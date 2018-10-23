Tarihin bilinen en eski yekpare gemi enkazı Karadeniz'de bulundu

Karadeniz Denizcilik Arkeoloji Projesi (MAP) ekibinden arkeologlar, 2400 yıldan bu yana Karadeniz’in derinliklerinde yatan ve yapısında bir bozukluk bulunmayan, bilinen en eski gemi enkazını bulduklarını açıkladılar. 23 metre uzunluğundaki geminin antik Yunanlılara ait olduğu düşünülüyor.



“Denizin 2km derinliğinde bu denli sağlam ve hasar görmemiş bir enkaza ulaşacağımı söyleselerdi inanmazdım.” diyor, araştırmacı ekibin başındaki isim Profesör Jon Adams. Enkazın bulunduğu derinlikte oksijen olmamasının enkazın korunmasında büyük rol oynadığı düşünülüyor. Profesör Adams buluşun, antik çağlarda denizcilik ve gemi yapımı konusundaki anlayışımızı değiştireceğini söylüyor.

İngiliz Müzesi’nde bulunan ve Odysseus’in gemisini resmeden “Deniz Kızı Vazosu (Siren Vase)”ndan yola çıkan araştırmacılar, enkazın bir ticaret gemisine ait olduğunu düşünüyorlar. Geminin direği, dümeni ve güvertesi bozulmamış şekilde duruyor. Bilim adamları enkazı bulunduğu yerde bırakmayı planladıklarını, ancak karbon testiyle yaşını tespit etmek üzere bir parça aldıklarını, yapılan testler neticesinde geminin bilinen en eski enkazlardan biri olduğunu tespit ettiklerini ifade ediyorlar.



Keşif, MAP ekibinin son 3 yılda Karadeniz’de bulduğu 60 enkazdan birisi. Tarih öncesi deniz düzeylerindeki değişimler hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere başlanan projede bugüne dek tarihimize ışık tutan çok sayıda keşfe imza atıldı. Ekip tarafından keşif ve gemi hakkında hazırlanan 2 saatlik bir belgesel İngiliz Müzesi’nde bugün (23 Ekim) gösterilecek.

https://www.theguardian.com/science/2018/oct/23/oldest-intact-shipwreck-thought-to-be-ancient-greek-discovered-at-bottom-of-black-sea