyor. Bu da satış sebeplerinden biri.

Çok kaliteli makinalar üretiyor evet ama bu paraları ettiği konusunda katılmıyorum size. Sony benzer performansi 3te 1i fiyata veren gövdeler çıkarıyor son zamanlarda. Bence gereksiz pahalı ama zengin de çok ki yeteri kadar satıyorlar.
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MrKemal17 3 yıl
DH Misafiri
Bilgin yok ise gereksiz işgallerde bulunmayın :) (Travers)Sony Rx 1 diye bir makina yok. Sony rx 100 var: 1.400 tlBirde;Sony DSC-RX1R? var oda ; 8.000 tl :)

Güzel sallamışsın. Nasıl RX1 diye bir makine yok? Kendisi dünyanın FF sensörlü ilk kompakt makinesidir.
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theory of a dead man 3 yıl
Kimler alıyor bu modelleri çok merak ediyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Bilgin yok ise gereksiz işgallerde bulunmayın :) (Travers)
Sony Rx 1 diye bir makina yok. Sony rx 100 var: 1.400 tl
Birde;
Sony DSC-RX1R? var oda ; 8.000 tl :)
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V4LKyR 3 yıl
1000 TL'ye 32 GB LG G2 almak varken, 3100 TL'ye 16 GB iPhone 6 Plus almak gibi bir şey. :)
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Tjedrea 3 yıl
Leica neler yapıyor arkadaş ya
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travers 3 yıl
Lazeran
1000 dolara sony a7 varken 4000 dolar buna ödemek?

Sony Rx 1 var tam kare full frame compact makina bundan çok daha uygun fiyata.
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Lazeran 3 yıl
1000 dolara sony a7 varken 4000 dolar buna ödemek?
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