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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TarDisk ile MacBook modellerinize en ince depolama takviyesi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle ultra ince dizüstü bilgisayarlarda dahili depolama takviyesi oldukça zor ve bu bakımdan harici ürünler tercih ediliyor. Adını Doctor Who efsanesinden alan TarDisk projesi, MacBook cihazlarınız için çok ince bir hafıza kartı geliştiriyor.
TarDisk birimi MacBook cihazınızın SD kart girişine takılıyor ve kompakt olduğu için yuvadan dışarı herhangi bir çıkıntı yapmıyor. Ekip depolama birimi için 16GB kapasiteli MLC NAND bellek modülleri kullanmış. TarDisk 64GB, 128GB, 256GB veya 512GB kapasitelere sahip olacak.
14mmx22mm boyutlarına sahip olan alüminyum alaşımlı ürün gelişmiş bir kontrolcü kullanıyor ve yazma hızı olarak 70MB/s, okuma hızı olarak 95MB/s seviyelerine ulaşabiliyor. Ürün PCIe bağlantısı üzerinden sisteme ulaşıyor.
Proje beklenen miktarı iki kat aşmış durumda ve en az 50$’lık bağışlarda ürün hediye edilecek. Mart ayında sevkiyata başlayacak olan ürün eğer daha fazla bağış desteği toplanırsa önyüklü olarak Ubuntu imajı ile gelecek. TarDisk sadece MacBook modelleri ile uyumlu. Firma Windows uyumu için çalıştığını açıkladı.


https://www.kickstarter.com/projects/968674372/tardisk-256gb-macbook-storage-expansion-module Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Adamlarin Turkce videosu bile var, baya iyi biseye benzior youtube.com/...
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doctor_bey 4 yıl
MacBook kullansaydım sırf isminden dolayı alırdım
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JrMaster 4 yıl
Dosya Formatını exFat yaptıktan sonra alayını kullanabilirsiniz
mac'ime özel bugüne kadar hiç disk ve ssd aramadım ...
milleti kekliyorlar.
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furky86 4 yıl
store.apple.com/...çin-nifty-drives-minidrive?fnode=f7b5f5f974a3845169f75a1fbdc04f140eee3d3f743c91e4642b925205ba65297f54a759c1183c19bdf9859da335539cc04f516228093f4b8f95433a56b9022c20a23b68421945c917f7256b2a8c93b62577e349c151f4b5e3760e3889692097581ea22460464d8f05d007504e904399
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Fenomenon 4 yıl
64gb 50$ değer mi değmez mi size kalmış ama o fiyata 1tb hdd alınır
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akmac 4 yıl
Bu çözüm uzun zamandır var, yeni bir şey değil. Ben uzun süredir kullanıyorum.

tr.transcend-info.com/...
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infom@n 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

64gb 50$ değer mi değmez mi size kalmış ama o fiyata 1tb hdd alınır

Macbook Pro'ya nasıl takmayı düşünüyorsun?
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