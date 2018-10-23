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Tarihin bilinen en eski yekpare gemi enkazı Karadeniz'de bulundu

Karadeniz’in derinliklerinde antik Yunanlılara ait olduğu düşünülen gemi enkazı bulundu. Araştırmacılar geminin, bilinen en eski ve parçalara ayrılmamış gemi enkazı olduğunu belirtiyor.
7 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Karadeniz Denizcilik Arkeoloji Projesi (MAP) ekibinden arkeologlar, 2400 yıldan bu yana Karadeniz’in derinliklerinde yatan ve yapısında bir bozukluk bulunmayan, bilinen en eski gemi enkazını bulduklarını açıkladılar. 23 metre uzunluğundaki geminin antik Yunanlılara ait olduğu düşünülüyor.

“Denizin 2km derinliğinde bu denli sağlam ve hasar görmemiş bir enkaza ulaşacağımı söyleselerdi inanmazdım.” diyor, araştırmacı ekibin başındaki isim Profesör Jon Adams. Enkazın bulunduğu derinlikte oksijen olmamasının enkazın korunmasında büyük rol oynadığı düşünülüyor. Profesör Adams buluşun, antik çağlarda denizcilik ve gemi yapımı konusundaki anlayışımızı değiştireceğini söylüyor.
İngiliz Müzesi’nde bulunan ve Odysseus’in gemisini resmeden “Deniz Kızı Vazosu (Siren Vase)”ndan yola çıkan araştırmacılar, enkazın bir ticaret gemisine ait olduğunu düşünüyorlar. Geminin direği, dümeni ve güvertesi bozulmamış şekilde duruyor. Bilim adamları enkazı bulunduğu yerde bırakmayı planladıklarını, ancak karbon testiyle yaşını tespit etmek üzere bir parça aldıklarını, yapılan testler neticesinde geminin bilinen en eski enkazlardan biri olduğunu tespit ettiklerini ifade ediyorlar.

Keşif, MAP ekibinin son 3 yılda Karadeniz’de bulduğu 60 enkazdan birisi. Tarih öncesi deniz düzeylerindeki değişimler hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere başlanan projede bugüne dek tarihimize ışık tutan çok sayıda keşfe imza atıldı. Ekip tarafından keşif ve gemi hakkında hazırlanan 2 saatlik bir belgesel İngiliz Müzesi’nde bugün (23 Ekim) gösterilecek.

https://www.theguardian.com/science/2018/oct/23/oldest-intact-shipwreck-thought-to-be-ancient-greek-discovered-at-bottom-of-black-sea Yorum Yaz
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tugares 7 ay en beğenilen
Bu araştırmacı ekibin başındakiler hep yabancı oluyor nedense...
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faniseyler 7 ay
Karadenizde birinin gemileri batmış.
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tekbey 6 ay
Arkeoloji ve ulusal sınırlarımız içinde yapılan veya yapılacak tarihi araştırmalar büyük bütçelere ihtiyaç duyabilir. Başta devlet olmak üzere, büyük holding ve kuruluşlar bu işlere destek vermez sponsor olmazlarsa hiçbir şey araştıramazsiniz. Atatürk döneminde bilime, tarihe ve arkeolojiye verilen önem ne yazık ki artık yok...
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Fenomenon 6 ay
karadeniz dalgalıdır affetmez
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rohan32 6 ay
yerli ve milli karadeniz .
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faniseyler 7 ay
Karadenizde birinin gemileri batmış.
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ozansirinn 7 ay
Türkiyede deniz araştırma ekibi varmı acaba tarihi eser arama ekibi merak ettiğim bu
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firat_kilic 7 ay
adam altın mı çıkarıyor ne yapıyor haberimiz yok.. sonrada ingiliz müzesinde belgesel gösteriliyor...biride gelip kıçımızın dibinden dogalgaz çıkarıyor... osmanlının çökme halindeyken tarihi eserlerin başına gelenler ile ekonomik başa gelenlere benziyor ...
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al-ozaria 7 ay
Birde her ne bulunursa önce antik Yunanlılara malediliyor. O kadar uygarlık geçmiş bu bölgeden...
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Whippoorwill 7 ay
Kafadan atmıyorlardır herhalde. Adamların dayanakları olmadan konuşacak seviyeden değiller.
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furkandjh 7 ay
Keşke biz de böyle enkazlar bulabilsek.. Kendi sularımızda tarih ve gizem yatıyor
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tugares 7 ay en beğenilen
Bu araştırmacı ekibin başındakiler hep yabancı oluyor nedense...
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