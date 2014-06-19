Tamron'dan günün son duyurusu: EOS M uyumlu 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC

Geçtiğimiz dakikalarda yaptığı MFT sistem uyumlu 14-150mm F/3.5-5.8 Di III ve FF (Tam Kare) uyumlu 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD lensleriyle sektöre hareketli saatler yaşatan Tamron, son duyurusunu ise Canon'un aynasız sistemine ayırdı.

Bu doğrultuda EOS M için geliştirdiği EF-M bağlantı yapısına sahip 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC lensinin görücüye çıkartan Tamron, diğer lensler gibi bu modeliyle de her türlü çekim tarzında kullanılabilecek bir alternatif ortaya koyuyor. Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan lens, teknik olarak 460 gram ağırlık, F3.5 - F6.3 maksimum, F/22 - F/40 minimum diyafram değeri, 7 diyafram bıçağı, 13 element 14 grup optik dizilim, 0.50m minimum netleme mesafesi ve dahili otomatik netleme motoru gibi detaylarla geliyor. VC teknolojisiyle düşük enstantane değerlerinde bile (4 durak avantaj veriyor) keskin fotoğraflar sağlayabilen 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD, gövdesinde yer alan zoom ve netleme halkalarıyla da rahat bir kullanım sunuyor.

26 Haziran tarihinde satışa çıkacağı belirtilen Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD, 499$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.dpreview.com/news/2014/06/19/tamron-makes-18-200mm-f-3-5-6-3-di-iii-vc-for-canon-eos-m?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2