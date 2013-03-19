Tamron, yeni 70-200 F/2.8 VC USD lensinin çıkış tarihini açıkladı.

Dünyanın sayılı büyük lens üreticilerinden olan Tamron , DSLR sistemler için geçtiğimiz sene ilk duyurusunu yaptığı yeni 70-200 F/2.8 VC USD lensinin çıkış tarihini açıkladı.

Tamron tarafından 2012 yılı sonlarına doğru 90mm F/2.8 makro lens ile beraber duyurusu yapılan 70-200 F/2.8 VC USD, eski modele göre yeni geliştirilen özel XLD (Extra Low Dispersion) ve LD (Low Dispersion) optik teknolojilerine ve yüksek hızı sessizlik ile birleştiren USD (Ultrasonic Silent Drive) motoruna sahip. Eski modelden VC (Vibration Compensation) yani titreşim azaltma sistemi ile ayrılan model, Tamron tarafından yapılan son açıklama doğrultusunda Japonya pazarına 28 Mart 2013 tarihinde çıkacak (İlk olarak Nikon uyumlu versiyon) ve ardından diğer pazarlara da dağıtılmaya başlanacak.

Tamron'un Canon, Nikon ve Sony uyumlu versiyonları olan 70-200 F/2.8 VC USD lensin 1,499$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=4420