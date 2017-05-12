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Tarihin en büyük ransomware saldırılarından birisi şu an gerçekleşiyor

Gün içerisinde paylaşılan haberlere göre WanaCrypt0r isimli ransomware yazılımı, birçok büyük şirket ve hastane de dahil olmak üzere binlerce sisteme saldırıyor.
2 yıl
9,6b
1
59
Diğer Yazılım
Emre Karakullukçu
Yazar
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Uzmanlar tarafından paylaşılan bilgilere göre şu an tarihteki en büyük ransomware saldırılarından birisi yaşanıyor. Yalnızca birkaç saat önce başlayan saldırılar, ilk olarak Twitter’da @MalwareTechBlog ismini kullanan kişi ve MalwareHunterTeam tarafından gündeme getirildi. Yazılımın, yaklaşık 2 saat içerisinde dünya çapında 11 farklı ülkede saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi. Kaspersky Lab tarafından 2 saat önce yapılan açıklamalara göre saldırıların başlamasından yalnızca 6 saat sonra 74 ülkede, 45.000’den fazla saldırı gerçekleştirilmişti ve bu sayı hızlı bir şekilde artmaya devam ediyordu. İlk gelen bilgilere göre saldırılardan en çok etkilenen ülkeler arasında Rusya, Tayvan ve İspanya yer alıyor.
 

Şirketler ve hastaneler de etkilendi

Ransomware saldırılarından etkilenenler arasında birçok şirketin ve hastanenin de olduğu biliniyor. Yalnızca İngiltere’de 16 hastanenin sisteminin ransomware tarafından erişime kapatıldığı duyuruldu. Bunun yanı sıra yazılım, İspanyol telekomünikasyon şirketi Teleconica’nın sistemlerine de sızdı. 3 saat önce BBC tarafından paylaşılan habere göre saldırının kurbanları arasında FedEx de bulunuyor. İngiltere’de bulunan birçok ofisinde ransomware’i tespit eden FedEx, sorunun Windows kaynaklı olduğunu duyurdu ve ABD’de bulunan ofislerinin de aynı sorunu yaşamaması için uyarılarda bulundu.

 

Windows üzerindeki açıktan faydalandı

Ransomware üzerinde çalışmalarını sürdüren MalwareTech, yazılımın Windows’un açığından faydalanarak yayıldığını bildirdi. Shadow Brokers tarafından internet üzerinden paylaşılan ve U.S National Security Agency (NSA) tarafından kullanıldığı iddia edilen "EternalBlue" isimli açık, ransomware’in yayılması amacıyla kullanılmış.

Hedefler arasında Türkiye de var

WanaCrypt0r, birçok ülke gibi bizim ülkemizi de tehdit ediyor. Ransomware’in ekran görüntüleri arasında da görebileceğiniz gibi (yukarıdan görebilirsiniz) dil tercihleri arasında Türkçe de yer alıyor. Kaspersky yetkilileri, özellikle Avrupa ülkelerine yazılımın yayılmış olabileceğini tahmin ediyorlar.

Bir WannaCry türü olan WanaCrypt0r, birçok ransomware’den farklı olarak talep ettiği miktarı zaman içerisinde artırıyor. Yazılım, saldırıda bulunduğu sistemin kullanıma açılması için yalnızca 7 gün müddet tanıyor ve her 3 günde bir talep edilen miktarı 2 katına çıkarıyor.



http://gizmodo.com/theres-a-massive-ransomware-attack-spreading-globally-r-1795168952 Yorum Yaz
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muroooo19 2 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Catology

Mac kullanıyorum, kafam rahat 😏

bende toplama kullanıyorum kafam rahat



CatologyMac kullanıyorum, kafam rahat 😏bende toplama kullanıyorum kafam rahat
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1 Yanıt Yanıtla +29
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cybernoid 2 yıl
Ben hep 50 TL'Lik kullandığım için...
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Vartolu Saadettin 2 yıl
Ben bilgisayarı köye gönderdim. köy havası iyi gelir
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1 Avatar
WarSaw 2 yıl
vakti zamanında windows global ölçekli resmi trojan işletim sistemidir dediğimde bazı laga lugalar microsoftun işi gücü yok bizi dinleyecek hahaha tarzında laga luga cevaplar vermişlerdi. onlara gereken en güzel cevabı takdiri ilahi vermiş oldu böylelikle.
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wtarkan 2 yıl
Fidye virüsü için (Win32.WannaCrypt) tedbirinizi alınız
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Türkiye'nin de aralarında olduğu 99 ülkede binlerce bilgisayara sızan fidye yazılımı WannaCry birçok kuruluşun işletim sistemine erişimi de engelledi. . WannaCry yazılımının bulaştığı bilgisyarlarda dosyalara erişim için fidye isteniyor. En çok zarar gören ülkelerden birinin Rusya olduğu belirtiliyor. Ülkede bankalar, içişleri bakanlığı, sağlık bakanlığı ve Rusya'da devletin demiryolları şirketi, ülkenin en büyük ikinci telekom ağının etkilendiği bildirildi.
İngiltere ve İskoçya'da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çöktü. En az 33 sağlık kuruluşu ile bazı aile hekimliği klinikleri etkilendi, bazı hastanelerde ameliyatlar yapılamadı, acil durumlar dışında hasta kabul edilemedi.
Kim tarafından kodlandı , nasıl ortaya çıktı , gerekli yamalar nelerdir ve nereden indiririm gibi soruların cevapları aşağıdaki linkte
sordum.net/...
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Tarihin en büyük siber saldırısı Türkiyenin en büyük goygoy sitesi Ekşi Sözlük'ün bile dikkatinde değil!!!
Üstü kapalı wanacrypt0r 2.0 adı altında açılan başlık dışında Başakşehir Gençlerbirliği maçı kadar bile ilgisi alakası bulunmayan sözüm ona aydın okumuş yazmış muhalif ergen amcalar topluluğu tarafından dikkate alınmayan tarihin en büyük siber saldırısı.



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SEO-Uzmanı 2 yıl
smart TV kullanıyorsunuz ! ama güvenlik güncellemesi yok !
smart cep telefonu kullanıyorsunuz ! ama android güncellemesi yok !
sonuç olarak bu sistemlerin bir çok güvenlik açığı çıkıyor ortaya !
uzun lafın kısası ;
güncelleme konusunda güncellenmeyen
windows oem sürümü bile bunlardan 1000 kat daha güvenli !
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gossamer 2 yıl
Çok hızlı yayılan bir fidye yazılımı, şu an için en büyük zararı Rusya'ya verdiği biliniyor.
Detaylar ve işletim sistemi bazlı yamalar için linkten faydalanabilirsiniz:
pcsozluk.com/...
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Türkçesever 2 yıl
Bu kadar büyük bir saldırının arkasında birileri vardır elbette. İngiltere'ye saldırıldıysa bana Rusya ya da Çin destekli bir saldırı gibi geliyor. Yine de kimin yaptırdığını kestirebilmek zor. Bunu da zaman gösterecek bize.
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***Leopard*** 2 yıl Türkçesever
KALEMLİK100
Bu kadar büyük bir saldırının arkasında birileri vardır elbette. İngiltere'ye saldırıldıysa bana Rusya ya da Çin destekli bir saldırı gibi geliyor. Yine de kimin yaptırdığını kestirebilmek zor. Bunu da zaman gösterecek bize.

Bu saldırının MS destekli olması çok daha büyük ihtimal. Evet,şaka yapmıyorum.
Microsoft'un açıklamasına baktıysanız Windows 10'da bu açığın zaten Mart'ta kapatılmış olduğu halde Windows 8 , 7 de kapatılmadığı ve şimdi bunun için fix yayınlandığı söyleniyor.
Peki neden bunu yapar bir firma?
Microsoft'un amacı mümkün olduğunca çok cihazı Windows 10'a geçirmek. Ancak kullanıcılar direniyor , özellikle W7 ve ardından W8'de direnen kullanıcılar var. Bunlara 'bakın , en güncel sisteme geçmezseniz bu olur' demenin bir başka yolu.
Peki neden Windows 10'a geçirmek istiyor?
Öncelikle , insanları market oluşumunun ve UWP'nin çevrelediği ekosistem içine sokmak için. Bunu ne kadar hızlı yaparsa onlar için kâr.
Bu doğrultuda giderek gerçekleştirmek istediği: İçinde kendi ürünlerinin reklamını rahatça yaptığı , marketteki satın almaların Play Anywhere özelliği sayesinde insanları Windows PC - Xbox konsol döngüsüne sokabileceği bir yapı.
Düşünün ; oyunları Windows mağazadan almaya başladınız. Sonra artık bilgisayardan sıkıldınız ve konsol oyuncusu olmaya karar verdiniz.
Aldığınız oyunlar Xbox'ta çalışıyor ( zaten Xbox 360 oyunlarına geriye uyumluluk sistemi de bunun bir meyvesi) ama Sony'de sıfırdan başlıyorsunuz. Hangisini tercih ederdiniz?
Cevap gayet açık. Exclusive oyunları bir yere kadar Sony aldırır. Zira 7/24 exclusive oynanmıyor , çoğunlukla vakit geçirilen oyunlar multi platform zaten.
Bunun yanında Windows'a çıkan ve DirectX kullanan bir oyunun Xbox'a port edilmesini MS çok kolay hale getirdi. Ayrıca markete girmeyi de kolaylaştırdı , kapısı açık bekliyor.
Neden? Çünkü herkes bu yolu tercih ederse ve DirectX dışındaki API'lar kullanılmazsa eninde sonunda gelişimleri duracaktır. Zaten zamanında DirectX'i hakim kılmak ve OpenGL'i piyasadan silmek için kolları sıvamışken John Carmack'ın başını çektiği geliştiricilerin karşı çıkışı ve o zamanlar DirectX'in gerçekten kötü olması nedeniyle geri adım atmıştı.
Şimdi yine bir rakibi var DirectX'in ; Vulkan. Vulkan tamamen DirectX 12 ile benzer ve yer yer daha iyi performans sağlayan ; cross-platform bir API. Windows , Linux , Android , konsol tarafında şu an Nintendo Switch'in desteklediği bir API.
İşin ironik tarafı ise , bu API'nın en güçlü silahı ise yine Windows. Çünkü DirectX 12 kullanmak için Windows 10 kullanmanız lazımken Vulkan'da Windows 7 ve 8 desteği mevcut. Hatta John Carmack'ın kurucusu olduğu ( ayrıldı , Oculus için Facebook'ta çalışıyor) id Software Doom 2016'da OpenGL ve Vulkan kullandılar. Neden DirectX 12 değil sorusuna cevap ise basitti ; Windows 7 ve 8'de hala bir çok kullanıcı var. Bunları geride bırakarak Vulkan'dan fazlası olmayan DirectX 12'yi kullanmak anlamsız olurdu. Kendi açıklamaları bu şekilde.
Hatta geliştirilmesi devam eden Star Citizen oyunu da Vulkan ile yola devam kararı aldı. Şu an oyunun desteklediği DirectX 11'i de Vulkan'a tam geçiş tamamlandığında oyundan çıkaracaklarını açıkladılar. Zira zaten Windows 7 ve 8'i destekliyor , DirectX 11'i çıkartmak sorun olmayacak.
Years ago we stated our intention to support DX12, but since the introduction of Vulkan which has the same feature set and performance advantages this seemed a much more logical rendering API to use as it doesn't force our users to upgrade to Windows 10 and opens the door for a single graphics API that could be used on all Windows 7, 8, 10 & Linux. As a result our current intention is to only support Vulkan and eventually drop support for DX11 as this shouldn't effect any of our backers. DX12 would only be considered if we found it gave us a specific and substantial advantage over Vulkan. The API's really aren't that different though, 95% of the work for these APIs is to change the paradigm of the rendering pipeline, which is the same for both APIs.

forums.robertsspaceindustries.com/...
Biliyorsunuz pc pazarı her geçen gün küçülüyor ama buna rağmen oyuncu pc pazarı büyüyor. Buradan hesap yapılabilir. Eğer marketi yeteri kadar gelişirse MS'nin Steam'i bitirmek için hamlesi gecikmeyecektir ; zarar etme uğruna GOG'un GOG Connect adında yaptığı Steam hesabını eşleyenlere aynı oyunlar burada da kütüphanenize eklenecek hamlesi gelir.
Ha Microsoft'un en son yaptığı ' Windows 'ta Linux' hamlesi de iyi niyetli bir hamle değil. Geliştiricilerin uzaklaştığı Windows platformuna tekrar dönmelerine sağlamak için.
Sadece Stack Overflow'un şu anketine bakmanız yeterli.
insights.stackoverflow.com/...
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Kısacası MS planlarını gerçekleştirmek için herşeyi yapabilecek bir firma. Windows 10 S'i zaten sürme amaçları da sadece Windows marketten işlerin yürüdüğü sistemin denemeleri.
Eğer başarılı olurlarsa Windows'un bedava olarak dağıtıldığı ( zira market gelirleri OS development sürecini karşılar hale gelecektir) , bütün piyasayı Microsoft çözümlerinin işgal ettiği bir yapıya geçeceğiz.
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Fatih211 2 yıl
Skynet is online
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axaxa 2 yıl
Yanda çıkan patlıcan kavun fotoğraflarına tıklamadıktan sonra saçma sapan her şeyi indirip kurmadıktan sonra bir şey olmaz
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Symbianist 2 yıl
Ransomvare ne demek?
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Samarqand 2 yıl Symbianist
Fidye yazılımı. Bilgisayarındaki verileri şifreliyor ve şifre karşılığında para yatırmanı istiyor.
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Türkçesever 2 yıl Symbianist
Bu terimleri bilmiyorsan büyük risktesin. Sistemine güvenlik programı kur ve verilerini yedekle bence.
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Mr.Legend 2 yıl
Linux Mint 18.1 den yazıldı
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***Leopard*** 2 yıl Mr.Legend
Mr.Legend
Linux Mint 18.1 den yazıldı

Linux Mint 18.1'den alıntılandı

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