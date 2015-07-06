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Tarayıcı tabanlı yeni müzik oluşturma servisi: Soundtrap

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tarayıcı tabanlı yeni müzik oluşturma servisi: Soundtrap
 
Piyasada müzik oluşturma amaçlı hazırlanmış birçok mobil ve masaüstü uygulaması yer alıyor. Bu noktada tarayıcı tabanlı yapısıyla diğerlerinden ayrılan Soundtrap isimli yeni servis, özellikle ortak çalışma imkanıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
HTML 5 tabanlı tarayıcı üzerinde çalışan Soundtrap, yukarıda da belirttiğimiz üzere müzik üretmeye yarayacak önemli özellikler ve araçlar taşıyor. Bulut tabanlı yapısıyla birden fazla kişinin aynı proje üzerinde çalışma göstermesine imkan tanıyan servis, arayüzsel olarak kullanıcılara tanıdık gelecek bir tasarım taşıyor ve içerisinde kolayca çalınabilecek birçok enstrüman barındırıyor.
Yardımcı ara ekipmanlar sayesinde gerçek enstrümanlarla da bağlantı kurabilen Soundtrap, hazırlanan müzikleri hızlıca Facebook, Twitter ve SoundCloud gibi sosyal ağlara aktarabiliyor ve Spotify ile iTunes için de özel teklifler sunuyor. Mobil uygulamaları da bulut üzerinden eşleştirilebilen ve böylece müzik yapım sürecini istenilen her noktaya taşıyabilen servis, gerçekten etkili bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.
Ücretsiz versiyonunda 480 adet ses döngüsü ile 125 enstrüman kullanarak 5 proje proje oluşturma desteği veren Soundtrap, aylık 4,76$ ile 9,56$ ödemelerle ise çok daha fazla ses döngüsü, 133 / 152 enstrüman ve 50 / sınırsız proje oluşturma desteği sunuyor. Servise buradan ulaşabilirsiniz.
Tarayıcı tabanlı yeni müzik oluşturma servisi: Soundtrap
 

http://thenextweb.com/apps/2015/07/04/this-song-is-called-mic-is-writing-an-article/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SteveMeade 3 yıl
Güzel haber :D
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